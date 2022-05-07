РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12434 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 994 5

Под вражеский обстрел попал один из филиалов "Николаевоблэнерго", в помещении находилось более 20 человек

обстріл,миколаїв

Разбиты окна, обвалился потолок – один из филиалов "Николаевоблэнерго" попал под обстрел оккупантов. В момент удара в помещении находилось более 20 сотрудников, никто не пострадал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Николаевоблэнерго.

"Объекты критической инфраструктуры не имеют возможности даже на короткий срок прервать работу, отправиться в отпуск или эвакуацию. Стабильная работа электросетей в регионе требует постоянного контроля, а в условиях войны – и регулярного восстановления поврежденных в результате обстрелов коммуникаций. Когда без объявления воздушной тревоги "прилетело" на территорию одного из филиалов компании, на рабочих местах находилось более двух десятков сотрудников. Как следствие – выбиты стекла административного здания и других сооружений, расположенных поблизости, частично обвалился потолок и разрушены другие конструктивные элементы", - говорится в сообщении.

К счастью, никто не пострадал.

Под вражеский обстрел попал один из филиалов Николаевоблэнерго, в помещении находилось более 20 человек 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщине в Голой Пристане вражеский обстрел повредил 25 домов, ранены. ВИДЕО


Под вражеский обстрел попал один из филиалов Николаевоблэнерго, в помещении находилось более 20 человек 02
Под вражеский обстрел попал один из филиалов Николаевоблэнерго, в помещении находилось более 20 человек 03

Николаев (2160) облэнерго (127) обстрел (27807)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
07.05.2022 15:30 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2022 15:38 Ответить
Якщо це правда!!!??? Це піз.ець!
показать весь комментарий
07.05.2022 15:57 Ответить
Ждем когда жен солдат начнут называть десятидолларовыми шлюхами как Путин называл вдов Курска.
показать весь комментарий
07.05.2022 16:03 Ответить
террорганизация кооператив озероне комбатантна пора бить по логову сатаны по кремлю..и мавзолей за одно задеть ..чтоб картер шоб гриб..шоб гваделупу смыло...
показать весь комментарий
07.05.2022 16:29 Ответить
 
 