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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В Мелитополе оккупанты цепляют на детей колорадские ленты и заставляют учить стишки к 9 мая

день,победы,перемоги

Директора школ, которые пошли на сотрудничество с врагом в оккупированном Мелитополе, заставляют детей готовить рисунки и учить стихи ко Дню Победы.

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края, передает Цензор.НЕТ.

"В эфире лживых российских пропагандистов увеличивается количество сюжетов о том, как мелитопольские дети в школах и дошкольных учреждениях рисуют тематические рисунки, рассказывают стишки о войне, директора школ и заведующие детскими садами цепляют георгиевские ленты без согласия на то родителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты оказывают информационно-психологическое влияние на жителей оккупированных территорий. Они распространяют ложь и пропаганду через телеграммы-каналы.

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"9 мая на временно занятых территориях области оккупанты готовят провокации в отношении гражданских жителей, чтобы затем обвинить в террористических действиях, запугивании и убийстве участников, которые придут праздновать 9 мая, украинских военных", - добавили в Силах обороны Запорожского края.

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День Победы (1231) дети (6573) Мелитополь (616) оккупация (10194)


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Топ комментарии
+19
ніхто цей "празднік" не відзначає, може совки які залаишились, зараз він ще більше асоціюється з орками і війною і колорадами, ненавиджу 9 травня
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07.05.2022 12:17 Ответить
+17
Очень жесткая люстрация должна проводиться среди преподавателей. Могу сказать по опыту белоруской губернии, что педагогический состав это костяк фашисткой хрюсии. Именно они воспитывают манкуртов, растят омновцев и прочее дерьмо. Они следят за настроениями в обществе и организовывают травли неугодных детей и родителей.
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07.05.2022 12:26 Ответить
+8
Ще трішечки зосталось зачекати, та на багатьох кацапах та кацапках повісять чорні стрічечки.
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07.05.2022 12:29 Ответить
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ніхто цей "празднік" не відзначає, може совки які залаишились, зараз він ще більше асоціюється з орками і війною і колорадами, ненавиджу 9 травня
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07.05.2022 12:17 Ответить
стишок про *****
дядя Вова пеллераст Онутое с детства он же также педофил любящий животик..
денацифицирует на раз он вас детки.. кого в могилку ....кого у печь.... кого просто бросит трупом на дороге.... главное деточки звездеть как епанутые кацапы...
Ой ПО... а там БЯДА.... ОЙ БЯДА на наши бошки..
будет вам КАЦАПИЯ \\\\ИЗДА ДАЖЕ И БЕЗ БУКВЫ Zеты и Vикторрия то бишь по БЕДА будет вашей кровью смыта и намыта на века
уж не знаю как там насчет РАЮ...но деды вас просто просят Бога.. не пущать....
да и в АД также есть проблема ибо даже черти там за рога хватаясь орут благими молитвами к Богу как такое допустил ты наш Господь! такое вот отродье хуже нас.....
они типа правоверные бусурманы и Мордор орки недобитые и не поймешь народ сей по приколу или умом тобой Господь лишенный...
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07.05.2022 12:18 Ответить
Очень жесткая люстрация должна проводиться среди преподавателей. Могу сказать по опыту белоруской губернии, что педагогический состав это костяк фашисткой хрюсии. Именно они воспитывают манкуртов, растят омновцев и прочее дерьмо. Они следят за настроениями в обществе и организовывают травли неугодных детей и родителей.
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07.05.2022 12:26 Ответить
Ще трішечки зосталось зачекати, та на багатьох кацапах та кацапках повісять чорні стрічечки.
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07.05.2022 12:29 Ответить
асвабадітєлі
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07.05.2022 12:30 Ответить
Крысы ГУЛАГа кроме паБЕДАбессия нифига не помнят...Шариковское быдло...
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07.05.2022 12:37 Ответить
А ви і надалі пишіть та розмовляйте мовою окупанта. Чи до вас ще не дійшло
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07.05.2022 12:39 Ответить
я би неотправляв в школу своіх дітей при такі владі -- ті хто отправляе значить колобранти полюбому.
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07.05.2022 13:10 Ответить
ЩО ЦЕ ЗА НОВИНИ??? ЗАМІСТЬ ТОГО,ЩОБ ЧИТАТИ ПРО ТЕ,ЩО ЗНАЙДЕНО ПОВІШЕНИМ ЧИ ЗАРІЗАНИМ ЧЕРГОВОГО КОЛАБОРАНТА АБО ВЧИТЕЛЯ -ПЕРЕВЕРТНЯ,МИ ЧИТАЄМО,ЩО НАШІ ДІТИ ВЧАТЬ ВІРШИКИ? ЧИ ВИ,СУКИ ЗЕЛЕНІ, НАС ВСІХ ПІДСВІДОМО ГОТУЄТЕ ДО ВИВЧЕННЯ ВІРШИКІВ???
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07.05.2022 13:14 Ответить
Методи фашизму та комунізму однакові.
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07.05.2022 14:13 Ответить
Здається мені, що ті директора до скону будуть шпацерувати у тих"ленточках" прип'ятих булавками до голого тіла.
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07.05.2022 15:42 Ответить
уже все бомбят а мы сис мнем кроме одесы еще много..давай селфи..зеля
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07.05.2022 15:51 Ответить
 
 