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Новости Война
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Россия вводит политику террора на оккупированных территориях Запорожской области, - Денисова

енергодар
Фото: ukraine.segodnya.ua

Оккупанты в Запорожской области проводят фильтрационные мероприятия в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации в безопасные регионы Украины и грабят аграрные предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса уполномоченного ВР по правам человека.

"В поселке Черниговка оккупанты хотят отобрать у людей землю. Заставляют до 8 мая заполнить форму, в которой указано сколько земли имеет собственник, сколько - в аренде. Только после этого предоставят лицензию на обработку земли. В противном случае комендант отберет всю землю, которая не указана в бумагах оккупантов.

В Михайловке оккупанты вводят свою временную налоговую систему для предпринимателей. Те, кто хотят и дальше работать в громаде, должны пройти новую регистрацию по правилам захватчиков. Также россияне уверяют, что потребовали только "военный налог", а все новые налоги предприниматели будут платить только в громаду.

Читайте: Умер городской голова оккупированного города Токмак Игорь Котелевский

В Энергодаре на теплоэлектростанции закончился уголь, а организовать его регулярные поставки нет возможности из-за оккупации города.

Оккупационные власти в Энергодаре завершили регистрацию горожан для якобы получения социальных выплат. Сейчас россияне приступили к регистрации предпринимателей. Те, кто не придут в администрацию и не зарегистрируются, не смогут работать в городе.

По словам жителей оккупированной Васильевки, российские военные в городе пытаются выменять одну сим-карту украинского мобильного оператора на бензин стоимостью 15 грн за литр. В Днепрорудном две сим-карты меняют сразу на авто. Причина - оккупанты хотят звонить друг другу и домой, а телефонов нет, связи - тоже", - говорится в сообщении.

Омбудсмен Людмила Денисова напоминает, что террор и жестокое обращение с мирными жителями на оккупированных территориях - "это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны".

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Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с просьбой учесть факты преступлений и нарушений прав человека в Запорожской области.

Денисова Людмила (996) оккупация (10194) права человека (990) Запорожская область (3202)


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07.05.2022 16:48 Ответить
Дзвонили родичі із Запоріжжя, казали останніми днями залітають ворожі літаки
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07.05.2022 16:51 Ответить
То наші
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07.05.2022 17:03 Ответить
Красный террор чЛенин и банда Феликса Дзержинского ввели 30 августа 1918 года...,если забыли,с тех пор свои что изменились на РабZZee...
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07.05.2022 17:05 Ответить
Що ДП НАЕК "Енергоатом" робить для своїх працівників? До тих, хто залишився в окупації та для тих, хто рятуючись від насилля, виїхав?! Кажу - 2 рази НІ-ХЄ-РА. Лише щодня звітує, що атомна станція працює стабільно. Як довго буде теє "стабільно та на благо України", якщо люди щодня зазнають промивання мізків та насильства? Ще 2-3 місяці, виїдуть останні патріоти, й все. Так, розумію, що то не Маріуполь, бо не обстрілюють. Але, силу тиску ви навіть уявити не можете
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07.05.2022 17:30 Ответить
Юг злили, ось і все що треба розуміти. Від влади не треба чекати ні на визволення ні на помічь.
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07.05.2022 17:34 Ответить
в Энергодаре орки останавливают автомобили и просят документы. отбирают их и говорят "прийдешь 9 мая на шнствие, отдадим". инфа 100%. вот такие гнилые методы у рашкованов... сила в правде? чи в чем? риторический вопрос.
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07.05.2022 18:49 Ответить
Жах!
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07.05.2022 20:20 Ответить
 
 