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Киберспециалисты обнаружили массовую рассылку электронных писем с тематикой "химической атаки", - Госспецсвязь

хакер,кибератака

Киберпреступники массово рассылают опасные письма, "пугая" химической атакой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале Госспецсвязи со ссылкой на правительственную команду реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA.

"Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, выявила факт массового распространения электронных писем с тематикой "химической атаки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что письма содержат ссылку на документ, открытие которого приведет к поражению компьютера вредоносной программой JesterStealer. Специалисты CERT-UA отмечают, что загрузка файлов осуществляется из скомпрометированных веб-ресурсов.

"Программа JesterStealer обеспечивает похищение аутентификационных и других данных из интернет-браузеров, MAIL/FTP/VPN-клиентов, криптовалютных кошельков, менеджеров паролей, мессенджеров, игровых программ и т.п. Похищенные данные передаются злоумышленнику в Telegram. После завершения работы программа удаляется", - добавили в пресс-службе.

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Це тіпа, кацапи нажеруться своїз просрочених сухпайків, повернуться дупами до наших позицій і дадуть залп? Вони лише на таку хімічну атаку спроможні...
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07.05.2022 13:16 Ответить
Зовсім не смішно, бо в лікарнях Дніпра було декілька воїнів з отруєнням невідомою речовиною(ізюмський та донецький напрямки) Чому керівництво ( військове чи військово-цивільне) не зробило з цих випадків такий же галас, як з використання хім.зброї в Маріуполі - я не знаю.
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07.05.2022 13:53 Ответить
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07.05.2022 13:44 Ответить
 
 