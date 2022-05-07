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Враг пытается взять под контроль Рубежное и готовит наступление на Лиман и Северодонецк, - Генштаб

донбас

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении на Донбассе по состоянию на 7 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальной сводке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Донецком направлении враг сосредоточил основные усилия на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на населенные пункты Лиман и Северодонецк. Продолжал артиллерийские обстрелы и нанесение ракетно-бомбовых ударов с применением оперативно-тактической авиации на отдельных направлениях. Также противник пытался взять под контроль населенный пункт Александровка, успеха не имел.

На Мариупольском направлении враг продолжает блокировать подразделения Сил обороны в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков производят штурмовые действия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты потеряли контроль над н.п. Циркуны в Харьковской области, - Генштаб ВСУ

Генштаб ВС (6465) Донбасс (26957)


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Украинские ВВС по-прежнему активны на Восточном фронте - этот самолет Су-25 с интересным вооружением был запечатлен недавно пролетающим где-то на Востоке.

Он оснащен 4 ракетными капсулами B-13L с 5 122-мм неуправляемыми ракетами S-13 каждая, и 2 сбрасываемыми баками PTB-800.

https://twitter.com/i/status/1522920528536907777
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07.05.2022 19:28 Ответить
Фашистам треба історично на 9 травня завдати болісного знакового удару.
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07.05.2022 19:34 Ответить
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07.05.2022 19:42 Ответить
Вкусы редактора не меняются.
Коронный номер ЦензорНет рвать интервью на десяток отдельных новостей. Теперь сводка Генштаба нарезается на десяток отдельный новостей. Заполняется дневная сетка?
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07.05.2022 19:50 Ответить
А форма подачі? Інколи думаєш,що не має співчуття ні жалю Прочитайте про анонс від Запоріжжя сьогодні. Така неповага до воїнів і їх сімей. Хочу запитати про це у Бутусова. Якщо український шкульгає,то....
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07.05.2022 20:08 Ответить
Как-то неожиданно.
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07.05.2022 19:50 Ответить
кажуть, що вже гаубиці розподілені по підрозділах. скоро вже ми їм наклепаємо так, що драпати будуть до самого ростова.
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07.05.2022 19:55 Ответить
Поки що їхня тактика "повзучого наступу", незважаючи на втрати (вони для такої армади мінімальні - порівняйте наступ на Київ), досягає мети. Вони поступово, н.п. за н.п. відсувають ЗСУ на межі Луганської обл. А потім і Донецька буде так само.
На Харківському напрямку в них - "повзучий відступ". Очевидно, що Харківську область вони вирішили віддати, але зв'язують там великі сили ЗСУ і продовжують обстріли н.п.
9 травня путін оголосить ордло територієї росії і заявить, що їхня мета - звільнити "свої" території від "окупантів".
Як буде на півдні - не можу нічого сказати.
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07.05.2022 20:21 Ответить
 
 