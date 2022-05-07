Во время эвакуации гражданских с "Азовстали" 6 мая россияне убили троих бойцов "Азова", - СМИ

Во время эвакуации гражданских граждан из "Азовстали" 6 мая от российских обстрелов погибли три украинских защитника еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщили "Украинской правде" в командовании полка "Азов", передает Цензор.НЕТ.

"Вчера (6 мая. - Ред.) во время эвакуации гражданских с территории завода положили жизнь трое военнослужащих и шестеро получили тяжелые ранения. Один погиб от ПТУРа, попадание в эвакуационную машину. Двое погибли от бомб, сбрасываемых БПЛА", - сообщили изданию .

Напомним, 6 мая российские войска нарушили режим "тишины" в Мариуполе и обстреляли эвакуационный автомобиль, который ехал забрать гражданских из "Азовстали": погиб военный, 6 получили ранения.

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В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что к спасению украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе вовлечены влиятельные государства.