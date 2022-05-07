Война в Украине может продолжаться годами. Запад должен увеличить поставки Киеву тяжелого вооружения и готовиться к долгосрочным обязательствам, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прогнозирует, что война в Украине может быть затяжной.

Об этом он отметил в интервью изданию Welt am Sonntag, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, мы должны быть готовы к длительной войне в Украине, которая может длиться месяцами или даже годами. В долгосрочной перспективе Украина должна не только защищаться оружием советских времен, но и перейти на современное западное оружие. Только так Киев сможет в долгосрочной перспективе успешно отразить российское вторжение



Украине срочно требуется больше тяжелого вооружения, Запад должен увеличить поставки, сделать больше и подготовиться к долгосрочным обязательствам. Мы должны убедиться, что Украина способна защититься. Одного мужества и храбрости украинских воинов для этого недостаточно. Для этого также нужна постоянная военная поддержка Запада", - отметил генсек НАТО.

Он также прогнозирует, что наступление войск РО на Донбасс будет усиливаться.

"Нынешнее наступление России на Донбассе еще не набрало обороты, поскольку украинские войска энергично защищаются", - утверждает он.

"Мы должны готовиться к наступлению россиян и еще большей жестокости, еще большим потерям и еще большему разрушению жизненно важной инфраструктуры и жилых районов", - уверен Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы массово поддерживаем Украину, но НАТО не является участником в этой войне, - Столтенберг

Кроме того, он отмечает, что есть резкий контраст между российскими и украинскими силами: "украинские войска храбрые и знают, за что воюют. Российские войска страдают от плохого руководства, низкого морального духа и многие не знают, за что они воюют".