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Новости Война
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Путин верит, что удвоение усилий позволит ему добиться прогресса в войне против Украины, - директор ЦРУ Бернс

Путин считает, что удвоение усилий в войне против Украины поможет ему одержать победу.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Он находится в таком состоянии, когда не верит, что может позволить себе проиграть. Я думаю, что сейчас он убежден, что удвоение усилий все еще позволит ему добиться прогресса", – пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин может применить ядерное оружие, если отчается, - ЦРУ

путин владимир (31560) ЦРУ (216) Бернс Уильям (51)


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Топ комментарии
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07.05.2022 20:31 Ответить
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07.05.2022 20:33 Ответить
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07.05.2022 20:36 Ответить
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То есть - количество мяса удвоится?
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07.05.2022 20:30 Ответить
Если в Украине будет больше высокоточного оружия, то шансов будет больше!
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07.05.2022 20:34 Ответить
а что ***** может еще и думать????
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07.05.2022 21:44 Ответить
2*0=0
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08.05.2022 00:37 Ответить
В случае с ****** это как тужиться когда срешь. Оно вроде и само должно выйти, ан нет)
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07.05.2022 20:30 Ответить
Хйло прям как в анекдоте про ковбоя и лошадь. Только лошадь тут разговаривать не будет, а просто сдохнет.
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07.05.2022 20:31 Ответить
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07.05.2022 20:31 Ответить
Ботоксная тварь должна думать где его зароют. Костлявая уже стучит к нему в бункер.
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07.05.2022 20:31 Ответить
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07.05.2022 20:33 Ответить
Геройською обороною «Рудого лісу» у Чорнобильській зоні російські солдати що там «звільняли» українців від «бендєр» заслужили почесне звання - «Ваше сіятельство»!
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07.05.2022 20:38 Ответить
В Україні на цей рахунок говорять, дурень, думкою багатіє.
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07.05.2022 20:34 Ответить
Вибачай - в Україні так не кажуть! Правильно: "В Україні стосовно цього (стосовно подібного) говорять, дурень, думкою багатіє".
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07.05.2022 20:40 Ответить
Подвоїти возможно, только необходимо провести массовую мобилизацию и расконсервацию техники. Армия рф после этого вернется к состоянию времен первой чеченской войны: к фуфайкам, полуполоманым старым танкам, остутствию нормальной связи, неопытным срочникам и идиотскому командованию. Только лишние жертвы и затягивания удавки на шеи хутинского режима
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07.05.2022 20:35 Ответить
Окрім полузламаних старих танків все перераховане вже є...
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07.05.2022 23:49 Ответить
Дуже впливовий інсайд від ЦРУ, дякую Бернс, але ж це і так зрозуміло! путлєр гірше гітлера, гірше сталіна, гірше мао цзедуна! це проблема планети - страна рабсія, перевиховати їх не вийде, їх треба відкиздити і ізолювати! ДОПОМОЖІТЬ НАМ!
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07.05.2022 20:35 Ответить
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07.05.2022 20:36 Ответить
Велика Британська Енциклопедія постійно поповнюється новими статтями про видатних особистостей світу Скоро з»явиться нова :

Путін - останній президент Російської Федерації Зафіксований в історії як розпалювач кількох війн та воєнних конфліктів, метою яких було відновлення Російської імперії Потерпів остаточний розгром, розпочавши війну проти України Результатом війни став остаточний крах Росії, як цілісного державного утворення і країна розпалась Отримав від співвітчизників кличку «Просиратель земли русской»
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07.05.2022 20:43 Ответить
там землі русской тільки трохи біля москви, отой псков, рязань, інші то все були князівства окремі, і всі вони були загарбані в більш менш однаковий спосіб. зазивали на мирні перемовини князя, та вбивали його, а потім топили в крові все його князівство. і якщо регіони хочуть когось пограбувати, най йдуть і грабують москву, мають повне право.
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07.05.2022 21:35 Ответить
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07.05.2022 20:36 Ответить
***** ищет не прогресса в войне, а продления своей Власти! ...и жизни -- за счёт войны...
Больше никаких вариантов у диктаторв нет! -- никогда и нигде.

