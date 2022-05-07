РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12426 посетителей онлайн
Новости
6 782 11

Отмывали миллионы долларов в РФ и РБ. ГБР заблокировало схему нелегального вывода средств из Украины. ВИДЕО

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили организованную группу, пытавшуюся заработать в условиях агрессии РФ против Украины. Дельцы организовали незаконный вывод из страны средств российского и белорусского бизнеса, которые могли быть национализированы и направлены на нужды ВСУ.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Государственном бюро расследований.

ГБР вышло на группу злоумышленников при проведении фильтрационных мероприятий среди граждан России и возможных участников ДРГ. Его организаторы имели по несколько паспортов на разные фамилии. До начала агрессии дельцы занимались легализацией денег, минимизацией налоговой нагрузки и выводом средств через аффилированный конвертационный центр.

"При этом злоумышленники пользовались коррупционными связями в регистрационных и других органах власти для изготовления паспортов граждан Украины и других документов на вымышленные имена и фамилии, и тому подобное. На паспорта с ложными установочными данными они регистрировали коммерческие структуры и активно использовали их в противоправной финансово-хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

В ГБР отмечают, что только в течение нескольких месяцев 2021 года через фиктивные фирмы было обналичено более 110 млн гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Приехал в Украину еще до начала войны. ГБР разоблачило в Запорожье российского летчика, который мог заниматься шпионажем. ФОТО

"Уже во время активной фазы войны РФ против Украины они решили "расширить" свой бизнес и начали предоставлять услуги по нелегальному выводу средств "контрагентов" из нашего государства через механизм так называемых "перестановок" наличных денег. В ходе проведения обысков по местам жительства и в офисах участников преступной группы были изъяты почти $1,5 млн и €150 тыс., поддельные паспорта граждан Украины, печати и документы фиктивных предприятий, компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности", - добавляют в ГБР.

В рамках уголовного производства, начатого по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Украины, продолжаются следственные действия. Устанавливаются должностные лица в регистрационных и других органах власти, способствовавших выдаче фальшивых документов.

Беларусь (7921) бизнес (1622) нелегалы (453) организованная преступность (66) россия (96157) ГБР (3045)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Я извиняюсь, но имею спросить ДБР за цена на АЗС. Там всё в порядке? А делишки с автогазом проданного гражданину КАЛамойскому за полцены и убытки бюджете в 395 миллионов гривен не вызывают интереса у ДБР? Шо, опять нет? А почему собственно?
показать весь комментарий
07.05.2022 13:52 Ответить
+12
Не слідкую за новинами, але дуже цікаво, чим закінчились одразу дві історії з суркісом: у першій він вивіз 20млн євро кешом, а в другій - хотів вивезти елітних годинників на мільйони долларів? Чи ze-******* своїх бізнес партнерів із рашистского жопоблоку не чіпає?!!
показать весь комментарий
07.05.2022 14:01 Ответить
+10
Ніби раніше не відмивали.
ДБР щойно прозріло.
Як і СБУ, яке нарешті видивилось диверсантів, які вже собі склади зброї кілька років тому складали.
показать весь комментарий
07.05.2022 13:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніби раніше не відмивали.
ДБР щойно прозріло.
Як і СБУ, яке нарешті видивилось диверсантів, які вже собі склади зброї кілька років тому складали.
показать весь комментарий
07.05.2022 13:40 Ответить
Я извиняюсь, но имею спросить ДБР за цена на АЗС. Там всё в порядке? А делишки с автогазом проданного гражданину КАЛамойскому за полцены и убытки бюджете в 395 миллионов гривен не вызывают интереса у ДБР? Шо, опять нет? А почему собственно?
показать весь комментарий
07.05.2022 13:52 Ответить
Не слідкую за новинами, але дуже цікаво, чим закінчились одразу дві історії з суркісом: у першій він вивіз 20млн євро кешом, а в другій - хотів вивезти елітних годинників на мільйони долларів? Чи ze-******* своїх бізнес партнерів із рашистского жопоблоку не чіпає?!!
показать весь комментарий
07.05.2022 14:01 Ответить
Було повідомлення, що тепер Суркіс перейшов на користування дипломатичним паспортом і його багаж припинили перевіряти на митниці.
показать весь комментарий
07.05.2022 15:54 Ответить
НЕОБХОДИМО провверять все страны СНГ где есть филиалы банков и фирм агрессора. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
07.05.2022 14:16 Ответить
Пограничники в упор не видят десятки чемоданов с наличной валютой... А тут "перекрыли"? После того как? Молодцы!
показать весь комментарий
07.05.2022 14:32 Ответить
ДБОР тільки хвилі може розводити. Геть нічого не роблять Тільки свої кішені грошми набивають !
показать весь комментарий
07.05.2022 14:56 Ответить
А коли ДБР припинить фінасування, ПФУ, покидьків,які мобілізовані в ордло та СЬОГОДНІ вбивають наших хлопців?Мобілізованим від 18 до 60 років а на пенсію там багато хто іде в 45 років.Чому наші пенсіонери майже голодують а ті колаборанти шикують на дві пенсіі - нашу та окупаційну?
показать весь комментарий
07.05.2022 15:53 Ответить
згідно законів військового часу
А і раніше - було - зараз зовсім інший час !
показать весь комментарий
07.05.2022 15:54 Ответить
Мабудь воровская власть в чомусь прокололась,ось і вилізло.
показать весь комментарий
07.05.2022 17:16 Ответить
Все це туфта. "Деки ділки відмивали гроші перераховуючи якусь суму на деякі прізвища. Бла-бла бла." При чому у воєнний час проходять по статті Несплата податків. Потім чіпляють ордени "За героїзм" і т.і. А що робиться на заправка, а чому військовим досі волонтери возять панчохи, та і багато іншого. Зрозуміло, що і цих потвор треба ловити але хіба це не ваша робота? За весь час існування ДБР це всі результати? Працюйте.
показать весь комментарий
07.05.2022 17:47 Ответить
 
 