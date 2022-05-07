Украина получит $1,5 млрд от Всемирного банка для оплаты работы бюджетников, - Минфин

Правительство одобрило решение о создании делегации от Украины для участия в переговорах с представителями МБРР по заключению Соглашения о финансировании проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Украинскую делегацию возглавит Министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В апреле Всемирный банк предоставил предложение правительству Украины для старта подготовки нового инвестиционного проекта по неотложной поддержке предоставления государственных услуг в Украине.

В рамках этого проекта при поддержке Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития Украина получит ссуду в размере 1,492 млрд дол. США.

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Денежные средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, как на национальном, так и региональном уровнях.