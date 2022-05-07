Мы массово поддерживаем Украину, но НАТО не является участником этой войны, - Столтенберг
НАТО оказывает массовую поддержку Украине в войне с Россией, однако Альянс не станет стороной конфликта.
Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью изданию Welt am Sonntag, передает Цензор.НЕТ.
Мы должны сделать все, чтобы война в Украине не распространилась на другие страны. Поэтому мы не посылаем войска НАТО в Украину. Мы массово поддерживаем страну, но НАТО сознательно не является стороной войны. В то же время мы увеличиваем войска и технику на восточном фланге НАТО, чтобы защитить наших членов", – сказал он.
"Мы имеем право поддерживать Украину. Украина является суверенным государством и в соответствии с Уставом ООН каждое суверенное государство имеет право на самооборону. Мы помогаем Украине обеспечить это право", - сказал генсек НАТО.
"Украина должна выиграть эту войну, потому что она защищает свою страну", - добавляет Столтенберг.
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а они, нато, тут пока не нужны
тот бы им там и мир в глазу увидел, и дороги построил))
- Я не пишу, вибачте. І не знаю, чи писатиму взагалі. Я зараз вишиваю, просто вишиваю. Хрест у трояндах я вже завершила, він вийшов жахливим, як і очікувалося. Зараз взялася за червоно-чорну сорочку.
Ось це чорне, бачите? Його багато, я можу (взяти карту) розповісти.
Цей завиток - подруга питала, як технічно правильно вистрибнути з десятого поверху, коли росіяни почнуть вибивати двері. Так щоб собаку з собою прихопити. У мене є скрін.
Навіщо собаку? - може запитати той, хто не бачив, що вони робили з собаками у Бучі.
Далі, ось ці чоловічки - це Лена Подгорная. "Тільки б разом і відразу..." - молилася вона біля дитини, вкладаючи спати. Чому разом і зразу, знаєте, так?
Тут же поряд Руфова мала. "Мам, а якщо нас машина зіб'є, ми будемо разом із татом?"
Ось той вузол і пляма на полотні - це Руда Пані. І Руслан. На панахиді у Михайлівському були його доньки, дитячі ридання перекривали священика.
Що іще? Кривизна рядків, там де хрестик то по дві нитки, то по чотири - це від постійних переїздів. Я пакую і пакую багаж. "Мам, - просить Оксана. - Давай нарешті візьмемо мій синтезатор".
Не сьогодні, доця. Синтезатор не влазить у чемодан.
- Ну а червоне? Червоне ж то любов, де твоя любов, кінець кінцем.
- Червоне - "ЗСУ звільнити такий-то населений пункт у Харківській області".
По червоному хрестику на день.
Тамара Горіха Зерня
Зніміть це непорозуміння з посади, невже не зрозуміло що воно абсолютно не відповідає викликам сьогоднішнього часу?! Є купа відставних американських генералів яких можна назначити генсеком НАТО!
https://twitter.com/i/status/1522781309688590338
мордуфизиономию - братишка Лаврова.
то які тоді решта ?