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Новости Война
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Рашисты разместили более 100 раненых десантников РФ в оккупированном селе Запорожской области, - Генштаб ВСУ

рф

Российские оккупанты терпят значительные потери в боях с украинскими защитниками.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты несут значительные потери в боях с подразделениями Сил обороны Украины. Так, в населенном пункте Бурчак обнаружено размещение более 100 раненых военнослужащих воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации", - проинформировали в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытается взять под контроль Рубежное и готовит наступление на Лиман и Северодонецк, - Генштаб

Генштаб ВС (6465)


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Топ комментарии
+18
якщо вони десь централізовано, то добити скотів
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07.05.2022 19:35 Ответить
+11
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07.05.2022 19:44 Ответить
+11
ТАК НАКРОЙТЕ НАХЕР ЭТОТ ЛАЗАРЕТ СВИНОРУСОВ
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07.05.2022 19:45 Ответить
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вибач,друже,просто цікаво-ти в натурі зараз в Нігерії?
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07.05.2022 19:50 Ответить
І чим ми тоді будемо відрізняться від кацапів? (В 1943-му Черчілю принесли на затвердження бюджет Британії Коли він спитав, чи не можна знайти додаткові кошти на армію, йому запропонували урізать витрати на культуру Він обурено сказав: "То що ж ми тоді захищать будемо?!)
Крім того лікування поранених - це затрати! Гроші, ліки, персонал, транспорт, пальне Хай витрачаються! Частина з них буде інвалідами А це теж затрати - в першу чергу на пенсії Та й моральний тиск ці безрукі, безногі і сліпі будуть робить на населення в Росії, коли повернуться додому
Тепер юридична сторона: Ми фіксуємо факти воєнних злочинів Росії Убивство поранених - військовий злочин (згідно з Женевською конвенцією) Практика Нюрнберзького процесу показує, що якщо ОБИДВІ сторони конфлікту застосовували ті самі порушення (тобто вчиняли однакові військові злочини), то з обвинувачення подібні пункти стосовно підсудних виключалися Тобто підсудні виправдовувалися! Ти цього хочеш?
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07.05.2022 21:41 Ответить
якщо вони десь централізовано, то добити скотів
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07.05.2022 19:35 Ответить
так треба їх на фарш з лайном собачим змішати
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07.05.2022 19:36 Ответить
Война - это вам не водку пить.
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07.05.2022 19:36 Ответить
Не знал что в сёлах есть больнички на 100 койко мест. Максимум фельдшер и ветеринар. А так едь лечись в рай. центр или область
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07.05.2022 19:37 Ответить
Лежать покотом в шкільному спортзалі
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07.05.2022 19:50 Ответить
Спортзал школы небось. Или выгнали коров из коровника... хз.
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07.05.2022 20:42 Ответить
шекспір би спитав - добити чі бінти скинути? о де питання...
сонет 38й.
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07.05.2022 19:37 Ответить
в українців пиратань нема, є підозра на зелені бінти...
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07.05.2022 19:39 Ответить
І нах...й вони там потрібні? Де авіація?
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07.05.2022 19:43 Ответить
Украинские ВВС по-прежнему активны на Восточном фронте - этот самолет Су-25 с интересным вооружением был запечатлен недавно пролетающим где-то на Востоке.

Он оснащен 4 ракетными капсулами B-13L с 5 122-мм неуправляемыми ракетами S-13 каждая, и 2 сбрасываемыми баками PTB-800.

https://twitter.com/i/status/1522920528536907777
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07.05.2022 19:45 Ответить
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07.05.2022 19:44 Ответить
Пробачте, це телеграм канал?
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07.05.2022 20:01 Ответить
Завдяки ******** засобам захисту тіла солдата пропорція вбитих/поранених збільшилась з 1/3 до 1/5 в порівнянні з другою світовою. Отже, орки там вчора отримали два десятки двохсотих...
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07.05.2022 19:44 Ответить
де коли на кацапії тих ваньков рахували? - забросають онуками як німців дідами...
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07.05.2022 19:50 Ответить
ТАК НАКРОЙТЕ НАХЕР ЭТОТ ЛАЗАРЕТ СВИНОРУСОВ
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07.05.2022 19:45 Ответить
От би точкою тварюк
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07.05.2022 19:46 Ответить
сподіваюсь, вони там всі без ніг, а хто і без ніг, і без рук. і щоб у них там черви завелись.
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07.05.2022 19:51 Ответить
Для відома - личинками мух у 19 столітті лікували гнійні рани! І доволі-таки успішно Просто вони виїдали гниючу змертвілу плоть і таким чином вичищали рани зменшуючи ризик розвитку гангрени
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07.05.2022 21:47 Ответить
на рану накидати мух? - все це кацапам бажаю..
здрастуй пеніцилін!
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07.05.2022 22:04 Ответить
Видит Бог, ни про кого другого я бы так не написала, но... Если есть возможность, ****** в клочья этих тварей!!!
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07.05.2022 19:53 Ответить
хлопці ****** їх - сумніву ноль, до тих ви діточок ховайте і самі себе бережить...
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07.05.2022 21:29 Ответить
за вас бо без вас нема нічого - сама чернь в який ми не хочемо бути.
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07.05.2022 21:33 Ответить
в свій час дуже цікавився війною 1905 року,
читав, шукав...
висновок - кацапня проти японців тоді була - ноль.
війна кацапні в Україні - реінкарнація 1905 року - все теж самий ноль.
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07.05.2022 20:16 Ответить
В Бурчаке нет больницы. Ближайшее ее подобие - это отделение в Пришибе на 10 коек, ну и Михайлове большая больница. Если они реально в Бурчаке - это военный полевой госпиталь, гражданских наших там быть не может. Поэтому смело мочит чем-то дальнобойным.
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07.05.2022 20:48 Ответить
100 убийц могли б и не "выявить". Еще и медикаменты и продукты/ склады и элеваторы рашисты уничтожают/ на существ тратить придется, а наши военные и гражданские умирают от расстрелов и пыток ?
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07.05.2022 20:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PRFwg1EbKAc Украинская песня, або сивий дядько гарний.
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07.05.2022 21:04 Ответить
"Гуманно" добити, щоб не "мучились"
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07.05.2022 21:21 Ответить
я не понял **** шо гога какая то тварь будет жрать черешню тут - ..але ..вы там в киеве куку..пускайте точки у туда..
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07.05.2022 22:38 Ответить
хтось би там газ забув закрити,
чи від випадкового передозу ліками здохли
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07.05.2022 22:48 Ответить
 
 