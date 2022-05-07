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Новости Война
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Офицеров РФ снимают с боевых позиций для охраны "парада" в разрушенном Мариуполе. ГУР МО обнародовало список

гур

По данным разведчиков, охранять кремлевских убийц, насильников, лживых пропагандистов и их местных прихвостней, приехавших в Мариуполь, заставили весь командный состав 71-го мотострелкового полка оккупационных войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

Российские захватчики настолько боятся нападения защитников Украины, что заставили офицеров полка покинуть боевые позиции и обеспечивать их круглосуточную охрану. Во время личного общения оккупанты жалуются друг другу на глупость московского командования и  унижение. 71-й гвардейский мотострелковый полк 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии южного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 16544) дислоцируется в станице Калиновская, Чеченская республика", - говорится в сообщении.

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Со списком командного состава полка можно ознакомиться по ссылке.

"За преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности", - напомнили в ГУР.

Мариуполь (5724) парад (653) разведка (4193) офицер (146)


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Топ комментарии
+11
Може буде чим ї.. нути по тому параду?! Це було б феєрично!)))
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07.05.2022 11:47 Ответить
+8
ГУР МО пускай не пугает криминальным кодексом, а лучше пускай ***** по оркам во время парада., когда они скучкуются. А криминальный кодекс оставьте для ООН.
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07.05.2022 11:53 Ответить
+7
Я надеюсь наша власть не не даст окупантам позорить Мариуполь и десятки тысяч убитых жителей и *бнет чем то тяжелым по етому параду победобесия. Тем более Мариуполь не капитулировал и не полностью захвачен врагом, а патриоты еще держат оборону. ***** бы мог дать коридор для выхода защитникам города но если нет то и парада не будет
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07.05.2022 11:50 Ответить
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Бояться?Ось в чому сила..а не в ваших папірцях та декларація.петиціях і озабоченностях
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07.05.2022 11:46 Ответить
Може буде чим ї.. нути по тому параду?! Це було б феєрично!)))
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07.05.2022 11:47 Ответить
Там рашисти примусово наженуть натовпи громадського населення насильно для провокації.
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07.05.2022 12:05 Ответить
Я надеюсь наша власть не не даст окупантам позорить Мариуполь и десятки тысяч убитых жителей и *бнет чем то тяжелым по етому параду победобесия. Тем более Мариуполь не капитулировал и не полностью захвачен врагом, а патриоты еще держат оборону. ***** бы мог дать коридор для выхода защитникам города но если нет то и парада не будет
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07.05.2022 11:50 Ответить
Наша влада ще два місяці назад готова була в очі пуйлу заглядать, а рік назад і на мавзолеї постояла б, якби запросили
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07.05.2022 12:04 Ответить
ГУР МО пускай не пугает криминальным кодексом, а лучше пускай ***** по оркам во время парада., когда они скучкуются. А криминальный кодекс оставьте для ООН.
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07.05.2022 11:53 Ответить
Я так розумію, що на тому "святі" наших не буде?
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07.05.2022 15:36 Ответить
кожному офіцеру мордора треба зробити подарунок на 9 травня - дрон камікадзе або 155 калібр якщо їх купка
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07.05.2022 16:14 Ответить
 
 