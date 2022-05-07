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В Госспецсвязи 9 мая ожидают усиления хакерских атак и советуют, как обезопасить себя от киберпреступников

хакер

9 мая в Украине ожидается активизация и усиление кибератак. В зоне риска не только госучреждения и критическая инфраструктура, но и обычные украинцы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграм-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"Убивают не только пули и снаряды. Взломанный российскими хакерами смартфон или компьютер – это также орудие убийства, просто с отсроченным по времени эффектом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обычно накануне и во время праздников у российских хакеров обострение. Они используют такие периоды для усиления кибератак. В зоне риска не только государственные учреждения и критическая инфраструктура. Многие кибератаки направлены на обычных пользователей. Они тоже мишень российских хакеров, ведь во время войны каждый украинец может потенциально стать точкой входа для хакеров в информационную инфраструктуру страны. Также на праздниках активизируются обычные киберпреступники, цель которых – украсть деньги, доступ к аккаунтам и шантажировать пользователей.

Читайте: Киберспециалисты обнаружили массовую рассылку электронных писем с тематикой "химической атаки", - Госспецсвязь

Госспецсвязи подготовила перечень мер, которые нужно принять как можно скорее, чтобы обезопаситься от кибератак.

  1. Измените пароль во всех важных сервисах – в почте, мессенджере, на своем смартфоне. Для входа в каждый сервис и почтовый ящик должен быть отдельный пароль
  2. Проверьте в настройках безопасности браузера, были ли скомпрометированы ваши пароли. Немедленно замените скомпрометированные. Замените также пароли, определенные как слабые
  3. Используйте генератор паролей.
  4. Заведите себе отдельную почту, которую будете оставлять "для рассылок" и других сообщений. Не используйте эту почту для регистрации аккаунтов в соцсетях и других чувствительных сервисах, содержащих частную информацию
  5. Удалите все сломанные программы, особенно если они были загружены с российских сайтов, торрентов и т.д.
  6. Установите двухфакторную аутентификацию в мессенджерах, почте, других сервисах, чтобы знать, когда кто-нибудь будет пытаться зайти в ваш аккаунт
  7. Не открывайте сообщения от незнакомцев, не переходите по ссылкам, не пересылайте другим ссылкам от незнакомцев, содержащих призывы к действию (перейти по ссылке, загрузить файл, предоставить номер карты, телефон, ввести пароль от почты и т.д.)
  8. Доверяйте только проверенным источникам – официальным сайтам госучреждений, местных властей, медиа и их проверенным аккаунтам в соцсетях (проверенные имеют специальную отметку синим цветом у названия аккаунта)
  9. Не открывайте писем на почте о розыгрышах, выигрышах, государственной помощи и других обещаниях чего-то бесплатного
  10. Пароль от аккаунтов, телефона, код от SIM-карты или банковской карты – это ваш личный секрет. Не доверяйте их никому, не храните в смартфоне (если вы не можете запомнить – запишите на бумажке)
  11. Если есть возможность, используйте физические средства защиты аккаунтов – защищенные носители с квалифицированной электронной подписью (КЭП), беспарольную авторизацию и т.д.
  12. Проверьте, на каких устройствах работают ваши аккаунты в соцсетях, почта, мессенджер. Это можно сделать в настройках безопасности и конфиденциальности.
  13. Установите антивирус на свой смартфон и компьютер. Просканируйте устройство
  14. Устанавливайте обновление ПО на смартфон или компьютер, как только оно приходит, если есть возможность
  15. Закройте лазейки для врага: удалите российское программное обеспечение прямо сейчас. Установите украинский. Это не блажь, а вопрос безопасности, ведь российские сервисы собирают информацию об украинских пользователях. Что на что заменить: https://replace-ru-with-ua.com/
  16. Сделайте на внешний носитель резервную копию важной для вас информации: документов, фотографий и т.п. Не забывайте также производить резервные копии ваших смартфонов.
  17. Перешлите это сообщение своим близким и знакомым
  18. Срочно сообщите о кибератаке, если вас взломали:

▪️Киберполиция – [email protected]

▪️Правительственная команда реагирования на чрезвычайные компьютерные события CERT-UA – [email protected]

Госспецсвязь (181) кибербезопасность (675) кибератака (187)


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