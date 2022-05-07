Кофту Зеленского продали за £90 тыс. на аукционе в Лондоне, - The Telegraph
Известную флисовую кофту цвета хаки президента Украины Владимира Зеленского продали за £90 тыс. в Лондоне на аукционе. Эти средства будут направлены на гуманитарную помощь Украине.
Об этом пишет британское издание The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
Стартовая цена была почти вдвое меньше – £50 тыс.
В начале аукциона перед его участниками выступил премьер Великобритании Борис Джонсон. Он назвал стартовую цену слишком низкой и призвал участников "тратить больше".
Также перед участниками аукциона выступил Зеленский. Он говорил о визите "храброго Бориса" в Киев 9 апреля – в такой флиске, какая была продана на аукционе, Зеленский встретил Джонсона в украинской столице.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон призвал Макрона воздержаться от "любых переговоров с Россией на условиях, подтверждающих лживую версию Кремля о вторжении"
Также на аукцион была выставлена экскурсия по Киеву в сопровождении мэра города Виталия Кличко и другие лоты, в частности - кувшин-петушок, который Джонсону подарили во время прогулки по столице.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може ще зеліне спіднє за хороші гроші розійдеться?
Ніх*я,він тільки брав від держави, а це зарплата, резиденція (користується по повній, навіть спеціально квартиру продав), турпоїздки (до Буковеля, Оману, ЄС) . Навіть доходи від продажу свого лайна в Мордор осідають в офшорах. Тут якось піаритись і нічим особливо, зате кожен туалет і пісочницю збудовані в Україні табличками "велике крадівництво" пов'язує з собою наш "меценат", бо піаритись за кошти платників податків значно приємніше і зовсім не накладно)
тільки чи настане те "згодом"?
моя думка не настане - бо нарід дуже "мудрий" ...
Тому захід і не давав важку зброю бо бачив що купка бігає по «перемовинах»з третього дня війни та знали хто такий Єрмак та знали що вони нічого для країни не робили щоб підготуватись до захисту але ж захід їм казав про війну .Розмінували так ще рік потому,Єрмак поспішав,але д навіть не замінували знову коли вже знали що Рашка нападе.Звичайно злити хотіли Україну.Алк ж ніочикувано ні для кого ЗСУ вдарило по зубах Рашку.Ось зелені зараз грають патріотів .Та зброя йде. Од вони зараз пливуть туди куди ЗСУ їх штовхає.Зеля в пастку попав з Єрмаком.Але ж вони злочинці та повинні відповісти
Теперь это грандиозное событее Мосейчук будет обсуждать на всех шоу
Если оно от громкого внезапного звука обосралось и упало на стол, то перед реальными воинами у него наверно вообще паника.
Боягуз просто фееричный.
Лише охоронцям Бені.
1. Про що ця світлина? Про дійсно важливу подію (аукціон) чи про фліску Боневтіка?
2. Що Боневтік зробив для армії? Чим допоміг особисто? принаймні, як сприяв її розвитку протягом трьох років?
Ще одна штучка "цікава" - "Блазень" піарився на всьому - чому-завгодно! Але ні разу не зустрів ні одного літака зі зброєю яку поставляли наші союзники А про що це говорить? Відповідь проста: "Ребята русские - я тут "не при делах!" Это нам её навязывают!"
Так що стосовно "гнилозубих порохоботів" - прикуси язичка!
https://topgir.com.ua/komplekt-marok-russkij-*******-korabl-v-konvertah-s-avtografom-prodali-po-czene-majbaha/
Ще один зепопсюк.
Як людям всім навкола краще показати,
Що ти дебіл, а головне, щоб це яскраве
В натовпі людському мало б виглядати..."
- Знаю! Бо йому патріоти українські яйця до крісла покрівельними цвяхами прибили і кінці позагинали!
тоже выставил на продажу.
Нобелевський лауреат (дуже хоче), дурень і покидьок (вже є) та по сумісництву, бібабо!
Купуйте, унікальний екземпляр - не має жодної позитивної риси.