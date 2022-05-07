РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12227 посетителей онлайн
Новости
9 829 93

Кофту Зеленского продали за £90 тыс. на аукционе в Лондоне, - The Telegraph

джонсон,зеленський

Известную флисовую кофту цвета хаки президента Украины Владимира Зеленского продали за £90 тыс. в Лондоне на аукционе. Эти средства будут направлены на гуманитарную помощь Украине.

Об этом пишет британское издание The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Стартовая цена была почти вдвое меньше – £50 тыс.

В начале аукциона перед его участниками выступил премьер Великобритании Борис Джонсон. Он назвал стартовую цену слишком низкой и призвал участников "тратить больше".

Также перед участниками аукциона выступил Зеленский. Он говорил о визите "храброго Бориса" в Киев 9 апреля – в такой флиске, какая была продана на аукционе, Зеленский встретил Джонсона в украинской столице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон призвал Макрона воздержаться от "любых переговоров с Россией на условиях, подтверждающих лживую версию Кремля о вторжении"

Также на аукцион была выставлена ​​экскурсия по Киеву в сопровождении мэра города Виталия Кличко и другие лоты, в частности - кувшин-петушок, который Джонсону подарили во время прогулки по столице.

аукцион (190) Великобритания (5023) Зеленский Владимир (20835) Джонсон_Борис (506)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+42
Клоун может лишь продать для украинцев лишь свои казенные обноски. Своих личных денег для украинцев мультимиллионер Боневтик не дал ни копейки.
показать весь комментарий
07.05.2022 11:33 Ответить
+31
Шляпа недонапольйона піде аж бігом.
показать весь комментарий
07.05.2022 11:28 Ответить
+31
показать весь комментарий
07.05.2022 11:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І хто ж щасливий володар ?
Може ще зеліне спіднє за хороші гроші розійдеться?
показать весь комментарий
07.05.2022 11:18 Ответить
та купила Люся, або подоляк за кошти платників податків. А коли буде аукціон по продажі 4-х повісток "я не втік", коли він косив від армії?
показать весь комментарий
07.05.2022 11:19 Ответить
Шляпа недонапольйона піде аж бігом.
показать весь комментарий
07.05.2022 11:28 Ответить
Деньги пойдут на помощь украинцам, а тебе лишь бы позубоскалить
показать весь комментарий
07.05.2022 11:28 Ответить
Клоун может лишь продать для украинцев лишь свои казенные обноски. Своих личных денег для украинцев мультимиллионер Боневтик не дал ни копейки.
показать весь комментарий
07.05.2022 11:33 Ответить
Зеленський за цей час хоч щось дав від себе?
Ніх*я,він тільки брав від держави, а це зарплата, резиденція (користується по повній, навіть спеціально квартиру продав), турпоїздки (до Буковеля, Оману, ЄС) . Навіть доходи від продажу свого лайна в Мордор осідають в офшорах. Тут якось піаритись і нічим особливо, зате кожен туалет і пісочницю збудовані в Україні табличками "велике крадівництво" пов'язує з собою наш "меценат", бо піаритись за кошти платників податків значно приємніше і зовсім не накладно)
показать весь комментарий
07.05.2022 11:59 Ответить
Ложь такая, сейчас все помогают
показать весь комментарий
07.05.2022 12:56 Ответить
если зеблан тупой - то сиди молча, не воняй людям...
показать весь комментарий
07.05.2022 13:39 Ответить
А за скільки вони Україну продали? Бо кацапи (коли зайшли на Полісся) прямо казали місцевим - (Звоните своим сыновьям в армии - пусть сдаются! З "вашими" ("блазенятами") всё договорено!" І я цьому вірю - інакше чого-б "Блазень" з "блазенятами" верещав до останнього "не нагнітайте паніки" Чому замість посилення мінування виходів з Криму на материк міни познімали та не замінували мости Навіщо "Сагайдачного" затопили Чому не давали гроші на виробництво зброї Чому не наробили лісових завалів та не наставили мін вздовж кордону на Поліссі І ще багато чого іншого що "випливе" згодом!
показать весь комментарий
07.05.2022 12:05 Ответить


