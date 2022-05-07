Оккупант рассказывает жене об убийствах украинцев: "Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях", - перехват СБУ. АУДИО

Пока российская пропаганда пытается убедить, что захватчики не совершают никаких военных преступлений, те в телефонных разговорах кичатся своими зверствами. Оккупанты даже убивают украинских матерей на глазах у детей.

Об этом говорится в новом перехвате СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…" – рассказывает русский командир гаубической батареи.

В ответ его жена не нашла ничего лучше, чем оправдать это преступление: "Конечно, она считается… тоже враг".

При этом оккупанты удивляются, что "местное население озлоблено".

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