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Новости Война
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Удар по музею Сковороды является спланированной акцией РФ, потому что Сковородиновка находится вдали от других сел и объектов инфраструктуры, - Ткаченко

музей,сковороди,сковородинівка

Ракетный удар врага, в результате которого был уничтожен в Харьковской области музей Григория Сковороды, является спланированной акцией.

Об этом заявил в эфире национального телемарафона Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сковородиновка находится вдали от других сел, объектов инфраструктуры, то есть фактически вокруг – только поля. У меня нет сомнений, что били специально по Сковороде. Он сам, кажется, когда-то говорил, что "не братайтесь с теми, кто зло прячет". Вот в принципе это свидетельство того, что это, вероятно, сознательная идеологическая акция. Они же Сковороду называли едва ли не первым русским философом", - сказал Ткаченко.

Он отметил, что неподалеку от музея находится и могила Григория Сковороды, а также напомнил, что в этом году Украина отмечает 300-летие со дня рождения украинского философа.

Смотрите: Оккупанты ракетным ударом уничтожили музей Сковороды на Харьковщине, есть раненый. ВИДЕО

"Когда начиналась война, должно было быть очередное заседание комиссии по мероприятию по случаю 300-летия. В Сковородиновке планировались серьезные реставрационные работы. И теперь придется поначалу зафиксировать состав преступления. Мы обязательно будем это делать с международными специалистами. Это дело мы так просто не оставим, отправим соответствующие письма для информации международного сообщества в ЮНЕСКО, потому что это практически сознательное попадание в то, против чего воюет Путин - против украинской идентичности", - подчеркнул Ткаченко.

Напомним, в результате прямого попадания российской ракеты в ночь на 7 мая уничтожен Национальный музей Григория Сковороды в с. Сковородиновка в Харьковской области.

Читайте: Будут судить двух оккупантов, которые открывали огонь по Харьковщине из Белгородской области

музей (724) Сковорода Григорий (16) Ткаченко Александр (429) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+10
що взагалі на посаді міністра культури робить проросійське протеже Табачника?
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07.05.2022 16:15 Ответить
+6
Москалі воюють з нашою культурою.
Заважає їм..
Тому то і треба після перемоги всю оту росіску хрєнь вичистити.
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07.05.2022 16:53 Ответить
+5
Те ж самісіньке, що робить на посаді міністра проросійська журнашлюха бабломойського.
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07.05.2022 16:57 Ответить
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що взагалі на посаді міністра культури робить проросійське протеже Табачника?
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07.05.2022 16:15 Ответить
Те ж самісіньке, що робить на посаді міністра проросійська журнашлюха бабломойського.
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07.05.2022 16:57 Ответить
вообще то он бенина сявка! долгие годы возглавлял Г+Г

а еще и к Табачнику имеет отношение?
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07.05.2022 16:58 Ответить
Ткаченко, сбрей покрашенную сединой свою бороду и здуй защищать музеи, медиамальчик вечный...
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07.05.2022 16:17 Ответить
За музей тре платити мавзолеєм.
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07.05.2022 16:20 Ответить
І чим ми тоді будемо від орків відрізняться? Кольором прапора?
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07.05.2022 16:51 Ответить
а ты предлагаешь внести кремлевский зиккурат с демоном ВИЛ внутри объявить наследием ЮНЕСКО? и охранять его всячески?
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07.05.2022 16:59 Ответить
Те що ''витворяют'' орки з мордора-геноцид українського народу! Кацапня намагається в останнє нас знищити як народ ,як націю.На протязі останніх 400р їм не вдалось нас знищити і сьогодні вони відсмокчуть Уй))) А паРаша буде зруйнована!!!
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07.05.2022 16:33 Ответить
Москалі воюють з нашою культурою.
Заважає їм..
Тому то і треба після перемоги всю оту росіску хрєнь вичистити.
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07.05.2022 16:53 Ответить
Президент Трамп в свое время сказал, что признаками независимой страны есть ее границы, ее язык и ее культура.
Вот они, эти орки, и пытаются все это уничтожить.
Удар по музею конечно не случайность.
Трамп был прав-как всегда и во всем
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07.05.2022 17:03 Ответить
 
 