Мы массово поддерживаем Украину, но НАТО не является участником этой войны, - Столтенберг

НАТО оказывает массовую поддержку Украине в войне с Россией, однако Альянс не станет стороной конфликта.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью изданию Welt am Sonntag, передает Цензор.НЕТ.

Мы должны сделать все, чтобы война в Украине не распространилась на другие страны. Поэтому мы не посылаем войска НАТО в Украину. Мы массово поддерживаем страну, но НАТО сознательно не является стороной войны. В то же время мы увеличиваем войска и технику на восточном фланге НАТО, чтобы защитить наших членов", – сказал он.

"Мы имеем право поддерживать Украину. Украина является суверенным государством и в соответствии с Уставом ООН каждое суверенное государство имеет право на самооборону. Мы помогаем Украине обеспечить это право", - сказал генсек НАТО.

"Украина должна выиграть эту войну, потому что она защищает свою страну", - добавляет Столтенберг.

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