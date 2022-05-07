Рашисты разместили более 100 раненых десантников РФ в оккупированном селе Запорожской области, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты терпят значительные потери в боях с украинскими защитниками.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты несут значительные потери в боях с подразделениями Сил обороны Украины. Так, в населенном пункте Бурчак обнаружено размещение более 100 раненых военнослужащих воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации", - проинформировали в Генштабе.

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