Три человека получили ранения во временно оккупированных Русских Тишках, их удалось вывезти в Харьков, - Синегубов
Российские оккупанты 7 мая продолжили обстреливать территорию Харьковщины.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня враг обстрелял населенные пункты Чугуевской, Золочевской, Красноградской громад.
Из оккупированных Русских Тишек в Харьков медикам экстренной помощи удалось вывезти троих раненых гражданских. Им оказывают всю необходимую помощь", – рассказал он.
Также, по словам Синегубова, на период Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом 8 и 9 мая время комендантского часа на Харьковщине не изменится. Она продлится с 21:00 до 6:00 утра.
Впрочем, из-за постоянных обстрелов Харьковская ОВА ограничивает доступ людей к местам памяти погибших во время Второй мировой войны. Никаких мемориальных мероприятий проводиться не будет. Национальная полиция будет патрулировать улицы в усиленном режиме.
"Призываю всех не выходить без нужды на улицы, не находиться в парках, скверах и других общественных местах. Не игнорируйте сигналы тревоги!" – сказал глава ОВА.
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Панове редактори Цензора, село Руські Тишки і в Африці мають бути Руські Тишки, а не русскіє. В Україні, напевно,. сотні топономів Руські, але то абсолютно не має ніякого відношення до руССкіх, тобто на кацапстану. Це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Може, нарешті, вам то варто усвідомити? До речі, щоб вам було зрозуміти, серби, наприклад, нас, українців так і називають руські, але то абсолютно не означає, що ми русскіє.
Ру́ський (прикметник) (давньоруськ. руськии, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. ruski) - в українській мові такий, що відноситься до часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Русі або до її населення - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC) русі (наз. відм. однини - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8 русин , аналогічно утворювались назви сусідніх народів: Москва - москвин, Литва - литвин), чи їхніх нащадків - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українців . Під назвою «руські люди» (чиї - приналежність), як правило, розуміли підлеглих Русі іншого етнічного походження. Для позначення жителів саме https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C давньої Русі , середньовічної Київської держави, та до держав спадкоємців: «Королівства Русь» (Галицько-Волинського князівства), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9B Великого князівства Литовського та Руського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(1432%E2%80%941435) Великого князівства Руського XV ст., та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(1658%E2%80%941659) Великого князівства Руського що мало постати на теренах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Українського гетьманату , часто також вживається термін давньоруський / давньоукраїнський. Не випадково саме так іменувалася адміністративна одиниця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Руське воєводство .
Слово руський не слід плутати з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. русский, тобто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіянин .
Народ Руський (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Genus Ruthenicum) - одна з державотворчих націй у таких середньовічних східноєвропейських державних утвореннях, як Велике князівство Литовське і Річ Посполита Обох Народів.
Руссю споконвічна називали ******* територію України, а прикметник руський вживався як самоназивання українців.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-2 [2]