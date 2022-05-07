Враг пытается взять под контроль Рубежное и готовит наступление на Лиман и Северодонецк, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении на Донбассе по состоянию на 7 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальной сводке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Донецком направлении враг сосредоточил основные усилия на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на населенные пункты Лиман и Северодонецк. Продолжал артиллерийские обстрелы и нанесение ракетно-бомбовых ударов с применением оперативно-тактической авиации на отдельных направлениях. Также противник пытался взять под контроль населенный пункт Александровка, успеха не имел.

На Мариупольском направлении враг продолжает блокировать подразделения Сил обороны в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков производят штурмовые действия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты потеряли контроль над н.п. Циркуны в Харьковской области, - Генштаб ВСУ