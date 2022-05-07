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Новости Война
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Война в Украине может продолжаться годами. Запад должен увеличить поставки Киеву тяжелого вооружения и готовиться к долгосрочным обязательствам, - Столтенберг

донбасс,донецк,луганск

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прогнозирует, что война в Украине может быть затяжной.

Об этом он отметил в интервью изданию Welt am Sonntag, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, мы должны быть готовы к длительной войне в Украине, которая может длиться месяцами или даже годами. В долгосрочной перспективе Украина должна не только защищаться оружием советских времен, но и перейти на современное западное оружие. Только так Киев сможет в долгосрочной перспективе успешно отразить российское вторжение

Украине срочно требуется больше тяжелого вооружения, Запад должен увеличить поставки, сделать больше и подготовиться к долгосрочным обязательствам. Мы должны убедиться, что Украина способна защититься. Одного мужества и храбрости украинских воинов для этого недостаточно. Для этого также нужна постоянная военная поддержка Запада", - отметил генсек НАТО.

Он также прогнозирует, что наступление войск РО на Донбасс будет усиливаться.

"Нынешнее наступление России на Донбассе еще не набрало обороты, поскольку украинские войска энергично защищаются", - утверждает он.

"Мы должны готовиться к наступлению россиян и еще большей жестокости, еще большим потерям и еще большему разрушению жизненно важной инфраструктуры и жилых районов", - уверен Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы массово поддерживаем Украину, но НАТО не является участником в этой войне, - Столтенберг

Кроме того, он отмечает, что есть резкий контраст между российскими и украинскими силами: "украинские войска храбрые и знают, за что воюют. Российские войска страдают от плохого руководства, низкого морального духа и многие не знают, за что они воюют".

армия РФ (19665) НАТО (10076) Донбасс (26957) боевые действия (4306) Столтенберг Йенс (1620) ВСУ (6689)


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Топ комментарии
+40
На мой диванный взгляд, годами война будет литься только в двух случаях:
1 - война перерастет в замороженный конфликт по политическим причинам.(маловероятно)
2 - Генштаб ВСУ планирует штурмовать владивосток
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07.05.2022 12:32 Ответить
+28
Если не будете водить нас по разным переговорам и перемириям заглядывая в глаза ***** то война закончится очень скоро. У рашистов все закончится от техники до людей быстрее чем все думают.
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07.05.2022 12:26 Ответить
+21
Йди в дупу, столдентпердер. Без тебе розберуться та без твоїх прогнозів.
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07.05.2022 12:25 Ответить
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Роками тривати війна не буде і не може. Так, кацапи й досі отримують бабки за свої енергоресурси і це, вочевидь, надовго, оскільки як деякі уйоббікі на кшталт Угорщини й досі мутять воду в європейському сегменті. Але ж грошима все не обмежується. Запаси ракет у орків не безкінечні, санкції затисли їхнє військове виробництво - від танків до ракет, а головне - людські ресурси. Так, Мордор величезний, але це не країна, це величезна купа гною, а кацапи - патріоти лише на словах. Коли пахне смаленим, їхній патріотизм раптово зникає. В ЗМІ нас намагаються залякати масовою мобілізацією. По-перше - вона вже давно розпочалась, просто не тими темпами як того хотілося б кацапам; по-друге - на загальний перебіг бойових дій це майже не впливає, бо ЗСУ впевнено перемелюють на труху як досвідчених орків, так і свіжину, причому всю їхню т. з. "еліту" наші Захисники вже пустили на добрива. Ті, кого ще не розпідарасило українським снарядом, вже збираються навйобки. Чим більше цих муфлонів (скалічених і переляканих) повернеться на рассєю, тим більш невмотивованими будуть наступні. Наступні будуть просто ховатись від призову по підвалах чи лісах або спробують відкупитись. Найманці з третіх країн у кількості 500-800 осіб ЗСУ перекручують на фарш так само швидко та якісно, як і звичайних свинособак. Навербували в Карабаху - їх задвохсотили, навербували у Сирії - їх задвохсотили, навербували у Ефіопії - їх задвохсотили. Бажання у інших їхати сюди заробляти на вбивствах вже не буде, бо вже знатимуть, чим це закінчиться - в наш час інформація поширюється миттєво. Доля тих орків, що зараз в Україні - або 200-сотий, або 300-сотий, якщо хто не встигне звідси з'їбатись. Найбільша проблема в тому, що ракет у свинособак ще чимало. То ж наразі нам потрібно щодня збільшувати і посилювати свою ППО, аби максимально мінімізувати наші втрати. Саме важке озброєння допоможе Україні остаточно зламати кацапам хребет.
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07.05.2022 15:11 Ответить
Война это не значит что будет такая интенсивность боев, обстрелов или что-то такое. Просто идут активные боевые действия.
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07.05.2022 16:05 Ответить
Немає значення, якою буде інтенсивність. Людські і технічні ресурси вичерпуються і в тому, і в іншому варіанті. Розтягнути ці ресурси на досить тривалий час кацапам, наврядчи, вдасться, бо не треба забувати, що санкції, яких Мордор досі ще не знав, працюють і з часом стають більш відчутливі. З мотивацією новобранців вже все зрозуміло - її немає. Бої триватимуть доти, доки у кацапів не закінчаться артилерійські снаряди і ракети, а це не роки. Можливо, потім орки візьмуться за хімічну зброю. Але тривалою ця війна не буде.
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07.05.2022 18:14 Ответить
даже не верится, что норвеги это бывшие викинги
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07.05.2022 15:19 Ответить
******* війна це, перш за все, економіка. Захід має всі можливості повністю обвалити російську економіку за півроку. Якщо, звичайно, захоче, оскільки вже з того самого заходу лунають думки, що допомагати Україні потрібно так, щоб вона не змогла швидко відбити русню і щоб війна дійсно тривала довго. Росія, яка загрузла в Україні, це подарунок для Заходу. Згадайте Афганістан.
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07.05.2022 16:51 Ответить
этот столтенберг малость больной на голову
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08.05.2022 00:18 Ответить
верно сказал. но если психбольного пу прибить - война может закончится.
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08.05.2022 03:48 Ответить
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