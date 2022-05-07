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Новости Агрессия России против Украины Война
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Активисты призвали ООН начать процедуру еxtraction в отношении украинских воинов в Мариуполе

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Ряд активистов, общественных и неправительственных организаций собирают подписи под петицией с призывом к ООН по освобождению защитников осажденного Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте с петицией.

В тексте петиции отмечается: "Мы, нижеперечисленные активисты, неправительственные и некоммерческие организации, политики и знаменитости, призываем Организацию Объединенных Наций и особенно Генерального секретаря ООН и региональных лидеров со всего мира начать неотложную процедуру Extraction, а именно:

1. Возобновить заседание одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН для рассмотрения гуманитарной ситуации в г. Мариуполь, которая сложилась в связи с агрессией против Украины.

2. Мы требуем от Генеральной ассамблеи принять резолюцию, обязывающую Российскую Федерацию, страну агрессора, обеспечить эвакуацию всех лиц из "Азовстали" на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьих безопасных стран.

3. Призываем всех мировых лидеров принять все необходимые меры для обеспечения и выполнения резолюции и выступить гарантами безопасности.

Гражданское население, а также военнослужащие, защищающие Мариуполь, выживают в бесчеловечных условиях: ряд мировых лидеров уже признал действия страны агрессора геноцидом украинского народа. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нарушать правила ведения войны, что частично уже отражено в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 7 апреля 2022 г. "О приостановлении прав членства Российской Федерации в совете по правам человека". Противник нарушает правила ведения войны, прибегает к нетрадиционному оружию, регулярно и целенаправленно атакует места нахождения мирного населения, раненых военнослужащих, тел погибших военнослужащих.

Также читайте: Действия России в Украине будут признаны военными преступлениями, - ООН

Несмотря на бесчеловечные условия, украинские военные контролируют территорию завода "Азовсталь", который в частности служит укрытием для мирных жителей и раненых. Такие условия являются настоящей гуманитарной катастрофой, искусственно созданной Российской Федерацией. В городе существенный недостаток продуктов питания, медикаментов, средств гигиены и индивидуальной защиты. Из-за тотального ущерба инфраструктуре и жилищному фонду города Мариуполь больше не существует.

Сейчас время идет на считанные часы, оккупанты частично прорвались на территорию завода "Азовсталь". Каждая минута промедления может стоить огромных потерь со стороны всех нашедших укрытие на территории завода.

Мы призываем Организацию Объединенных Наций, Генерального секретаря ООН, а также региональных лидеров со всего мира начать немедленную процедуру Еxtraction эвакуации гражданских, всех раненых, тел погибших и военнослужащих Украины из заблокированного Мариуполя.

Также смотрите: Вакарчук призывает подписать петицию к ООН, чтобы спасти защитников Мариуполя. ВИДЕО

При условии немедленной помощи международных деятелей у нас все еще есть возможность спасти жизнь людей. Мы призываем к решительным действиям международного сообщества, чтобы:

обеспечить срочный режим прекращения огня с гарантиями обеих сторон в Мариуполе;
организовать немедленный контроль соблюдения режима прекращения огня третьей стороной;
организовать морскую эвакуацию гражданского населения и украинских военных на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьего государства-посредника. Морская эвакуация может сопровождаться наземным гуманитарным коридором для гражданского населения и украинских военных на территорию, подконтрольную украинскому правительству или на территорию третьего государства-посредника".

Читайте также: Все женщины, дети и пожилые люди из "Азовстали" эвакуированы, - Верещук

Мариуполь (5724) ООН (4191) петиция (357)


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Топ комментарии
+36
ЦЕ НАША ГЕРОЇНЯ НА АЗОВСТАЛІ !!! БОЖЕ ВРЯТУЙ ЇЇ ТА УСІХ НАШИХ ВОЇНІВ!!!
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07.05.2022 19:57 Ответить
+18
Третья сторона по уставу ООН может их вывезти. Например, Турция.
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07.05.2022 19:57 Ответить
+9
Маріуполь треба деблокувати.
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07.05.2022 20:02 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Яким чином ООН їх визволить? Стратєхи.
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07.05.2022 19:52 Ответить
Третья сторона по уставу ООН может их вывезти. Например, Турция.
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07.05.2022 19:57 Ответить
засідання, резолюції, скликання, занепокоєння.
гуттеріш, їдь уже туди сам. по тобі не стрілятимуть же. ти ж з ними в десна цілуєшся.
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07.05.2022 19:52 Ответить
кто такой термин придумал - процедура еxtraction? Что это такое и откуда взялось - никто ничего не знает
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07.05.2022 19:54 Ответить
Процедура extraction предполагает разоружение и вывоз военных с поля боя третьей, не учавствующей в войне, стороной. Эта сторона обязывается удерживать военных на своей территории в замкнутом пространстве/лагере (интернирование) до окончание войны. Таким образом решается 2 проблемы.
1) Спасение жизней солдат для одной стороны.
2) Гарантия их неучастия в дальнейших боевых действий - для другой стороны.

