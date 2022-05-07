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Красный Крест до сих пор не имеет доступа к депортированным в Россию украинцам

хрест,червоний

Международный комитет Красного Креста до сих пор ведет переговоры с российской стороной о доступе к вывезенным в РФ украинцам и потому владеет "недостаточной информацией" об их судьбе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в интервью швейцарскому изданию NZZ сказал операционный директор МККК Доминик Стилгарт.

"Мы до сих пор ведем переговоры с россиянами о доступе к украинским беженцам в россии. У нас недостаточно информации о том, что там действительно происходит. Можно предположить, что россия – как и почти каждая воюющая сторона – проводит так называемые проверки: задерживаются бойцы, вероятно, и гражданские, работавшие на украинские власти", - отметил Стилгарт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поблагодарил Международный Красный Крест за эвакуацию людей из Мариуполя

Операционный директор МККК отметил, что обе эти группы людей защищены международным правом, а потому, например, их нельзя истязать или убивать. "Но если это соблюдать, то куда потом попадают эти люди? Мы этого не знаем", - добавил он.

Вместе с тем, Стилгарт отверг обвинения МККК во взаимодействии с российскими властями в вопросе депортации украинцев на территорию россии, что привязывалось к встрече президента МККК Петера Мауэра и открытию офиса МККК в Ростове. По его словам, Международный комитет Красного Креста "никогда не возьмет людей никуда против их воли".

Операционный директор МККК также выразил надежду, что успешная операция по эвакуации гражданских людей из "Азовстали" в Мариуполе "способствует дальнейшей эвакуации, ведь теперь обе стороны убедились, что это работает". "Надеемся, что сейчас мы сможем развить этот минимум доверия", – добавил он.

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депортация (688) Красный Крест (443)


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Топ комментарии
+10
Червоний хрест, це така ж імпотентна структура, як і оон, вооз, обсє.
Вони лише в сраку ***** заглядають, та чекають грошей!
Гниди!
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07.05.2022 20:03 Ответить
+10
Хуже. Они явно сотрудничают с русней.
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07.05.2022 20:08 Ответить
+7
брехня..., мають доступ, але роблять вилгляд, що це не так...
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07.05.2022 20:07 Ответить
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бла-бла-бла. давайте, робіть уже щось, балакуни. рашистам право, закони, людське щось не відомо.
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07.05.2022 20:03 Ответить
Перемовини з кацапами (після відходу казламлрдих на стан 2013 року) мають бути лише про репарації і повернення всіх депортованих дітей і дорослих
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07.05.2022 21:44 Ответить
Червоний хрест, це така ж імпотентна структура, як і оон, вооз, обсє.
Вони лише в сраку ***** заглядають, та чекають грошей!
Гниди!
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07.05.2022 20:03 Ответить
Хуже. Они явно сотрудничают с русней.
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07.05.2022 20:08 Ответить
брехня..., мають доступ, але роблять вилгляд, що це не так...
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07.05.2022 20:07 Ответить
А шо вы хотели? Верить КОЗЛОМОРДЫМ? Да ви што?
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07.05.2022 20:12 Ответить
Ще одні жалюгідні імпотенти.

Міжнародний комітет Червоного Хреста досі веде переговори з російською стороною про доступ до вивезених в РФ українців і тому володіє "недостатньою інформацію" щодо їх долі.

Зате всі ці конторки (оон-ки, вооз-ки і т.д.) мають не дуже слабі бюджети - утримуються на кошти різних країн та приватних жертводавців, хороші офіси, персонал - добрі зарплати. А результати їхньої роботи навіть не 0, а зі знаком мінус.
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07.05.2022 20:14 Ответить
Ця війна покаже ціну кожної цієї організації і ії актуальність
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07.05.2022 20:17 Ответить
Вищий рівень цинізму та підлості - це Червоний Хрест! Падлюки спочатку без дозволу викрадали, а не евакуйовували , в мордор, а тепер брешуть, що їх не пускають! Скільки тисяч дітей та дорослих вони викрали в мордор, скільки їм горя принесли!!! Червоний Хрест- це фашистський хрест!
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07.05.2022 20:17 Ответить
Тих Червоних Хрестів вже розвелося як найкращих друзів людини. Вже навіть не відрізниш одне від одного. Яке з них за, яке проти, яке щось робить, яке ні. Хтозна... Як у ООН: говорити - не робити, натякати - не казати.
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07.05.2022 20:20 Ответить
Я правильно понимаю, красный крест вывез людей в Россию, возможно без согласия депортируемых, а теперь не знает что с ними?
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07.05.2022 20:31 Ответить
Пардон, на россию
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07.05.2022 20:32 Ответить
Мокшанці вирішили покращити свою генетику.
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07.05.2022 20:40 Ответить
эти люди не департированы, а угнаты насильно в рабство
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07.05.2022 21:20 Ответить
Ой ржу не могу....
А эта фейковая конторка вообще к чему любо доступ имеет (кроме бабла)?
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08.05.2022 05:30 Ответить
 
 