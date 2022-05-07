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Никаких массовых мероприятий 8 и 9 мая в Кривом Роге не будет, жителей призывают оставаться дома

кривий,ріг

В Кривом Роге Днепропетровской области 8 и 9 мая не будет никаких массовых праздничных мероприятий

Жителям не стоит участвовать в каких-либо мероприятиях и собираться вне дома, написал в Telegram руководитель Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ

По его словам, 8-9 мая лучше оставаться дома и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"... Вынужден сообщить вам, что по данным разведки 8-го и 9-го мая готовятся провокации орков, возможные обстрелы. Никакие праздничные, торжественные и массовые мероприятия проводиться не будут. Комендантский час на целые сутки мы вводить не будем, потому что надеемся на ваше сознание...", - отметил чиновник.

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Автор: 

Вилкул Александр (475) День Победы (1231) Кривой Рог (1406)


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И что?даже вилкул не пойдет отмечать,и нести дида на палочке?
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07.05.2022 12:31 Ответить
8 мая день памяти погибшим во 2 Мировой...на более того...,а 9 мая был простым рабочим днем до 1965 года в дохлом сраном Совка.....
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07.05.2022 12:42 Ответить
У нас умалишеннх хватит. Пойдут к памятникам, надеюсь хоть шествие какое-то не сотворят.даже некоторые, вроде, адекватные соседи говорят: "а как это на дзержике гвоздик не положить?"
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07.05.2022 13:03 Ответить
Це все одно, якби під час другої світової вшановували річницю перемоги над Наполеоном...
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07.05.2022 13:16 Ответить
а как же главный победобес и дедовоеватель Вилкул? как он сможет удержаться?
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07.05.2022 13:48 Ответить
Не хер шастать с колорадскими лентами.
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07.05.2022 14:35 Ответить
 
 