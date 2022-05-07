"Для намека на свободное передвижение" оккупанты требуют от мариупольцев оформить три документа, - Андрющенко

Оккупационные власти требуют от мариупольцев оформить три документа для возможности передвигаться по городу и за его пределы.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Оккупационные власти официально разъяснили мариупольцам порядок получения разрешения на передвижение, в т.ч. в пределах оккупированной части Донецкой области. Сначала нужно пройти проверку (фильтрацию) в одном из райотделов "МВД" в Мангуше, Новоазовске или Никольском, или в пунктах пропуска Мангуш, Безымянное. После проверки со справкой обратиться в комендатуру Мариуполя и получить пропуск на передвижение в пределах Донецкой области", - отметил он.

Таким образом, по его словам, мариупольцы "для намека на свободное передвижение" должны иметь три документа - справку о фильтрации, пропуск для передвижения по улицам города и пропуск на передвижение за пределы Мариуполя.

"Если гетто выглядит как-то иначе, я не знаю, как…" - добавил Андрющенко.

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