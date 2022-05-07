РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13574 посетителя онлайн
Новости Война
16 296 41

Во время эвакуации гражданских с "Азовстали" 6 мая россияне убили троих бойцов "Азова", - СМИ

азов,обстріл,цивільних

Во время эвакуации гражданских граждан из "Азовстали" 6 мая от российских обстрелов погибли три украинских защитника еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщили "Украинской правде" в командовании полка "Азов", передает Цензор.НЕТ.

"Вчера (6 мая. - Ред.) во время эвакуации гражданских с территории завода положили жизнь трое военнослужащих и шестеро получили тяжелые ранения. Один погиб от ПТУРа, попадание в эвакуационную машину. Двое погибли от бомб, сбрасываемых БПЛА", - сообщили изданию .

Напомним, 6 мая российские войска нарушили режим "тишины" в Мариуполе и обстреляли эвакуационный автомобиль, который ехал забрать гражданских из "Азовстали": погиб военный, 6 получили ранения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спутник зафиксировал, как армия РФ постепенно уничтожала завод "Азовсталь". ФОТОрепортаж

В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что к спасению украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе вовлечены влиятельные государства.

Мариуполь (5724) эвакуация (2102) потери (4429) Азов (801) Азовсталь (379)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+49
Кацапи , горітимите в пеклі за те , що вбиваєте нас , на нашій , Богом даній , землі !
показать весь комментарий
07.05.2022 18:40 Ответить
+34
Нелюди кацапські. Ні честі, ні совісті, погань.
показать весь комментарий
07.05.2022 18:46 Ответить
+31
Имена воинов Азова будут вписаны золотыми буквами в историю Украины.то что происходит очень больно.
показать весь комментарий
07.05.2022 18:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи , горітимите в пеклі за те , що вбиваєте нас , на нашій , Богом даній , землі !
показать весь комментарий
07.05.2022 18:40 Ответить
Ну как бы поэтому Россия и согласилась на эвакуацию. Так легче убивать и брать в плен украинцев.
показать весь комментарий
07.05.2022 18:44 Ответить
слово россия пишется с маленькой буквы п
показать весь комментарий
07.05.2022 18:47 Ответить
А може з маленької "ж"?
показать весь комментарий
07.05.2022 18:53 Ответить
нет буквы ж в слове *********
показать весь комментарий
07.05.2022 19:08 Ответить
*********, так как их сцарь педофил
показать весь комментарий
07.05.2022 19:40 Ответить
а я думала, з маленької букви х
показать весь комментарий
07.05.2022 20:05 Ответить
Имена воинов Азова будут вписаны золотыми буквами в историю Украины.то что происходит очень больно.
показать весь комментарий
07.05.2022 18:46 Ответить
у наших забитых затурканых людей короткая память - так что забудут как уже не вспоминают многих героев войны 2014 года
показать весь комментарий
08.05.2022 00:33 Ответить
Нелюди кацапські. Ні честі, ні совісті, погань.
показать весь комментарий
07.05.2022 18:46 Ответить
Не мають, скоти, нічого...

