Будут судить двух оккупантов, которые открывали огонь по Харьковщине из Белгородской области

Харьковской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении двух российских военнослужащих по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

Следствием установлено, что 24 февраля 2022 года двое военнослужащих страны-агрессора - водитель-заряжающий и наводчик БМ-21 "Град" - совершили артиллерийские обстрелы Харьковщины с территории Белгородской области РФ. Выполняя преступный приказ, они разрушили объекты критической инфраструктуры и жилищные дома в пгт Казачья Лопань Харьковского района. Кроме того, российские военные своими действиями уничтожили учебное заведение Дергачевского городского совета", - говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора информируют, что позже военнослужащие ВС РФ пересекли границу Украины и продолжили обстрелы Харьковщины. После разгрома российской военной колонны Вооруженными силами Украины двое оккупантов были взяты в плен на территории Харьковской области.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Управлением СБУ в Харьковской области. Пока принимаются меры по установлению всех их командиров, которые отдавали преступные приказы неизбирательного применения артиллерии.