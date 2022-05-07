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Украина получит $1,5 млрд от Всемирного банка для оплаты работы бюджетников, - Минфин

зарплата

Правительство одобрило решение о создании делегации от Украины для участия в переговорах с представителями МБРР по заключению Соглашения о финансировании проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Украинскую делегацию возглавит Министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В апреле Всемирный банк предоставил предложение правительству Украины для старта подготовки нового инвестиционного проекта по неотложной поддержке предоставления государственных услуг в Украине.

В рамках этого проекта при поддержке Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития Украина получит ссуду в размере 1,492 млрд дол. США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит дополнительно 495 млн евро грантовых средств от Всемирного банка, - Минфин

Денежные средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, как на национальном, так и региональном уровнях.

бюджетники (168) Всемирный Банк (449) Минфин (1556) МБРР (10) заработная плата (2400)


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Украина должна получать денег столько сколько параша за газ и нефть каждый день. Не хотят делать эмбарго - пусть платят дважды. Всмысле в два раза дороже. Это было бы справедливо!!!
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07.05.2022 19:56 Ответить
Главное, что бюджетники получат деньги.. а остальные то таке
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07.05.2022 20:36 Ответить
ОП, судьи, депутаты, и т.д. могут спать спокойно, кредит взяли для выплаты их зарплат.
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07.05.2022 20:45 Ответить
А скільки у нас бюджетників,сумма дуже вже велика.Може порівняти скільки на оборону.Військові за свої гроші купують спорядження.Тепловізори та приціли.Якщо тепловізор це 1000 евро то приціл 10 000 .Зібрали свої зарплати і не вистачає.І це бійці на передовій.То може у нас прокурори,судді,а може і весь кабмін з зеленої..... піде на фронт .Де ж гроші про які ви кажете,що ідуть на армію.Зелені вилупки ці гроші та сльози стануть вам поперек горла.
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07.05.2022 23:45 Ответить
а остальным, что делать? куча народу без работы сидит из-за войны! цены на продукты питания и лекарства выросли чуть ли не в 2 раза(( я уже молчу о тех, кто лишился всего из-за войны(( а они о бюджетниках думают
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08.05.2022 00:00 Ответить
 
 