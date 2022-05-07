Активисты призвали ООН начать процедуру еxtraction в отношении украинских воинов в Мариуполе
Ряд активистов, общественных и неправительственных организаций собирают подписи под петицией с призывом к ООН по освобождению защитников осажденного Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте с петицией.
В тексте петиции отмечается: "Мы, нижеперечисленные активисты, неправительственные и некоммерческие организации, политики и знаменитости, призываем Организацию Объединенных Наций и особенно Генерального секретаря ООН и региональных лидеров со всего мира начать неотложную процедуру Extraction, а именно:
1. Возобновить заседание одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН для рассмотрения гуманитарной ситуации в г. Мариуполь, которая сложилась в связи с агрессией против Украины.
2. Мы требуем от Генеральной ассамблеи принять резолюцию, обязывающую Российскую Федерацию, страну агрессора, обеспечить эвакуацию всех лиц из "Азовстали" на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьих безопасных стран.
3. Призываем всех мировых лидеров принять все необходимые меры для обеспечения и выполнения резолюции и выступить гарантами безопасности.
Гражданское население, а также военнослужащие, защищающие Мариуполь, выживают в бесчеловечных условиях: ряд мировых лидеров уже признал действия страны агрессора геноцидом украинского народа. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нарушать правила ведения войны, что частично уже отражено в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 7 апреля 2022 г. "О приостановлении прав членства Российской Федерации в совете по правам человека". Противник нарушает правила ведения войны, прибегает к нетрадиционному оружию, регулярно и целенаправленно атакует места нахождения мирного населения, раненых военнослужащих, тел погибших военнослужащих.
Несмотря на бесчеловечные условия, украинские военные контролируют территорию завода "Азовсталь", который в частности служит укрытием для мирных жителей и раненых. Такие условия являются настоящей гуманитарной катастрофой, искусственно созданной Российской Федерацией. В городе существенный недостаток продуктов питания, медикаментов, средств гигиены и индивидуальной защиты. Из-за тотального ущерба инфраструктуре и жилищному фонду города Мариуполь больше не существует.
Сейчас время идет на считанные часы, оккупанты частично прорвались на территорию завода "Азовсталь". Каждая минута промедления может стоить огромных потерь со стороны всех нашедших укрытие на территории завода.
Мы призываем Организацию Объединенных Наций, Генерального секретаря ООН, а также региональных лидеров со всего мира начать немедленную процедуру Еxtraction эвакуации гражданских, всех раненых, тел погибших и военнослужащих Украины из заблокированного Мариуполя.
При условии немедленной помощи международных деятелей у нас все еще есть возможность спасти жизнь людей. Мы призываем к решительным действиям международного сообщества, чтобы:
обеспечить срочный режим прекращения огня с гарантиями обеих сторон в Мариуполе;
организовать немедленный контроль соблюдения режима прекращения огня третьей стороной;
организовать морскую эвакуацию гражданского населения и украинских военных на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьего государства-посредника. Морская эвакуация может сопровождаться наземным гуманитарным коридором для гражданского населения и украинских военных на территорию, подконтрольную украинскому правительству или на территорию третьего государства-посредника".
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гуттеріш, їдь уже туди сам. по тобі не стрілятимуть же. ти ж з ними в десна цілуєшся.
1) Спасение жизней солдат для одной стороны.
2) Гарантия их неучастия в дальнейших боевых действий - для другой стороны.
Подобная процедура применялась для армии УНР в 1919 году на территории Польши.
То есть в таком случае пропадает логика осуществлять окружение на войне, так как в итоге противник может нажать кнопку сэйв и начать сначала.
А противника окружают не только и даже чаще не для уничтожения, а для получения козыря - либо для пропагандистской картинки и/или для давления на переговорах.
Так вот: спасти людей надо обязательно, но как уговорить Россию - это большой вопрос.
Кацапи весь час існування своєї недоімперії керуються логікою татарских ханів Золотоє Орди.
Для обробки гнійних ран (місцево) можна використати розчин хлориду натрію NaCl, тобто, водний розчин харчової солі - цитата:
"для обробки гнійних ран (місцево)"
Джерело - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8E#%D0%92_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/Хлорид_натрію#В_медицині
Там же у останньому реченні розділу "У харчовій промисловості та кулінарії", тобто, перед розділом "В медицині" - цитата:
"Хлорид натрію має слабкі антисептичні властивості - 10-15 % вміст солі запобігає розмноженню гнилісних бактерій. Цей факт обумовлює її широке застосування як консерванту."
Він літає значно швидше за вертоліт.
Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.
Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.
Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що вже потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).
Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.