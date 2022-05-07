Офицеров РФ снимают с боевых позиций для охраны "парада" в разрушенном Мариуполе. ГУР МО обнародовало список

По данным разведчиков, охранять кремлевских убийц, насильников, лживых пропагандистов и их местных прихвостней, приехавших в Мариуполь, заставили весь командный состав 71-го мотострелкового полка оккупационных войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

Российские захватчики настолько боятся нападения защитников Украины, что заставили офицеров полка покинуть боевые позиции и обеспечивать их круглосуточную охрану. Во время личного общения оккупанты жалуются друг другу на глупость московского командования и унижение. 71-й гвардейский мотострелковый полк 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии южного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 16544) дислоцируется в станице Калиновская, Чеченская республика", - говорится в сообщении.

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Со списком командного состава полка можно ознакомиться по ссылке.

"За преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности", - напомнили в ГУР.