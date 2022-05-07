Враг пытается взять под контроль Рубежное и готовит наступление на Лиман и Северодонецк, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении на Донбассе по состоянию на 7 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальной сводке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "На Донецком направлении враг сосредоточил основные усилия на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на населенные пункты Лиман и Северодонецк. Продолжал артиллерийские обстрелы и нанесение ракетно-бомбовых ударов с применением оперативно-тактической авиации на отдельных направлениях. Также противник пытался взять под контроль населенный пункт Александровка, успеха не имел.
На Мариупольском направлении враг продолжает блокировать подразделения Сил обороны в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков производят штурмовые действия".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Он оснащен 4 ракетными капсулами B-13L с 5 122-мм неуправляемыми ракетами S-13 каждая, и 2 сбрасываемыми баками PTB-800.
https://twitter.com/i/status/1522920528536907777
Коронный номер ЦензорНет рвать интервью на десяток отдельных новостей. Теперь сводка Генштаба нарезается на десяток отдельный новостей. Заполняется дневная сетка?
На Харківському напрямку в них - "повзучий відступ". Очевидно, що Харківську область вони вирішили віддати, але зв'язують там великі сили ЗСУ і продовжують обстріли н.п.
9 травня путін оголосить ордло територієї росії і заявить, що їхня мета - звільнити "свої" території від "окупантів".
Як буде на півдні - не можу нічого сказати.