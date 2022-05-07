Под вражеский обстрел попал один из филиалов "Николаевоблэнерго", в помещении находилось более 20 человек

Разбиты окна, обвалился потолок – один из филиалов "Николаевоблэнерго" попал под обстрел оккупантов. В момент удара в помещении находилось более 20 сотрудников, никто не пострадал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Николаевоблэнерго.

"Объекты критической инфраструктуры не имеют возможности даже на короткий срок прервать работу, отправиться в отпуск или эвакуацию. Стабильная работа электросетей в регионе требует постоянного контроля, а в условиях войны – и регулярного восстановления поврежденных в результате обстрелов коммуникаций. Когда без объявления воздушной тревоги "прилетело" на территорию одного из филиалов компании, на рабочих местах находилось более двух десятков сотрудников. Как следствие – выбиты стекла административного здания и других сооружений, расположенных поблизости, частично обвалился потолок и разрушены другие конструктивные элементы", - говорится в сообщении.

К счастью, никто не пострадал.

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