Киберспециалисты обнаружили массовую рассылку электронных писем с тематикой "химической атаки", - Госспецсвязь
Киберпреступники массово рассылают опасные письма, "пугая" химической атакой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале Госспецсвязи со ссылкой на правительственную команду реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA.
"Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, выявила факт массового распространения электронных писем с тематикой "химической атаки", – говорится в сообщении.
Отмечается, что письма содержат ссылку на документ, открытие которого приведет к поражению компьютера вредоносной программой JesterStealer. Специалисты CERT-UA отмечают, что загрузка файлов осуществляется из скомпрометированных веб-ресурсов.
"Программа JesterStealer обеспечивает похищение аутентификационных и других данных из интернет-браузеров, MAIL/FTP/VPN-клиентов, криптовалютных кошельков, менеджеров паролей, мессенджеров, игровых программ и т.п. Похищенные данные передаются злоумышленнику в Telegram. После завершения работы программа удаляется", - добавили в пресс-службе.
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