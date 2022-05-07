Россия вводит политику террора на оккупированных территориях Запорожской области, - Денисова

Оккупанты в Запорожской области проводят фильтрационные мероприятия в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации в безопасные регионы Украины и грабят аграрные предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса уполномоченного ВР по правам человека.

"В поселке Черниговка оккупанты хотят отобрать у людей землю. Заставляют до 8 мая заполнить форму, в которой указано сколько земли имеет собственник, сколько - в аренде. Только после этого предоставят лицензию на обработку земли. В противном случае комендант отберет всю землю, которая не указана в бумагах оккупантов.

В Михайловке оккупанты вводят свою временную налоговую систему для предпринимателей. Те, кто хотят и дальше работать в громаде, должны пройти новую регистрацию по правилам захватчиков. Также россияне уверяют, что потребовали только "военный налог", а все новые налоги предприниматели будут платить только в громаду.

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В Энергодаре на теплоэлектростанции закончился уголь, а организовать его регулярные поставки нет возможности из-за оккупации города.

Оккупационные власти в Энергодаре завершили регистрацию горожан для якобы получения социальных выплат. Сейчас россияне приступили к регистрации предпринимателей. Те, кто не придут в администрацию и не зарегистрируются, не смогут работать в городе.

По словам жителей оккупированной Васильевки, российские военные в городе пытаются выменять одну сим-карту украинского мобильного оператора на бензин стоимостью 15 грн за литр. В Днепрорудном две сим-карты меняют сразу на авто. Причина - оккупанты хотят звонить друг другу и домой, а телефонов нет, связи - тоже", - говорится в сообщении.

Омбудсмен Людмила Денисова напоминает, что террор и жестокое обращение с мирными жителями на оккупированных территориях - "это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны".

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Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с просьбой учесть факты преступлений и нарушений прав человека в Запорожской области.