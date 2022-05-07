Удар по музею Сковороды является спланированной акцией РФ, потому что Сковородиновка находится вдали от других сел и объектов инфраструктуры, - Ткаченко

Ракетный удар врага, в результате которого был уничтожен в Харьковской области музей Григория Сковороды, является спланированной акцией.

Об этом заявил в эфире национального телемарафона Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сковородиновка находится вдали от других сел, объектов инфраструктуры, то есть фактически вокруг – только поля. У меня нет сомнений, что били специально по Сковороде. Он сам, кажется, когда-то говорил, что "не братайтесь с теми, кто зло прячет". Вот в принципе это свидетельство того, что это, вероятно, сознательная идеологическая акция. Они же Сковороду называли едва ли не первым русским философом", - сказал Ткаченко.

Он отметил, что неподалеку от музея находится и могила Григория Сковороды, а также напомнил, что в этом году Украина отмечает 300-летие со дня рождения украинского философа.

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"Когда начиналась война, должно было быть очередное заседание комиссии по мероприятию по случаю 300-летия. В Сковородиновке планировались серьезные реставрационные работы. И теперь придется поначалу зафиксировать состав преступления. Мы обязательно будем это делать с международными специалистами. Это дело мы так просто не оставим, отправим соответствующие письма для информации международного сообщества в ЮНЕСКО, потому что это практически сознательное попадание в то, против чего воюет Путин - против украинской идентичности", - подчеркнул Ткаченко.

Напомним, в результате прямого попадания российской ракеты в ночь на 7 мая уничтожен Национальный музей Григория Сковороды в с. Сковородиновка в Харьковской области.

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