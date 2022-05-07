В Госспецсвязи 9 мая ожидают усиления хакерских атак и советуют, как обезопасить себя от киберпреступников

9 мая в Украине ожидается активизация и усиление кибератак. В зоне риска не только госучреждения и критическая инфраструктура, но и обычные украинцы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграм-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"Убивают не только пули и снаряды. Взломанный российскими хакерами смартфон или компьютер – это также орудие убийства, просто с отсроченным по времени эффектом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обычно накануне и во время праздников у российских хакеров обострение. Они используют такие периоды для усиления кибератак. В зоне риска не только государственные учреждения и критическая инфраструктура. Многие кибератаки направлены на обычных пользователей. Они тоже мишень российских хакеров, ведь во время войны каждый украинец может потенциально стать точкой входа для хакеров в информационную инфраструктуру страны. Также на праздниках активизируются обычные киберпреступники, цель которых – украсть деньги, доступ к аккаунтам и шантажировать пользователей.

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Госспецсвязи подготовила перечень мер, которые нужно принять как можно скорее, чтобы обезопаситься от кибератак.

Измените пароль во всех важных сервисах – в почте, мессенджере, на своем смартфоне. Для входа в каждый сервис и почтовый ящик должен быть отдельный пароль Проверьте в настройках безопасности браузера, были ли скомпрометированы ваши пароли. Немедленно замените скомпрометированные. Замените также пароли, определенные как слабые Используйте генератор паролей. Заведите себе отдельную почту, которую будете оставлять "для рассылок" и других сообщений. Не используйте эту почту для регистрации аккаунтов в соцсетях и других чувствительных сервисах, содержащих частную информацию Удалите все сломанные программы, особенно если они были загружены с российских сайтов, торрентов и т.д. Установите двухфакторную аутентификацию в мессенджерах, почте, других сервисах, чтобы знать, когда кто-нибудь будет пытаться зайти в ваш аккаунт Не открывайте сообщения от незнакомцев, не переходите по ссылкам, не пересылайте другим ссылкам от незнакомцев, содержащих призывы к действию (перейти по ссылке, загрузить файл, предоставить номер карты, телефон, ввести пароль от почты и т.д.) Доверяйте только проверенным источникам – официальным сайтам госучреждений, местных властей, медиа и их проверенным аккаунтам в соцсетях (проверенные имеют специальную отметку синим цветом у названия аккаунта) Не открывайте писем на почте о розыгрышах, выигрышах, государственной помощи и других обещаниях чего-то бесплатного Пароль от аккаунтов, телефона, код от SIM-карты или банковской карты – это ваш личный секрет. Не доверяйте их никому, не храните в смартфоне (если вы не можете запомнить – запишите на бумажке) Если есть возможность, используйте физические средства защиты аккаунтов – защищенные носители с квалифицированной электронной подписью (КЭП), беспарольную авторизацию и т.д. Проверьте, на каких устройствах работают ваши аккаунты в соцсетях, почта, мессенджер. Это можно сделать в настройках безопасности и конфиденциальности. Установите антивирус на свой смартфон и компьютер. Просканируйте устройство Устанавливайте обновление ПО на смартфон или компьютер, как только оно приходит, если есть возможность Закройте лазейки для врага: удалите российское программное обеспечение прямо сейчас. Установите украинский. Это не блажь, а вопрос безопасности, ведь российские сервисы собирают информацию об украинских пользователях. Что на что заменить: https://replace-ru-with-ua.com/ Сделайте на внешний носитель резервную копию важной для вас информации: документов, фотографий и т.п. Не забывайте также производить резервные копии ваших смартфонов. Перешлите это сообщение своим близким и знакомым Срочно сообщите о кибератаке, если вас взломали:

▪️Киберполиция – [email protected]

▪️Правительственная команда реагирования на чрезвычайные компьютерные события CERT-UA – [email protected]