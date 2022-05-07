Путин верит, что удвоение усилий позволит ему добиться прогресса в войне против Украины, - директор ЦРУ Бернс

Путин считает, что удвоение усилий в войне против Украины поможет ему одержать победу.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Он находится в таком состоянии, когда не верит, что может позволить себе проиграть. Я думаю, что сейчас он убежден, что удвоение усилий все еще позволит ему добиться прогресса", – пояснил он.

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