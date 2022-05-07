В Мелитополе оккупанты цепляют на детей колорадские ленты и заставляют учить стишки к 9 мая
Директора школ, которые пошли на сотрудничество с врагом в оккупированном Мелитополе, заставляют детей готовить рисунки и учить стихи ко Дню Победы.
Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края, передает Цензор.НЕТ.
"В эфире лживых российских пропагандистов увеличивается количество сюжетов о том, как мелитопольские дети в школах и дошкольных учреждениях рисуют тематические рисунки, рассказывают стишки о войне, директора школ и заведующие детскими садами цепляют георгиевские ленты без согласия на то родителей", - говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты оказывают информационно-психологическое влияние на жителей оккупированных территорий. Они распространяют ложь и пропаганду через телеграммы-каналы.
"9 мая на временно занятых территориях области оккупанты готовят провокации в отношении гражданских жителей, чтобы затем обвинить в террористических действиях, запугивании и убийстве участников, которые придут праздновать 9 мая, украинских военных", - добавили в Силах обороны Запорожского края.
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дядя Вова пеллераст Онутое с детства он же также педофил любящий животик..
денацифицирует на раз он вас детки.. кого в могилку ....кого у печь.... кого просто бросит трупом на дороге.... главное деточки звездеть как епанутые кацапы...
Ой ПО... а там БЯДА.... ОЙ БЯДА на наши бошки..
будет вам КАЦАПИЯ \\\\ИЗДА ДАЖЕ И БЕЗ БУКВЫ Zеты и Vикторрия то бишь по БЕДА будет вашей кровью смыта и намыта на века
уж не знаю как там насчет РАЮ...но деды вас просто просят Бога.. не пущать....
да и в АД также есть проблема ибо даже черти там за рога хватаясь орут благими молитвами к Богу как такое допустил ты наш Господь! такое вот отродье хуже нас.....
они типа правоверные бусурманы и Мордор орки недобитые и не поймешь народ сей по приколу или умом тобой Господь лишенный...