Подобная процедура применялась для армии УНР в 1919 году на территории Польши.
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07.05.2022 22:23 Ответить
ЦЕ НАША ГЕРОЇНЯ НА АЗОВСТАЛІ !!! БОЖЕ ВРЯТУЙ ЇЇ ТА УСІХ НАШИХ ВОЇНІВ!!!
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07.05.2022 19:57 Ответить
це вона немита,втомлена і ненамальована.У нормальному житті красуня.
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07.05.2022 19:59 Ответить
Вона й зараз красуня, у неї дуже добрі і гарні очі.
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07.05.2022 21:20 Ответить
Вона як раз зараз красуня. Намальвані жінки огидні.
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08.05.2022 01:33 Ответить
Маріуполь треба деблокувати.
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07.05.2022 20:02 Ответить
ніху я не пізно!
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07.05.2022 20:10 Ответить
дивлюсь на карту та гадаю... тут без варіантів -- керченський міст!
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07.05.2022 20:08 Ответить
Точно! Треба взяти в заручники той міст. Поставити умови - або відпускають Азовців, або розфуярим їх міст.
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07.05.2022 20:15 Ответить
Оркам пох на міст.
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07.05.2022 20:55 Ответить
Якщо по кремлю - тоди будуть розмовляти.
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07.05.2022 20:56 Ответить
оон, дєвочки, існує тільки для новин
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07.05.2022 20:33 Ответить
Боже поможи ! БОЖЕ ЗБЕРЕЖИ НАШУ НЕНЬКУ , ЗАХИСНИКІВ І ЗАХИСНИЦЬ
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07.05.2022 20:42 Ответить
добрим словом і кольтом. Зараз тра' вдарити залпом по даунєцку - розтрощити вщент те гадюче кубло. От прямо на дівяте мая
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07.05.2022 21:20 Ответить
Желание хорошее и правильное, но остаётся открытым вопрос - зачем России идти на это, если они целенаправленно шли к окружению противника в Мариуполе ?
То есть в таком случае пропадает логика осуществлять окружение на войне, так как в итоге противник может нажать кнопку сэйв и начать сначала.
А противника окружают не только и даже чаще не для уничтожения, а для получения козыря - либо для пропагандистской картинки и/или для давления на переговорах.
Так вот: спасти людей надо обязательно, но как уговорить Россию - это большой вопрос.
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07.05.2022 21:47 Ответить
Це війна.
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07.05.2022 22:55 Ответить
У таких випадках треба по лозиці Золотої Орди взяти дуже цінного заручника і обміняти його на Маріуполь (евакуацію). дЄрмак не підходе - він працює під прикриттям.
Кацапи весь час існування своєї недоімперії керуються логікою татарских ханів Золотоє Орди.
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08.05.2022 00:06 Ответить
МАРІУПОЛЬ АЗОВСТАЛЬ : ПРОБЛЕМА - ГНІЙНІ РАНИ і відсутність антисептиків!

Для обробки гнійних ран (місцево) можна використати розчин хлориду натрію NaCl, тобто, водний розчин харчової солі - цитата:

"для обробки гнійних ран (місцево)"

Джерело - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8E#%D0%92_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/Хлорид_натрію#В_медицині

Там же у останньому реченні розділу "У харчовій промисловості та кулінарії", тобто, перед розділом "В медицині" - цитата:

"Хлорид натрію має слабкі антисептичні властивості - 10-15 % вміст солі запобігає розмноженню гнилісних бактерій. Цей факт обумовлює її широке застосування як консерванту."
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08.05.2022 02:17 Ответить
Бомбардувальник СУ-24 може нести 3-4 тони авіабомб.

Він літає значно швидше за вертоліт.

Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.

Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.

Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що вже потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).

Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
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08.05.2022 02:46 Ответить
 
 