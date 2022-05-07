В Мелитополе оккупанты цепляют на детей колорадские ленты и заставляют учить стишки к 9 мая

Директора школ, которые пошли на сотрудничество с врагом в оккупированном Мелитополе, заставляют детей готовить рисунки и учить стихи ко Дню Победы.

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края, передает Цензор.НЕТ.

"В эфире лживых российских пропагандистов увеличивается количество сюжетов о том, как мелитопольские дети в школах и дошкольных учреждениях рисуют тематические рисунки, рассказывают стишки о войне, директора школ и заведующие детскими садами цепляют георгиевские ленты без согласия на то родителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты оказывают информационно-психологическое влияние на жителей оккупированных территорий. Они распространяют ложь и пропаганду через телеграммы-каналы.

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"9 мая на временно занятых территориях области оккупанты готовят провокации в отношении гражданских жителей, чтобы затем обвинить в террористических действиях, запугивании и убийстве участников, которые придут праздновать 9 мая, украинских военных", - добавили в Силах обороны Запорожского края.