тільки чи настане те "згодом"?
моя думка не настане - бо нарід дуже "мудрий" ...
показать весь комментарий
07.05.2022 13:41 Ответить
Так і є
Тому захід і не давав важку зброю бо бачив що купка бігає по «перемовинах»з третього дня війни та знали хто такий Єрмак та знали що вони нічого для країни не робили щоб підготуватись до захисту але ж захід їм казав про війну .Розмінували так ще рік потому,Єрмак поспішав,але д навіть не замінували знову коли вже знали що Рашка нападе.Звичайно злити хотіли Україну.Алк ж ніочикувано ні для кого ЗСУ вдарило по зубах Рашку.Ось зелені зараз грають патріотів .Та зброя йде. Од вони зараз пливуть туди куди ЗСУ їх штовхає.Зеля в пастку попав з Єрмаком.Але ж вони злочинці та повинні відповісти
показать весь комментарий
07.05.2022 14:06 Ответить
У Зели полно дорогой недвижимости за границей и миллионы в овшорах но что бы помочь армии он продает свою поношеную кофту,большое дело сделал президент , давайте все на него молиться.
Теперь это грандиозное событее Мосейчук будет обсуждать на всех шоу
показать весь комментарий
07.05.2022 13:53 Ответить
Сомневаюсь. Да, что там сомневаюсь, я просто уверен, что нет.
показать весь комментарий
07.05.2022 13:56 Ответить
Ви мали на увазі укгаїнця Коломойського? Не потрібно всіх тримати за дурнів, піаритися на продажі чогось на тисячу, а з бюджету просто віддати укгаїнцю сотню мільярдів. Різницю вловили?
показать весь комментарий
07.05.2022 20:31 Ответить
Чого тільки спіднє,оптом ,хотя,український народ може зробити з нього щось путнє,якщо прибере няньок
показать весь комментарий
07.05.2022 11:35 Ответить
а труселя?!
показать весь комментарий
07.05.2022 11:19 Ответить
Ні...не придатні до продажу...
показать весь комментарий
07.05.2022 11:23 Ответить
Год у Зели очень стремный был труселя очень пострадали😂
показать весь комментарий
07.05.2022 13:56 Ответить
треба ще уклонiста на продаж виставити.
показать весь комментарий
07.05.2022 11:20 Ответить
Тут тоже ботов уклонистов полный сайт.
показать весь комментарий
07.05.2022 11:33 Ответить
Но не каждый уклонист **********.
показать весь комментарий
07.05.2022 12:38 Ответить
Справжній кожух з барського плеча.
показать весь комментарий
07.05.2022 11:20 Ответить
пля...в чому ж він тепер ходити буде?Хоч попрали перед аукціоном?
показать весь комментарий
07.05.2022 11:21 Ответить
Можуть зразок ДНК взяти...
показать весь комментарий
07.05.2022 11:22 Ответить
І клонують собі власного Зеленського...
показать весь комментарий
07.05.2022 11:29 Ответить
😁😂
показать весь комментарий
07.05.2022 19:09 Ответить
а тому, ймовірність, що була продана копія, дуже висока
показать весь комментарий
07.05.2022 11:30 Ответить
дивні часи
показать весь комментарий
07.05.2022 11:25 Ответить
Маразм "цивілізованого світу"...
показать весь комментарий
07.05.2022 11:26 Ответить
????????????????????????????????
показать весь комментарий
07.05.2022 11:26 Ответить
А бритву продали ще на початку війни...
показать весь комментарий
07.05.2022 11:27 Ответить
та сам в ломбард сдав )))) небуло часу викупити ))))
показать весь комментарий
07.05.2022 11:34 Ответить
А хде каломийській?
показать весь комментарий
07.05.2022 11:30 Ответить
Керує.
показать весь комментарий
07.05.2022 12:36 Ответить
мародёрит на автозаправках!
показать весь комментарий
07.05.2022 13:55 Ответить
повний пздєц
показать весь комментарий
07.05.2022 11:31 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2022 11:32 Ответить
Ти ще зверни увагу яку "Блазень" дотримує "зону безпеки" Боїться мабуть щоб нагороджуваний йому в пику не врізав! Якби рука у нього була метрів три то він-би з трьох метрів нагороду подавав (Про "зону безпеки" читай у Алана Піза "Мова рухів тіла" Дуже цікава книжечка для психологів що займаються "невербальним спілкуванням" )
показать весь комментарий
07.05.2022 12:12 Ответить
Правда ваша.
Если оно от громкого внезапного звука обосралось и упало на стол, то перед реальными воинами у него наверно вообще паника.
Боягуз просто фееричный.
показать весь комментарий
07.05.2022 12:44 Ответить
Тому що він не довіряє армії.
Лише охоронцям Бені.
показать весь комментарий
07.05.2022 14:03 Ответить
я там був. Копія бородянського півника пішла за 30 тис, а штампи з підписом чувака що послав корабєль за 25тис. зараз до України шалена повага. На аукціон що зібрали за два тиждня приїхав і премєр і головна опозиція і всі хто там мав або міг би бути. Україною цікавляться. Більшість біженців, яких приймають в Англіі живуть у багатих людей, бо в більшості "пустючий будиночок або квартирка" є тільки в таких. Це дуже круті звязки і звязки на покоління. В нас шанс стати зовсім іншими який країни отримують раз в тисячу років.
показать весь комментарий
07.05.2022 11:33 Ответить
Ок. Можеш називати мене "порохоботом". Якщо даш відповідь на два питання:

