Надеемся, что в ближайшие дни в Киеве будет дополнительная противовоздушная оборона "натовского" стандарта, - Кличко

Совсем скоро в Киеве разместят более современные системы противовоздушной обороны.

На это намекнул мэр Киева Виталий Кличко в интервью "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, пока беспокоят нас всех постоянные сообщения об угрозах с воздуха - ракетных обстрелах. Прошу всех соблюдать требования, спускаться в бомбоубежища и не пренебрегать этими правилами, потому что в любую минуту любое здание нашего города, к сожалению, пока может быть обстреляно. Надеемся, что в ближайшие дни будет дополнительная противовоздушная оборона западного, натовского стандарта, которая еще больше будет защищать наш воздух", - отметил мэр.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко считает, что после 9 мая жителям можно понемногу возвращаться в столицу.

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