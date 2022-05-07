Красный Крест до сих пор не имеет доступа к депортированным в Россию украинцам

Международный комитет Красного Креста до сих пор ведет переговоры с российской стороной о доступе к вывезенным в РФ украинцам и потому владеет "недостаточной информацией" об их судьбе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в интервью швейцарскому изданию NZZ сказал операционный директор МККК Доминик Стилгарт.

"Мы до сих пор ведем переговоры с россиянами о доступе к украинским беженцам в россии. У нас недостаточно информации о том, что там действительно происходит. Можно предположить, что россия – как и почти каждая воюющая сторона – проводит так называемые проверки: задерживаются бойцы, вероятно, и гражданские, работавшие на украинские власти", - отметил Стилгарт.

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Операционный директор МККК отметил, что обе эти группы людей защищены международным правом, а потому, например, их нельзя истязать или убивать. "Но если это соблюдать, то куда потом попадают эти люди? Мы этого не знаем", - добавил он.

Вместе с тем, Стилгарт отверг обвинения МККК во взаимодействии с российскими властями в вопросе депортации украинцев на территорию россии, что привязывалось к встрече президента МККК Петера Мауэра и открытию офиса МККК в Ростове. По его словам, Международный комитет Красного Креста "никогда не возьмет людей никуда против их воли".

Операционный директор МККК также выразил надежду, что успешная операция по эвакуации гражданских людей из "Азовстали" в Мариуполе "способствует дальнейшей эвакуации, ведь теперь обе стороны убедились, что это работает". "Надеемся, что сейчас мы сможем развить этот минимум доверия", – добавил он.

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