"Для намека на свободное передвижение" оккупанты требуют от мариупольцев оформить три документа, - Андрющенко
Оккупационные власти требуют от мариупольцев оформить три документа для возможности передвигаться по городу и за его пределы.
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Оккупационные власти официально разъяснили мариупольцам порядок получения разрешения на передвижение, в т.ч. в пределах оккупированной части Донецкой области. Сначала нужно пройти проверку (фильтрацию) в одном из райотделов "МВД" в Мангуше, Новоазовске или Никольском, или в пунктах пропуска Мангуш, Безымянное. После проверки со справкой обратиться в комендатуру Мариуполя и получить пропуск на передвижение в пределах Донецкой области", - отметил он.
Таким образом, по его словам, мариупольцы "для намека на свободное передвижение" должны иметь три документа - справку о фильтрации, пропуск для передвижения по улицам города и пропуск на передвижение за пределы Мариуполя.
"Если гетто выглядит как-то иначе, я не знаю, как…" - добавил Андрющенко.
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