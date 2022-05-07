Гражданина Хорватии, воевавшего за Украину, оккупанты взяли в плен в Мариуполе
Российские захватчики захватили гражданина Хорватии, воевавшего вместе с украинскими войсками в Мариуполе.
Об этом сообщает AP со ссылкой на государственные СМИ Хорватии, передает Цензор.НЕТ.
Министерство иностранных дел Хорватии также подтвердило, что ему "известно о задержанном гражданине Хорватии" и работает с украинскими властями над решением ситуации.
Государственное телевидение HRT сообщило, что хорват вместе с другими украинскими бойцами пытался сбежать из Мариуполя, но его поймали россияне. Других подробностей не было.
Региональное телевидение N1 сообщает, что об аресте впервые сообщили российские СМИ.
Топ комментарии
+8 5 копійок
показать весь комментарий07.05.2022 19:44 Ответить Ссылка
+5 Кайрос Тор
показать весь комментарий07.05.2022 19:59 Ответить Ссылка
+5 Vedana
показать весь комментарий07.05.2022 20:07 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Трохи замурзаний, бо тільки з шахти виліз. )))
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Мене коробить від такого подання інформації.
От як там подали, так наші редактори і скопіпастили.