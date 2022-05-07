Активисты призвали ООН начать процедуру еxtraction в отношении украинских воинов в Мариуполе

Ряд активистов, общественных и неправительственных организаций собирают подписи под петицией с призывом к ООН по освобождению защитников осажденного Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте с петицией.

В тексте петиции отмечается: "Мы, нижеперечисленные активисты, неправительственные и некоммерческие организации, политики и знаменитости, призываем Организацию Объединенных Наций и особенно Генерального секретаря ООН и региональных лидеров со всего мира начать неотложную процедуру Extraction, а именно:

1. Возобновить заседание одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН для рассмотрения гуманитарной ситуации в г. Мариуполь, которая сложилась в связи с агрессией против Украины.

2. Мы требуем от Генеральной ассамблеи принять резолюцию, обязывающую Российскую Федерацию, страну агрессора, обеспечить эвакуацию всех лиц из "Азовстали" на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьих безопасных стран.

3. Призываем всех мировых лидеров принять все необходимые меры для обеспечения и выполнения резолюции и выступить гарантами безопасности.

Гражданское население, а также военнослужащие, защищающие Мариуполь, выживают в бесчеловечных условиях: ряд мировых лидеров уже признал действия страны агрессора геноцидом украинского народа. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нарушать правила ведения войны, что частично уже отражено в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 7 апреля 2022 г. "О приостановлении прав членства Российской Федерации в совете по правам человека". Противник нарушает правила ведения войны, прибегает к нетрадиционному оружию, регулярно и целенаправленно атакует места нахождения мирного населения, раненых военнослужащих, тел погибших военнослужащих.

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Несмотря на бесчеловечные условия, украинские военные контролируют территорию завода "Азовсталь", который в частности служит укрытием для мирных жителей и раненых. Такие условия являются настоящей гуманитарной катастрофой, искусственно созданной Российской Федерацией. В городе существенный недостаток продуктов питания, медикаментов, средств гигиены и индивидуальной защиты. Из-за тотального ущерба инфраструктуре и жилищному фонду города Мариуполь больше не существует.

Сейчас время идет на считанные часы, оккупанты частично прорвались на территорию завода "Азовсталь". Каждая минута промедления может стоить огромных потерь со стороны всех нашедших укрытие на территории завода.

Мы призываем Организацию Объединенных Наций, Генерального секретаря ООН, а также региональных лидеров со всего мира начать немедленную процедуру Еxtraction эвакуации гражданских, всех раненых, тел погибших и военнослужащих Украины из заблокированного Мариуполя.

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При условии немедленной помощи международных деятелей у нас все еще есть возможность спасти жизнь людей. Мы призываем к решительным действиям международного сообщества, чтобы:

обеспечить срочный режим прекращения огня с гарантиями обеих сторон в Мариуполе;

организовать немедленный контроль соблюдения режима прекращения огня третьей стороной;

организовать морскую эвакуацию гражданского населения и украинских военных на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьего государства-посредника. Морская эвакуация может сопровождаться наземным гуманитарным коридором для гражданского населения и украинских военных на территорию, подконтрольную украинскому правительству или на территорию третьего государства-посредника".

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