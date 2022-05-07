Рашисты разместили более 100 раненых десантников РФ в оккупированном селе Запорожской области, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты терпят значительные потери в боях с украинскими защитниками.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты несут значительные потери в боях с подразделениями Сил обороны Украины. Так, в населенном пункте Бурчак обнаружено размещение более 100 раненых военнослужащих воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации", - проинформировали в Генштабе.
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+18 Alexx Lexton
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+11 Перехватчик
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+11 Andre2014
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Крім того лікування поранених - це затрати! Гроші, ліки, персонал, транспорт, пальне Хай витрачаються! Частина з них буде інвалідами А це теж затрати - в першу чергу на пенсії Та й моральний тиск ці безрукі, безногі і сліпі будуть робить на населення в Росії, коли повернуться додому
Тепер юридична сторона: Ми фіксуємо факти воєнних злочинів Росії Убивство поранених - військовий злочин (згідно з Женевською конвенцією) Практика Нюрнберзького процесу показує, що якщо ОБИДВІ сторони конфлікту застосовували ті самі порушення (тобто вчиняли однакові військові злочини), то з обвинувачення подібні пункти стосовно підсудних виключалися Тобто підсудні виправдовувалися! Ти цього хочеш?
сонет 38й.
Он оснащен 4 ракетными капсулами B-13L с 5 122-мм неуправляемыми ракетами S-13 каждая, и 2 сбрасываемыми баками PTB-800.
https://twitter.com/i/status/1522920528536907777
здрастуй пеніцилін!
читав, шукав...
висновок - кацапня проти японців тоді була - ноль.
війна кацапні в Україні - реінкарнація 1905 року - все теж самий ноль.
чи від випадкового передозу ліками здохли