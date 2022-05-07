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Новости Война
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Гражданина Хорватии, воевавшего за Украину, оккупанты взяли в плен в Мариуполе

хорватія,доброволець

Российские захватчики захватили гражданина Хорватии, воевавшего вместе с украинскими войсками в Мариуполе.

Об этом сообщает AP со ссылкой на государственные СМИ Хорватии, передает Цензор.НЕТ.

Министерство иностранных дел Хорватии также подтвердило, что ему "известно о задержанном гражданине Хорватии" и работает с украинскими властями над решением ситуации.

Государственное телевидение HRT сообщило, что хорват вместе с другими украинскими бойцами пытался сбежать из Мариуполя, но его поймали россияне. Других подробностей не было.

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Региональное телевидение N1 сообщает, что об аресте впервые сообщили российские СМИ.

военнопленные (1116) Мариуполь (5724) Хорватия (268)


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Топ комментарии
+8
Тепер скажуть ось доказ що НАТА воює за Україну.
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07.05.2022 19:44 Ответить
+5
Жалість і кацап ,несумісні поняття!!!! Просто за бійця з іншої країни ,візьмуть плату! А українців вони так ненавидять і бояться ,що готові нас різати на шматки.А кулю їм в око))))
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07.05.2022 19:59 Ответить
+5
Державне телебачення HRT повідомило, що хорват разом з іншими українськими бійцями намагався втекти з Маріуполя, але його спіймали росіяни.

Мене коробить від такого подання інформації.
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07.05.2022 20:07 Ответить
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Ну взяли и взяли. Это не значит что его жизнь ценнее жизни любого нашего воина. Нечего тут размусаливать беседы
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07.05.2022 19:41 Ответить
напевно ж вони будуть це розганяти шо он бач європейці в полоні говорять про нацистів-бандерівців-марсіан які самі Маріуполь знищили
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07.05.2022 19:45 Ответить
Ну ********* с ее куколдом поповым про двух британцев около две недели ролики крутили. Не знаю чем там все закончилось если честно. Но на войне всегда есть потери. А то что они будут парить это своему быдло скоту так пошли они на хер
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07.05.2022 19:54 Ответить
Тепер скажуть ось доказ що НАТА воює за Україну.
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07.05.2022 19:44 Ответить
Кацапи шукають нэгрів.Це для них доказ НАТИ.
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07.05.2022 19:49 Ответить
и генерала канадского, он там как представитель нато.
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07.05.2022 19:50 Ответить
Дирляндійський шахтьор.
Трохи замурзаний, бо тільки з шахти виліз. )))

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07.05.2022 20:01 Ответить
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07.05.2022 22:18 Ответить
LOL Завезёт рашка бойцов из Эритреи и будет воевать негры российские с неграми НАТО. Ещё по теме. У нас в Латвии был такой Бенес Аио. Сын истинного африканца и местной кацапки. Чувак одиозный, дружил-тужил с неонацистами и организациями советских имперцев. Потом свалил в ДыНыРы как идейный боец коммунизма воевать против укров. Там ему стало скучно и уехал в Россию творить безпорядки. Где его арестовали и засунули в тюрму. Вот не знаю, в какой категории негров его заносить - НАТОвской (родился и рос в Латвии) или российской. Кстати если его внезапно пошлёт в Украину в составе штрафбата, валите его нахрен. Нам в Латвии он не нужен.
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07.05.2022 20:37 Ответить
они и так сказали ... им доказ не потрібен
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07.05.2022 21:07 Ответить
Хорвата, думаю, хоч якось пожаліють. а не дай бог, наших взяли(((
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07.05.2022 19:49 Ответить
зацініть цинізм реальності, кацапи можуть пожаліти якихось американців хорватів, та будь-кого, крім українців
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07.05.2022 19:53 Ответить
Жалість і кацап ,несумісні поняття!!!! Просто за бійця з іншої країни ,візьмуть плату! А українців вони так ненавидять і бояться ,що готові нас різати на шматки.А кулю їм в око))))
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07.05.2022 19:59 Ответить
Коне помню как одно чмо из России написало что всех уничтожит ради земли Донецкой области и теперь алеей ангелов они прикрываются что отдали землю,рашисты туы и гнилы,без логики и агрессивны
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07.05.2022 22:49 Ответить
Патамушо мы " братья"!
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08.05.2022 11:58 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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07.05.2022 20:35 Ответить
Державне телебачення HRT повідомило, що хорват разом з іншими українськими бійцями намагався втекти з Маріуполя, але його спіймали росіяни.

Мене коробить від такого подання інформації.
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07.05.2022 20:07 Ответить
..."телебачення N1 повідомляє, що про арешт вперше повідомили російські ЗМІ"...
От як там подали, так наші редактори і скопіпастили.
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07.05.2022 20:16 Ответить
В Хорватії повно русьні наосідало - чудовий обмінний фонд. Нехай депортують їх в Україну для обміну.
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07.05.2022 21:01 Ответить
Боже, поможи
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07.05.2022 21:15 Ответить
 
 