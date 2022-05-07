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Новости Война
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Мы массово поддерживаем Украину, но НАТО не является участником этой войны, - Столтенберг

столтенберг

НАТО оказывает массовую поддержку Украине в войне с Россией, однако Альянс не станет стороной конфликта.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью изданию Welt am Sonntag, передает Цензор.НЕТ.

Мы должны сделать все, чтобы война в Украине не распространилась на другие страны. Поэтому мы не посылаем войска НАТО в Украину. Мы массово поддерживаем страну, но НАТО сознательно не является стороной войны. В то же время мы увеличиваем войска и технику на восточном фланге НАТО, чтобы защитить наших членов", – сказал он.

"Мы имеем право поддерживать Украину. Украина является суверенным государством и в соответствии с Уставом ООН каждое суверенное государство имеет право на самооборону. Мы помогаем Украине обеспечить это право", - сказал генсек НАТО.

"Украина должна выиграть эту войну, потому что она защищает свою страну", - добавляет Столтенберг.

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Автор: 

НАТО (10070) помощь (7866) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+20
Україна-буде в НАТО,а Столтенберга-не буде.
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07.05.2022 11:42 Ответить
+18
Штаны себе поддерживайте ,бо обосрались вы по полной !
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07.05.2022 11:43 Ответить
+15
Один зовнішній вигляд цього безхребетного жалюгідного хробака може спровокувати ***** щоб напасти на НАТО!
Зніміть це непорозуміння з посади, невже не зрозуміло що воно абсолютно не відповідає викликам сьогоднішнього часу?! Є купа відставних американських генералів яких можна назначити генсеком НАТО!
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07.05.2022 11:57 Ответить
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Україна-буде в НАТО,а Столтенберга-не буде.
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07.05.2022 11:42 Ответить
закройте епало этому норвежскому терпиле позорит викингов
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07.05.2022 12:14 Ответить
Всё правильно, нас там нет
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07.05.2022 11:42 Ответить
Вообщем: Цей дощ надовго
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07.05.2022 11:42 Ответить
Штаны себе поддерживайте ,бо обосрались вы по полной !
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07.05.2022 11:43 Ответить
та да, пасха, май , шашлыки...
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07.05.2022 11:57 Ответить
Та може він і правильно каже: як рашка казала завжди "іхтамнєт". Ну ось і НАТО так само.
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07.05.2022 11:43 Ответить
Тільки на відміну від рашки їх тут дійсно нєт
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07.05.2022 11:51 Ответить
Нє, взагалі про допомогу. ЗМІ багато ляпають зайвого. І що, і куди, і в якої кількості....
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07.05.2022 11:59 Ответить
только дают их страны оружие, обучение, деньги.

а они, нато, тут пока не нужны
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07.05.2022 12:01 Ответить
все вірно- ви нам зброю надавайте та інструкторів а кацапчуків ми самі потрощимо-після війни самі нас в нато будете просити вступити-гівнюки-
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07.05.2022 11:47 Ответить
Знову Стєклова з підвалу штаб-квартири випустили за продуктами сходити в АТБ, і по дорозі щось перднув в повітря!
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07.05.2022 11:48 Ответить
Голова найбільш потужної військової організації світу.
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07.05.2022 11:50 Ответить
терпило он - не на своем месте
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07.05.2022 12:15 Ответить
Эх туда бы зеленськага)))

тот бы им там и мир в глазу увидел, и дороги построил))
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07.05.2022 13:35 Ответить
кінчений, куплений кремлем, пєтушара... яке ж воно огидне, як шольц...
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07.05.2022 11:51 Ответить
- Ну як ти, пишеш? Коли нова книжка? Коли-коли-коли..?

- Я не пишу, вибачте. І не знаю, чи писатиму взагалі. Я зараз вишиваю, просто вишиваю. Хрест у трояндах я вже завершила, він вийшов жахливим, як і очікувалося. Зараз взялася за червоно-чорну сорочку.

Ось це чорне, бачите? Його багато, я можу (взяти карту) розповісти.
Цей завиток - подруга питала, як технічно правильно вистрибнути з десятого поверху, коли росіяни почнуть вибивати двері. Так щоб собаку з собою прихопити. У мене є скрін.

Навіщо собаку? - може запитати той, хто не бачив, що вони робили з собаками у Бучі.

Далі, ось ці чоловічки - це Лена Подгорная. "Тільки б разом і відразу..." - молилася вона біля дитини, вкладаючи спати. Чому разом і зразу, знаєте, так?

Тут же поряд Руфова мала. "Мам, а якщо нас машина зіб'є, ми будемо разом із татом?"

Ось той вузол і пляма на полотні - це Руда Пані. І Руслан. На панахиді у Михайлівському були його доньки, дитячі ридання перекривали священика.

Що іще? Кривизна рядків, там де хрестик то по дві нитки, то по чотири - це від постійних переїздів. Я пакую і пакую багаж. "Мам, - просить Оксана. - Давай нарешті візьмемо мій синтезатор".
Не сьогодні, доця. Синтезатор не влазить у чемодан.

- Ну а червоне? Червоне ж то любов, де твоя любов, кінець кінцем.
- Червоне - "ЗСУ звільнити такий-то населений пункт у Харківській області".
По червоному хрестику на день.

