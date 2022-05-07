Красный Крест до сих пор не имеет доступа к депортированным в Россию украинцам
Международный комитет Красного Креста до сих пор ведет переговоры с российской стороной о доступе к вывезенным в РФ украинцам и потому владеет "недостаточной информацией" об их судьбе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в интервью швейцарскому изданию NZZ сказал операционный директор МККК Доминик Стилгарт.
"Мы до сих пор ведем переговоры с россиянами о доступе к украинским беженцам в россии. У нас недостаточно информации о том, что там действительно происходит. Можно предположить, что россия – как и почти каждая воюющая сторона – проводит так называемые проверки: задерживаются бойцы, вероятно, и гражданские, работавшие на украинские власти", - отметил Стилгарт.
Операционный директор МККК отметил, что обе эти группы людей защищены международным правом, а потому, например, их нельзя истязать или убивать. "Но если это соблюдать, то куда потом попадают эти люди? Мы этого не знаем", - добавил он.
Вместе с тем, Стилгарт отверг обвинения МККК во взаимодействии с российскими властями в вопросе депортации украинцев на территорию россии, что привязывалось к встрече президента МККК Петера Мауэра и открытию офиса МККК в Ростове. По его словам, Международный комитет Красного Креста "никогда не возьмет людей никуда против их воли".
Операционный директор МККК также выразил надежду, что успешная операция по эвакуации гражданских людей из "Азовстали" в Мариуполе "способствует дальнейшей эвакуации, ведь теперь обе стороны убедились, что это работает". "Надеемся, что сейчас мы сможем развить этот минимум доверия", – добавил он.
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Вони лише в сраку ***** заглядають, та чекають грошей!
Гниди!
Міжнародний комітет Червоного Хреста досі веде переговори з російською стороною про доступ до вивезених в РФ українців і тому володіє "недостатньою інформацію" щодо їх долі.
Зате всі ці конторки (оон-ки, вооз-ки і т.д.) мають не дуже слабі бюджети - утримуються на кошти різних країн та приватних жертводавців, хороші офіси, персонал - добрі зарплати. А результати їхньої роботи навіть не 0, а зі знаком мінус.
А эта фейковая конторка вообще к чему любо доступ имеет (кроме бабла)?