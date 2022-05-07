Эвакуационный автомобиль попал под вражеский обстрел на Луганщине, но все же удалось вывезти 35 человек, - Гайдай

На Луганщине эвакуационный автомобиль попал под вражеский обстрел, но удалось вывезти 35 человек, они уже направляются в Днепр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В город Днепр уже направляются 34 лисичанина и житель Попаснянской громады. Эвакуационный автомобиль попал под обстрел", - написал глава области.

Он отметил, что из Луганщины эвакуируют каждый день, но если вчера нашлось только трое желающих из Северодонецка, то 7 мая решили уехать 32 жителя Лисичанска.

"Они устали от постоянных российских обстрелов, перебоев со светом и газом, отсутствием воды. Сделали выбор – жить! Еще два человека из города опаздывали на эвакуацию – их забрали по дороге. Трудно далось спасение жителя Камышевахи, что на Попаснянщине. Автомобиль, на котором его вывозили, попал под обстрел россиян. К счастью, никто не пострадал", - заявил Гайдай.

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