Тамара Горіха Зерня
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07.05.2022 11:52 Ответить
Если нам сейчас НАТО, или кто либо не окажет солидную помощь то через пол года будет как с донецком и Луганском. Все привыкнут и война станет обыденностью, пока калцапстан неокрепнет и не придумает новую агрессию. В Евросоюз и НАТО нас не возьмут отмазка у них будет оккупация территорий и целесность страны
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07.05.2022 11:52 Ответить
"Ми масово підтримуємо країну, але НАТО свідомо не є стороною війни"- є є стороною конфлікта орки так не думають якщо ти виправдовуєшся постійно -"да не, це не нато" це тебе втішує що ти постійно повторюеєш для кого для кацапів?так вони вважають що якраз воюють з НАТО і наемниками вони нас наскільки зневажають і ненавидять що головах їх не може вжитися що це українці воюють і признавати поразки від нас якщо навіть якщо десяток джавелінів прислали тільки один раз або десяток чоловіків наемників орки сказали що вони воюють з арміею наемниками разом і з нато
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07.05.2022 11:53 Ответить
Це тому, що ви підсцикаєте рашистів, а Україна ні
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07.05.2022 11:55 Ответить
ніхто в цивілізованому світі не хоче війни, відтягують як можуть, ЗАВЖДИ, змирись з цим, треба змиритись і дякувати за те що допомагають, вони нам взагалі не винні нічого, могли би нас віддати кацапам як два пальці об асфальт, ніяких зобов'зяань, ми ніхто для них
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07.05.2022 11:58 Ответить
да нет, это они не из благородства нам помогают. Им сс*тно иметь россию на свох границах (польши и т.п), потому и приняли политику сдерживания за наш счет и раздувания щек от лицемерной помощи
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07.05.2022 14:39 Ответить
так поподсцикали, что даже эвакуацию не обезпечили, чтобы панику не создавать
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07.05.2022 11:59 Ответить
Один зовнішній вигляд цього безхребетного жалюгідного хробака може спровокувати ***** щоб напасти на НАТО!
Зніміть це непорозуміння з посади, невже не зрозуміло що воно абсолютно не відповідає викликам сьогоднішнього часу?! Є купа відставних американських генералів яких можна назначити генсеком НАТО!
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07.05.2022 11:57 Ответить
И съесть, и сесть..
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07.05.2022 11:58 Ответить
Растерянность первых дней после вторжения орков прошла. Спасибо НАТО и демократическим странам за поддержку. Мы вас обязательно пригласим в Киев или на Мацкву на Парад Победы над рашистской Расеей
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07.05.2022 12:00 Ответить
красивое: БТР ВСУ на полном ходу расстреливает колонну орков....
https://twitter.com/i/status/1522781309688590338
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07.05.2022 12:01 Ответить
нафига закидывать такое фуфло. никакой веры в эти видосики не будет. https://youtu.be/itDC2BuIZtY?t=97
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07.05.2022 12:11 Ответить
ЧМО
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07.05.2022 12:03 Ответить
избранный
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07.05.2022 12:13 Ответить
Хто цього заср ця поставив на таку посаду? Він навіть уже забув куди їм сказали забирати манатки і тільки дякуючи героїзму українського народу ця ціль не реалізується.
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07.05.2022 12:04 Ответить
Посмотрите на его конскую морду физиономию - братишка Лаврова.
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07.05.2022 12:12 Ответить
Залезть в Ирак и Афганистан - военная поддержка демократии, а как против рф, так обосрался Так опустить генсеком НАТО на уровень бойскаутов! Позорище мировое.
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07.05.2022 12:06 Ответить
Лучше бы он молчал.
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07.05.2022 12:10 Ответить
Та зазбогойзя вже. Вже настає час вчити нову фразу: "На жаль, НАТО не була учасницею цього конфлікту".
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07.05.2022 12:19 Ответить
На базе в Рамштайне засветили 42 страны для всяческих хорошестей дляя))) Украины...мистер Столтенберг..вам пора на пенсию...)))
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07.05.2022 12:20 Ответить
Навіщо цей довбо#@б знову меле свої мантри? Мовчав би,та й хрен з ним. Ні,вставляє свої гнилі "5копійок". Аби тільки злити.
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07.05.2022 12:22 Ответить
Большинство комментаторов заслуживают на спам, извиняюсь конечно.
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07.05.2022 12:27 Ответить
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07.05.2022 12:30 Ответить
Опять начал свою муйню нести!
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07.05.2022 13:01 Ответить
Тварь дрожащая
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07.05.2022 13:05 Ответить
Ссыкливое ничтожество.
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07.05.2022 13:08 Ответить
Думаю США повинні гаркнути на цього прокацапського придурка - зразу правильні речі буде казати .
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07.05.2022 13:30 Ответить
О, уже несколько недель эта дикуха не повторяла это!
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07.05.2022 14:02 Ответить
Єнс, а коли на твоїх очах бандит грабуватиме жінку, ти теж скажеш, що підтримуєш її, але не береш участі в бійці? Як на мене, це просто СКОТСТВО.
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07.05.2022 14:24 Ответить
как швецию с финляндией, так примут за пару месяцев...нас не принимали десятилетиями в угоду кацапам.... просто скоты.
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07.05.2022 14:42 Ответить
якщо це найсміливіший керівник в європі, бо очолює нато
то які тоді решта ?
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07.05.2022 16:11 Ответить
Тут оговорочка всегда нужна типа "мы не с вами, но мы и не против вас". А то смотри, Столтенберг, так и нарвёшься на *********.
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07.05.2022 16:25 Ответить
 
 