1. Про що ця світлина? Про дійсно важливу подію (аукціон) чи про фліску Боневтіка?
2. Що Боневтік зробив для армії? Чим допоміг особисто? принаймні, як сприяв її розвитку протягом трьох років?
показать весь комментарий
07.05.2022 12:09 Ответить
А за скільки вони Україну продали? Бо кацапи (коли зайшли на Полісся) прямо казали місцевим - (Звоните своим сыновьям в армии - пусть сдаются! С "вашими" ("блазенятами") всё договорено!" І я цьому вірю - інакше чого-б "Блазень" з "блазенятами" верещав до останнього "не нагнітайте паніки" Чому замість посилення мінування виходів з Криму на материк міни познімали та не замінували мости Навіщо "Сагайдачного" затопили Чому не давали гроші на виробництво зброї Чому не наробили лісових завалів та не наставили мін вздовж кордону на Поліссі (там доріг небагато - зате повно боліт і лісових масивів) І ще багато чого іншого що "випливе" згодом!
Ще одна штучка "цікава" - "Блазень" піарився на всьому - чому-завгодно! Але ні разу не зустрів ні одного літака зі зброєю яку поставляли наші союзники А про що це говорить? Відповідь проста: "Ребята русские - я тут "не при делах!" Это нам её навязывают!"

Так що стосовно "гнилозубих порохоботів" - прикуси язичка!
показать весь комментарий
07.05.2022 12:21 Ответить
5 миллионов гривен - такова итоговая сумма, за которую на ProZorro ушли с молотка почтовые марки «Русский военный корабель, иди…!» и конверты со спецпогашением с подписями автора фразы Романа Грибова и генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского.

https://topgir.com.ua/komplekt-marok-russkij-*******-korabl-v-konvertah-s-avtografom-prodali-po-czene-majbaha/
показать весь комментарий
07.05.2022 12:03 Ответить
Без каракуль смілянського марки та конверти продались би дорожче.
Ще один зепопсюк.
показать весь комментарий
07.05.2022 15:25 Ответить
А немає в продажі чи аукціоні указ Президента про звільнення захисників Маріуполя? Я чомусь впевнений, що він такий є, тільки цікаво, хто буде основною силою цієї спецоперації "95-й квартал" чи "95 -та бригада". Я думаю, що все-таки "95 квартал" під ********* двох найвидатнішіх політиків 21 століття єлдака і абдристовича.
показать весь комментарий
07.05.2022 11:33 Ответить
Ти на Бориса бочку не коти. Це від тебе постійний запах, як від старого козла, кацап.
показать весь комментарий
07.05.2022 11:39 Ответить
😎 "Судячі з шоколадок і пряників з мордами Зе та Люсі - ліпецьку хвабрику викупив Подоляк !!!"
показать весь комментарий
07.05.2022 11:35 Ответить
а обісрані труси по чому продали?
показать весь комментарий
07.05.2022 11:36 Ответить
Их оставили для Зеленых избирателей, они за это с большой благодарностью будут лайкать видосики
показать весь комментарий
07.05.2022 14:57 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2022 11:37 Ответить
Того и гляди скомуниздит Британия нашего Зэ на Туманный Альбион...с зарплатой Триллион фунтов стерлингов...сделают нас сиротами...
показать весь комментарий
07.05.2022 11:41 Ответить
внизу для бубочки написано

показать весь комментарий
07.05.2022 11:44 Ответить
о, хорошо! Ленке как раз новая сумочка нужна!
показать весь комментарий
07.05.2022 11:45 Ответить
"Тут постає одне питаннєчко цікаве -

