Три человека получили ранения во временно оккупированных Русских Тишках, их удалось вывезти в Харьков, - Синегубов

Российские оккупанты 7 мая продолжили обстреливать территорию Харьковщины.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг обстрелял населенные пункты Чугуевской, Золочевской, Красноградской громад.

Из оккупированных Русских Тишек в Харьков медикам экстренной помощи удалось вывезти троих раненых гражданских. Им оказывают всю необходимую помощь", – рассказал он.

Также, по словам Синегубова, на период Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом 8 и 9 мая время комендантского часа на Харьковщине не изменится. Она продлится с 21:00 до 6:00 утра.

Впрочем, из-за постоянных обстрелов Харьковская ОВА ограничивает доступ людей к местам памяти погибших во время Второй мировой войны. Никаких мемориальных мероприятий проводиться не будет. Национальная полиция будет патрулировать улицы в усиленном режиме.

"Призываю всех не выходить без нужды на улицы, не находиться в парках, скверах и других общественных местах. Не игнорируйте сигналы тревоги!" – сказал глава ОВА.

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