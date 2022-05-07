Кофту Зеленского продали за £90 тыс. на аукционе в Лондоне, - The Telegraph

Известную флисовую кофту цвета хаки президента Украины Владимира Зеленского продали за £90 тыс. в Лондоне на аукционе. Эти средства будут направлены на гуманитарную помощь Украине.

Об этом пишет британское издание The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Стартовая цена была почти вдвое меньше – £50 тыс.

В начале аукциона перед его участниками выступил премьер Великобритании Борис Джонсон. Он назвал стартовую цену слишком низкой и призвал участников "тратить больше".

Также перед участниками аукциона выступил Зеленский. Он говорил о визите "храброго Бориса" в Киев 9 апреля – в такой флиске, какая была продана на аукционе, Зеленский встретил Джонсона в украинской столице.

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Также на аукцион была выставлена ​​экскурсия по Киеву в сопровождении мэра города Виталия Кличко и другие лоты, в частности - кувшин-петушок, который Джонсону подарили во время прогулки по столице.