показать весь комментарий
07.05.2022 19:58 Ответить
😨😟😠
показать весь комментарий
07.05.2022 20:35 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2022 18:46 Ответить
Фашисты рашисты горите в Аду, будет вам нелюди парад в ********** с поверженными Z свастиками. путлер капут.
показать весь комментарий
07.05.2022 18:46 Ответить
Удивительно.
показать весь комментарий
07.05.2022 18:46 Ответить
чума на всю росію!
показать весь комментарий
07.05.2022 18:48 Ответить
Шкода тих людей.
Душа болить за захисників Маріуполя.
показать весь комментарий
07.05.2022 18:51 Ответить
А де поранені хлопці ? Бачила відео - дійсно тяжкі. Якщо вони негайно не потрапили в нормальну лікарню, то на жаль, приречені.
показать весь комментарий
07.05.2022 18:53 Ответить
Рашисти не згодні випускати поранених.
показать весь комментарий
07.05.2022 19:00 Ответить
Очередной *зеленый коридор*? У нас от етих коридоров и от халатности командиров, потери больше чем в реальных боях.
показать весь комментарий
07.05.2022 18:54 Ответить
домовленості "впливових" посередників
показать весь комментарий
07.05.2022 18:57 Ответить
10% потерь при евакуации гражданских по договоренному коридору, вы там ничего не путаете? Может прорываться с боем будет безопаснее и с меньшими потерями чем опять идти по иловайскому мариупольскому коридору?
показать весь комментарий
07.05.2022 18:58 Ответить
***** не віддасть азовців, морпіхів, прикордоників в порядку процедури "екстракшн". Хоча Гітлер дозволив британцям евакуюватись з Дюнкерку.
показать весь комментарий
07.05.2022 18:58 Ответить
Звичайно ***** бажаэ знищити усіх. То якщо ми не можемо деблокувати наших хлопців, то нам потрібно заблокувати кацапів у пмр, і нікого не відпускати живим, поки нашіх не випустять. І це треба було робити ще вчора.
показать весь комментарий
07.05.2022 19:18 Ответить
Печальная новость
Только непонятно откуда ехал на Азовсталь эвакуационный автомобиль с таким количеством азовцев
То есть если машина ехала с подконтрольной Украине территории, то зачем в ней было столько военных ?
показать весь комментарий
07.05.2022 19:00 Ответить
Один загинув від ПТУРа, попадання в евакуаційну машину Джерело:
показать весь комментарий
07.05.2022 19:20 Ответить
Вопрос в том, почему они находились в этой машине в таком количестве ?
показать весь комментарий
07.05.2022 20:31 Ответить
После 9-го для нацистов такой Ад начнется, что будут выть, просить пощады и просится за стол переговоров на любых условиях - дожимать ублюдков. Наши вчера пожалели экипаж Адмирала Макарова - могли и на корм отправить. Больше этого делать не стоит.
показать весь комментарий
07.05.2022 19:02 Ответить
а що за інфа? Що з Макаровим?Підбитий?
показать весь комментарий
07.05.2022 19:24 Ответить
підбитий, Вже навіть в зведення пішов, десятим. А вчора ще один катерок захерачили, вже 11-ту посудину.
Шкода, що десята посудина не затонула, як сьома...
показать весь комментарий
07.05.2022 20:19 Ответить
Вже в Севастополі. Який стан - невідомо.
показать весь комментарий
07.05.2022 20:23 Ответить
А где была Верещук, Дерьмак и Хламидия которые договаривались о коридоре и говорили что поедут с Мариуполь дагаваривацца? Вот любуйтесь что значит договариваться с рашистами. К сожалению от етих ваших договоров страдают и погибают не те кто договаривался и заглядывал в глаза ***** а невиновные люди.
показать весь комментарий
07.05.2022 19:03 Ответить
Хай ці "перемовники" пи*дують самі в Маріуполь, далі супроводжують ці колони про які вони ніби домовляються. Ці їхні "коридори" орки регулярно розстрілюють, а зелені курви далі регулярно безрезультатно домовляються.
Тоді може верещучки-хламідії припинять брехати, що попередня влада підставила під удар наших бійців при виході з Іловайська. Зараз цих зелених покидьків сприймаю просто як зрадників і неефективних управлінців.

Інтернет всю цю ху*ню пам'ятає! Після нашої перемоги зелені покидьки повинні нести відповідальність за тисячі жертв серед цивільного населення, а також військових, які загинули через них, бо вони до "шашликів" готувалися!

Повномасштабний наступ російських військ не підтверджується, евакуація жителів прифронтових районів поки не потрібна. Про це розповіла міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Сьогодні вона приїхала до Станиці Луганської. Оглянула наслідки дводенних обстрілів та оцінили оперативно-тактичну ситуацію в регіоні. 19 лютого, 23:42
https://suspilne.media/208768-evakuacia-ziteliv-prifrontovih-rajoniv-poki-ne-potribna-veresuk/

показать весь комментарий
07.05.2022 19:28 Ответить
она преступница как и вся шобла зеленского - косвенно виновны в смерти многих украинцев которые за них и голосовали
показать весь комментарий
08.05.2022 00:34 Ответить
рівень людяності у рашистів не дотягує навіть до рівня "ФАШИСТІВ", він завис на відмітці "МРАЗІ"
показать весь комментарий
07.05.2022 19:13 Ответить
Дії цих дебілів лише підтверджують те, що державі потрібно витрачати більше коштів на освіту.
показать весь комментарий
07.05.2022 19:48 Ответить
Я бачила відео з пораненими, це неможливо просто дивитись((((((((((((((((((((((((
показать весь комментарий
07.05.2022 20:07 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показать весь комментарий
07.05.2022 20:20 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2022 21:24 Ответить
Як може Зеленський спати, коли 60 днів азовці не сплять.
показать весь комментарий
07.05.2022 22:03 Ответить
так у него это было запланировано еще до войны - но там вина не только его и его окружения - так же все ахметовское руководство Азовстали и сам ахметов - преступники и предатели - вот кого нужно привлекать к суду за саботаж
показать весь комментарий
08.05.2022 00:39 Ответить
 
 