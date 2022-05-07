Отмывали миллионы долларов в РФ и РБ. ГБР заблокировало схему нелегального вывода средств из Украины. ВИДЕО

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили организованную группу, пытавшуюся заработать в условиях агрессии РФ против Украины. Дельцы организовали незаконный вывод из страны средств российского и белорусского бизнеса, которые могли быть национализированы и направлены на нужды ВСУ.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Государственном бюро расследований.

ГБР вышло на группу злоумышленников при проведении фильтрационных мероприятий среди граждан России и возможных участников ДРГ. Его организаторы имели по несколько паспортов на разные фамилии. До начала агрессии дельцы занимались легализацией денег, минимизацией налоговой нагрузки и выводом средств через аффилированный конвертационный центр.

"При этом злоумышленники пользовались коррупционными связями в регистрационных и других органах власти для изготовления паспортов граждан Украины и других документов на вымышленные имена и фамилии, и тому подобное. На паспорта с ложными установочными данными они регистрировали коммерческие структуры и активно использовали их в противоправной финансово-хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

В ГБР отмечают, что только в течение нескольких месяцев 2021 года через фиктивные фирмы было обналичено более 110 млн гривен.

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"Уже во время активной фазы войны РФ против Украины они решили "расширить" свой бизнес и начали предоставлять услуги по нелегальному выводу средств "контрагентов" из нашего государства через механизм так называемых "перестановок" наличных денег. В ходе проведения обысков по местам жительства и в офисах участников преступной группы были изъяты почти $1,5 млн и €150 тыс., поддельные паспорта граждан Украины, печати и документы фиктивных предприятий, компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности", - добавляют в ГБР.

В рамках уголовного производства, начатого по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Украины, продолжаются следственные действия. Устанавливаются должностные лица в регистрационных и других органах власти, способствовавших выдаче фальшивых документов.