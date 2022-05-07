Гражданина Хорватии, воевавшего за Украину, оккупанты взяли в плен в Мариуполе

Российские захватчики захватили гражданина Хорватии, воевавшего вместе с украинскими войсками в Мариуполе.

Об этом сообщает AP со ссылкой на государственные СМИ Хорватии, передает Цензор.НЕТ.

Министерство иностранных дел Хорватии также подтвердило, что ему "известно о задержанном гражданине Хорватии" и работает с украинскими властями над решением ситуации.

Государственное телевидение HRT сообщило, что хорват вместе с другими украинскими бойцами пытался сбежать из Мариуполя, но его поймали россияне. Других подробностей не было.

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Региональное телевидение N1 сообщает, что об аресте впервые сообщили российские СМИ.