Во время эвакуации гражданских с "Азовстали" 6 мая россияне убили троих бойцов "Азова", - СМИ
Во время эвакуации гражданских граждан из "Азовстали" 6 мая от российских обстрелов погибли три украинских защитника еще шестеро получили ранения.
Об этом сообщили "Украинской правде" в командовании полка "Азов", передает Цензор.НЕТ.
"Вчера (6 мая. - Ред.) во время эвакуации гражданских с территории завода положили жизнь трое военнослужащих и шестеро получили тяжелые ранения. Один погиб от ПТУРа, попадание в эвакуационную машину. Двое погибли от бомб, сбрасываемых БПЛА", - сообщили изданию .
Напомним, 6 мая российские войска нарушили режим "тишины" в Мариуполе и обстреляли эвакуационный автомобиль, который ехал забрать гражданских из "Азовстали": погиб военный, 6 получили ранения.
В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что к спасению украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе вовлечены влиятельные государства.
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Душа болить за захисників Маріуполя.
иловайскомумариупольскому коридору?
Только непонятно откуда ехал на Азовсталь эвакуационный автомобиль с таким количеством азовцев
То есть если машина ехала с подконтрольной Украине территории, то зачем в ней было столько военных ?
Шкода, що десята посудина не затонула, як сьома...
Тоді може верещучки-хламідії припинять брехати, що попередня влада підставила під удар наших бійців при виході з Іловайська. Зараз цих зелених покидьків сприймаю просто як зрадників і неефективних управлінців.
Інтернет всю цю ху*ню пам'ятає! Після нашої перемоги зелені покидьки повинні нести відповідальність за тисячі жертв серед цивільного населення, а також військових, які загинули через них, бо вони до "шашликів" готувалися!
Повномасштабний наступ російських військ не підтверджується, евакуація жителів прифронтових районів поки не потрібна. Про це розповіла міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Сьогодні вона приїхала до Станиці Луганської. Оглянула наслідки дводенних обстрілів та оцінили оперативно-тактичну ситуацію в регіоні. 19 лютого, 23:42
https://suspilne.media/208768-evakuacia-ziteliv-prifrontovih-rajoniv-poki-ne-potribna-veresuk/
Вічна пам'ять...
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Героям слава!!!