Кабмин запустил пилотный проект по одновременному оформлению заграничного и внутреннего паспортов
Граждане Украины смогут одновременно оформить внутренний и загранпаспорта, в том числе вместо утраченного или похищенного документа.
Соответствующее новшество утвердил сегодня на своем заседании Кабинет Министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Утвердили экспериментальный проект, который позволит украинцам оформить загран и внутренний паспорт одновременно. Это позволит минимизировать затраты времени в получении или восстановлении документов, что особенно важно в условиях военного времени", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Планируется, что эксперимент будет длиться два года.
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Krotow
показать весь комментарий07.05.2022 20:41 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Оксана Фесенко
показать весь комментарий07.05.2022 22:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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