Як людям всім навкола краще показати,

Що ти дебіл, а головне, щоб це яскраве

В натовпі людському мало б виглядати..."
показать весь комментарий
07.05.2022 11:46 Ответить
Який трэш.
показать весь комментарий
07.05.2022 21:24 Ответить
лучше шкуру коломойского продать.
показать весь комментарий
07.05.2022 11:55 Ответить
Не мішало б якось, і єрмака з його арахаміями, подоляками нахір продати ...
показать весь комментарий
07.05.2022 12:02 Ответить
Пользуясь моментом Ленка продаст военные труселя Зэ.... ничего личного...только бизнес...
показать весь комментарий
07.05.2022 12:13 Ответить
А носки ? Тактические боевые носки ?
показать весь комментарий
07.05.2022 12:15 Ответить
рояль виставіть на якому членограй членограяв...
показать весь комментарий
07.05.2022 12:21 Ответить
Там на клавишах перхоть осталась. Аутентичная.
показать весь комментарий
07.05.2022 12:29 Ответить
Спробуйте Зеленського продати, а раптом пощастить?
показать весь комментарий
07.05.2022 12:56 Ответить
Св'ятиня, блд. А труси?
показать весь комментарий
07.05.2022 12:56 Ответить
Ну как всегда, чуть попустило - начинаем сраться. Та хер с ними, с Зеленским, Порошенко и т.д. Вот кацапов выгоним - тогда и разберемся, сейчас Зелины обращения к разным странам дают нам оружие и возможность держаться!
показать весь комментарий
07.05.2022 12:57 Ответить
это да. Похоже еще две каденции Зеленского легко сможем продержаться.
показать весь комментарий
07.05.2022 13:13 Ответить
в "сранні" народжується істина.
показать весь комментарий
07.05.2022 13:18 Ответить
- Куме! А Вам відомо, чого "Боневтік" так міцно сидить у кріслі Президента і кожен день виступає з патріотичними промовами?
- Знаю! Бо йому патріоти українські яйця до крісла покрівельними цвяхами прибили і кінці позагинали!
показать весь комментарий
07.05.2022 13:55 Ответить
Нам дают оружие потому ,что наши солдаты лучшие в мире и только благодаря им запад поверил в победу Украины
показать весь комментарий
07.05.2022 15:00 Ответить
Капєць новина, хай свою нирку продасть за 1 000 000 000 000 000 000 000 налогі в казну.
показать весь комментарий
07.05.2022 13:02 Ответить
Это самая ранняя предвыборная кампания, которую мы увидим з полсотни лет... Ну, кто выживет, конечно... Нанятые Срулик Эйнхорн и Офер Голан своё дело знают - Вучич может подтвердить. Но и услуги дорого стоят - продажей флисок её не покроешь, даже если ими в ВСУ торговать. Приходится еще всякие роялти-шмоялти за показы "сватов" в воронежах и липецках тратить.

показать весь комментарий
07.05.2022 13:10 Ответить
Продали ??? ха ха... навіщо? і даремно не потрібно, і навіть підлогу мити було б гидко
показать весь комментарий
07.05.2022 13:50 Ответить
Плешивый и беззубый квартальный утырок кошевой
тоже выставил на продажу.
показать весь комментарий
07.05.2022 13:58 Ответить
Мабуть Бєня купив мокру кофту ЗЄ через падставноє літсо, щоб підняти велич найвеличнішому.
показать весь комментарий
07.05.2022 14:11 Ответить
от би ще покидька зе продати на аукціоні, а на виручені гроші купити 73 дупоголовим курячого мозку.
Нобелевський лауреат (дуже хоче), дурень і покидьок (вже є) та по сумісництву, бібабо!
Купуйте, унікальний екземпляр - не має жодної позитивної риси.
показать весь комментарий
07.05.2022 14:27 Ответить
Лучше бы продали Боневтика, дерьмака и Беню- в африканский зоопарк. Пардон- Беню ждут в зоопарку Южной Флориды два года уже как.
показать весь комментарий
07.05.2022 15:14 Ответить
Как там "Сваты"-сколько рублей кровавых принесли?
показать весь комментарий
07.05.2022 15:16 Ответить
Вибачаюсь "Цензоре" , я вже думав, що ви записались в чергу до вилизувачів дупи пісюаніста, ач раптом ви зробили геніальний крок- виставили на загальний огляд шмаття Боневтіка! Супер! А народ підхопив, і поперло , і поперло... Так і мусить бути. Бо по факту він0 наймит, найнятий на виконання певної роботи, і звіт з ньог буде жорсткий, най тільки спробує десь відвернути від вимог громади-одразу по пиці! Щоб знало своє місце та не лізло в Бонапарти! А то вже почав передвиборну компанію... А зась тобі , а не другий строк, спочатку перший відсидиш за вироком суда, за непідготовлення країни до війни, за асфальт ( там ще тре розібратися с заміною гравію на шлак, хтось з кварталу там здається копійчку накрисив), за нереагування на попередження про загрозу нападу, за організацію злочинного угруповання ( Єрмак, Демченко, Арестович, Агрохімія, монолітне зелене стадо в парламенті, питань буде багато...
показать весь комментарий
07.05.2022 15:34 Ответить
Нормальний бізнес - 2 рази спотів і на аукціон ! То Україна так швидко відбудується! А якщо серьйозно, то як він міг віддати кофтинку на аукціон , ще б труси віддав! Це ж яка хвора манія величі !!!! Альо, 73%, вам хоч дали кофтинку понюхать ? !!!!
показать весь комментарий
08.05.2022 09:11 Ответить
 
 