Никаких массовых мероприятий 8 и 9 мая в Кривом Роге не будет, жителей призывают оставаться дома
В Кривом Роге Днепропетровской области 8 и 9 мая не будет никаких массовых праздничных мероприятий
Жителям не стоит участвовать в каких-либо мероприятиях и собираться вне дома, написал в Telegram руководитель Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ
По его словам, 8-9 мая лучше оставаться дома и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
"... Вынужден сообщить вам, что по данным разведки 8-го и 9-го мая готовятся провокации орков, возможные обстрелы. Никакие праздничные, торжественные и массовые мероприятия проводиться не будут. Комендантский час на целые сутки мы вводить не будем, потому что надеемся на ваше сознание...", - отметил чиновник.
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Александр Гриненко
показать весь комментарий07.05.2022 12:31 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Senator S #201477
показать весь комментарий07.05.2022 12:42 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Алексей Королевский #514831
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Евгений Новиков #476273
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Eugene Dneprovsky
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І ШО?
показать весь комментарий07.05.2022 14:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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