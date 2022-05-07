Будут судить двух оккупантов, которые открывали огонь по Харьковщине из Белгородской области
Харьковской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении двух российских военнослужащих по факту нарушения законов и обычаев войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.
Следствием установлено, что 24 февраля 2022 года двое военнослужащих страны-агрессора - водитель-заряжающий и наводчик БМ-21 "Град" - совершили артиллерийские обстрелы Харьковщины с территории Белгородской области РФ. Выполняя преступный приказ, они разрушили объекты критической инфраструктуры и жилищные дома в пгт Казачья Лопань Харьковского района. Кроме того, российские военные своими действиями уничтожили учебное заведение Дергачевского городского совета", - говорится в сообщении.
В Офисе Генпрокурора информируют, что позже военнослужащие ВС РФ пересекли границу Украины и продолжили обстрелы Харьковщины. После разгрома российской военной колонны Вооруженными силами Украины двое оккупантов были взяты в плен на территории Харьковской области.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Управлением СБУ в Харьковской области. Пока принимаются меры по установлению всех их командиров, которые отдавали преступные приказы неизбирательного применения артиллерии.
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У визволеному від російських окупантів місті Тростянець Сумської області виявлено катівню.
У визволеному від російських окупантів місті Тростянець Сумської області виявлено катівню, яку загарбники облаштували у підвалі залізничного вокзалу, де розміщувався їхній штаб. На стінах в'язниці - кров.
Про те, що російські окупанти катують українських військовополонених та мирних мешканців, свідчить і перехоплена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України розмова двадцятирічного кулеметника російської армії Костянтина Соловйова, який зараз перебуває на Харківщині, зі своєю матір'ю Тетяною Соловйовою. Служить окупант у 3-му взводі 3-ї роти 11-го армійського корпусу і пишається тим, що вже вбив щонайменше 20 українців.
Телефонуючи матері, буденно розповідає, що солдати ходять і забирають картоплю у селян, катують людей.
- Пришли и набрали, - каже він.
- Вы там поаккуратнее с этими селянами.
- А что они поделают? У нас тут, знаешь, фсбэшники пытают пленных. Я тоже в этом участвовал. Знаешь, что такое розочка? На теле мужчины можно сделать 21 розочку. Двадцать пальцев и член. Видела как розочка распускается? Как раскрывается? Также вдоль костей кожа срезается с мясом. А потом все пальцы. Тоже самое делается там. Потом знаешь какие пытки я еще видел?
- А почему ты говоришь, что ты принимал участие. Ведь там фсбэшники, - з нотками гордості в голосі запитує ката його мати.
- Мы захватывали пленных, приводили. И пока там ждали начальников камер пыток, держали, лупили, ломали ноги, чтобы не убежали. Поймали мирного мужика, взяли у него телефон, а в телефоне фотографии всех позиций. Вот он на велосипеде катался, фоткал позиции, скидывал им.
- Ой урод (нецензурна лексика).
- И этого мужика, старика, забили резиновыми палками. Забили до смерти обычной палкой. Она успокоительной называется. У него куча внутренних разрывов было. Вот еще один метод пыток. Забыл, как он называется. Вроде бы ствол. Трубу вставляют в зад и колючую проволоку туда засовывают. Вытаскивают трубу, проволока остается и проволоку потихоньку вытаскивают. Вот это так наши. Сказали, что вот это с проволокой еще вроде бы еще из Чечни.
Окупант каже матері, що у нього ні краплі співчуття до українців, яких катують. Відверто каже, що отримує задоволення від знущань.
- Мне так нравится, - ділиться своїми емоціями росіянин.
- Нравится? - перепитує мати.
- Нравится, - відповідає кат і продовжує розповідати, як він ламав кістки українському полоненому.
- Мужик, которого привели, пленный, говорит: «Да за мою жизнь две ваши заберут». И дальше: «Мне плевать на смерть, я умираю за правду». Он прямо орет. Он сидит, у него сломаны крестообразные кости. Ну, которые я ломал. Они вывернуты.
- Вот если бы я попала туда, - радіє «подвигам» сина мати, - я бы тоже кайфонула от этого. Мы ж с тобой одинаковые.
Коли розмова заходить про те, що окупанти вбивають в Україні людей, росіянка каже синові: «А ты уверен, что это люди?».
Рашист не тільки вихваляється тим, що вже вбив багато українців: «Когда перевалило за 20, я успокоился, меня даже совесть не грызет», -а мріє перенести отриманий «досвід» на власного батька.
- Так что это, сделаем папе 21 розочку? Начнем с пипи. А если не поймет, сделаем еще 5. Говорит, что работы у него все равно не будет. Поэтому руки ему не нужны. Сломаем пальчик, самый важный, указательный, на правой руке.
- Чтобы не показывал или чтобы в носу не ковырялся? - підримує жінка сина.
- Перед первой фалангой сломаем. Первая фаланга самая болючая. Там больше всего нервных окончаний. Не поймет, сломаем две.
Оприлюднену ГУР МО розмову кілька тисяч українців прокоментували в соціальних мережах. Юрій Ковалів пише: «Це навіть не народ, а набрід садистів, яким не місце у цьому світі». Ольга Ткаченко: «Такого жаху ніколи не чула!!! Це не мати... під суд перед всім людством!!!». Оля Голодова: «Будь ласка, зробіть англійські субтитри. Це має почути увесь світ!».
У ГУР також повідомляють контакти садиста і його матері:
Соловйов Костянтин Дмитрович (рос. Соловьев Консантин Дмитриевич)
Тел. +79969592243, 15.03.2002 року народження, адреса реєстрації: Калінінградська область, м. Совєтск, вул. Лісна, буд. 6А, кв. 1.
Зареєстрований у соціальних мережах:
«Одноклассники» (ok.ru/profile/539848314147, ok.ru/profile/551630852641), «Вконтакте» (https://vk.com/batikakostia).
Соловйова (Головашкіна) Тетяна Олексіївна (рос. Соловьева Татьяна Алексеевна)
Тел. +79118522733, 19.11.1981 року народження, Калінінградська обл., м. Совєтск, вул. Лісна, 6А, кв. 1.
Зареєстрована в соціальній мережі «Одноклассники» (ok.ru/profile/529163184549).
Це невірна формуліровка! Потрібно так:
..віддавали злочинні накази цілеспрямованого застосування артилерії по населених пунктах на знищення людей,та їх житла.