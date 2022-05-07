Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 07.05.2022

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжается 73 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержание сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения с территории республики Беларусь ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры нашего государства.

На Северском направлении определенные подразделения вооруженных сил РФ продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В приграничных районах Курской области идет инженерное оборудование позиций.

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На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредоточил на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины. Усилил группировку войск 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии Западного военного округа за счет подразделений резерва. Совершал обстрелы с применением артиллерии в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино.

В результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны. Противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Вернополье, успеха не имел, понес потери и отошел.

В Донецком направлении враг сосредоточил основные усилия на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на населенные пункты Лиман и Северодонецк. Продолжал артиллерийские обстрелы и нанесение ракетно-бомбовых ударов с применением оперативно-тактической авиации в отдельных направлениях. Также противник пытался взять под контроль населенный пункт Александровка, успеха не имел.

В Мариупольском направлении враг продолжает блокировать подразделения Сил обороны в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танки производят штурмовые действия.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не проводил. При поддержке авиации пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Полтавка Запорожской области, понес потери, отошел на ранее занимаемые позиции.

Подразделения Сил обороны в районе населённого пункта Пологи Запорожской области успешно нанесли огненное поражение противнику, уничтожив часть его вооружения и военной техники. Личный состав неприятеля покинул позиции.

На Южнобужском направлении противник ведет оборону и наносит ракетные удары по военной и гражданской инфраструктуре. На Криворожском направлении наступательных действий не производил. Совершал обстрелы подразделений наших войск с применением минометов и ствольной артиллерии.

Оккупанты несут значительные потери в боях с подразделениями Сил обороны Украины. Так, в населенном пункте Бурчак обнаружено размещение более 100 раненых военнослужащих воздушно-десантных войск ВС РФ.

Держим строй! Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе к победе! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.