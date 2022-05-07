Никаких массовых мероприятий 8 и 9 мая в Кривом Роге не будет, жителей призывают оставаться дома

В Кривом Роге Днепропетровской области 8 и 9 мая не будет никаких массовых праздничных мероприятий

Жителям не стоит участвовать в каких-либо мероприятиях и собираться вне дома, написал в Telegram руководитель Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ

По его словам, 8-9 мая лучше оставаться дома и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"... Вынужден сообщить вам, что по данным разведки 8-го и 9-го мая готовятся провокации орков, возможные обстрелы. Никакие праздничные, торжественные и массовые мероприятия проводиться не будут. Комендантский час на целые сутки мы вводить не будем, потому что надеемся на ваше сознание...", - отметил чиновник.

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