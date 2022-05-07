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"Для намека на свободное передвижение" оккупанты требуют от мариупольцев оформить три документа, - Андрющенко

маріуполь

Оккупационные власти требуют от мариупольцев оформить три документа для возможности передвигаться по городу и за его пределы.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Оккупационные власти официально разъяснили мариупольцам порядок получения разрешения на передвижение, в т.ч. в пределах оккупированной части Донецкой области. Сначала нужно пройти проверку (фильтрацию) в одном из райотделов "МВД" в Мангуше, Новоазовске или Никольском, или в пунктах пропуска Мангуш, Безымянное. После проверки со справкой обратиться в комендатуру Мариуполя и получить пропуск на передвижение в пределах Донецкой области", - отметил он.

Таким образом, по его словам, мариупольцы "для намека на свободное передвижение" должны иметь три документа - справку о фильтрации, пропуск для передвижения по улицам города и пропуск на передвижение за пределы Мариуполя.

"Если гетто выглядит как-то иначе, я не знаю, как…" - добавил Андрющенко.

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Автор: 

Мариуполь (5724) Андрющенко Петр (584)


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мракобєсіє
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07.05.2022 13:34 Ответить
"аусвайс рашистський"
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07.05.2022 13:38 Ответить
Гетто як воно є. У Донецьку вже вісім років так. Далі буде тільки гірше, аж до того, як цапів буде вибито з України.
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07.05.2022 13:46 Ответить
Голосуваня на виборах за опзж, також допомогло знищити місто. Я взагалі нерозумію, як можуть у верховній раді, ще до сьогодні безкарно, такі нелюди сидіти.
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07.05.2022 14:02 Ответить
Ну, найрозумніші з тих істот (ось візьміть, для прикладу, лисого Кивина) вже втекли, щоб свої причандали скубати у безпечнішому місці.

Мова, звісно, йде про тих, хто усього лише посідав місце, а не про тих, хто про рідну неньку пікся.
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07.05.2022 18:28 Ответить
 
 