Директор ЦРУ Бернс -- или сильно хитрый стилист, или сильно недограмотный популист -- в историческом смысле.
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07.05.2022 20:36 Ответить
Подвоєння зусиль... ага, був вантаж 200, а буде 2 по 200.
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07.05.2022 20:38 Ответить
Ню-Ню. Нам треба подякувати особисто *****, що він набудував собі стільки двацов і бункерів, що у його чисельної свити виникли такі ж непомірні апетити. Вся ваша військова велич тама. А воїни з орків завжди були гівно.
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07.05.2022 20:39 Ответить
Гугл- гумористи . .
Наберіть у Гуглі кацапською - олигофрен кто єто . Найперша ж стаття , в якій тлумачиться значення цього слова , буде проілюстрована таким фото .
.А раніше там було фото діми кісєльова . .
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07.05.2022 20:44 Ответить
Вілям , котрий Бернс, і котрий головний в ЦРУ ,розтлумач більш доступніше. як можна подвоїти рашистські корита,котрі затопили ЗСУ і все інше рашиське залізо, котре вони помножили на нуль???
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07.05.2022 20:44 Ответить
Сам запад даёт такое основание, считать путину, что если он удвоит усилия ему удасться победить, где обещанные санкции из Ада, где дефолт каким то образом им удаётся платить по долгам, закон о land lease до сих пор не подписан..
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07.05.2022 20:45 Ответить
Ленд Лиз 9 подпишет Байден. С остальным согласен.
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07.05.2022 20:53 Ответить
пуйло отдал приказ по переброске войск из Сирии в Украину, чтобы ускорить буксующую кампанию по аннексии Донбасса, сообщает источник The Moscow Times. Общая численность российской армии в Сирии составляет 63 тысячи военных, из которых почти половина - офицеры.

Владимир Карликович веет влажные мечты об успехе своей "спецоперации", но всё никак их не добьётся. Путин идёт на отчаянный шаг и бросает Сирию, пытаясь получить призрачные шансы на победу. Получаем противостояние сил ВСУ и американского ленд-лиза против всё той же армии РФ, но с загаром.

Такой шаг ещё больше порочит репутацию военных сил РФ на мировой арене и речи о "второй армии мира" не идёт даже близко. Будут жестокие бои, но результат ленд-лиза Второй мировой войны мы помним, а как мы знаем - история циклична.
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07.05.2022 20:48 Ответить
Немає там стільки . 63 тис це чисельність кацапні , яка пройшла через Сирію , за весь час війни . Постійний контингент їх там , кілька тис , від 2 до 3 . .
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07.05.2022 20:58 Ответить
там 3к от силы
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07.05.2022 21:01 Ответить
"Общая численность российской армии в Сирии составляет 63 тысячи военных, из которых почти половина - офицеры."

---- не пишіть бздур: ці цифри наводять сами кацапи за цілий період з 2015 року - до сьогодні
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07.05.2022 21:05 Ответить
После 9 мая прозреет сученок
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07.05.2022 20:59 Ответить
***

Цензор, вкотре пишу до редакторів!!!!
Скільки можна писати прізвище вбивці українського народу з великої літери?????
Який нах путін????
Це *****, Чи ви це спеціально робите????
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07.05.2022 21:07 Ответить
Бо мова не росіянська, а літературна. Нехай вона запам'ятається своєю літературністю.
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07.05.2022 21:49 Ответить
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07.05.2022 21:08 Ответить
Матрьошку кацапи спи*или в японської Фукуруми.
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07.05.2022 22:00 Ответить
Хло считает, что 50 тыс хороших хрюске исправят его плачевное положение?
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07.05.2022 21:10 Ответить
В россии построена империя лжи.
Делалось это постепенно и вначале врали только лохотрату.
Но постепенно ложь пронизала всё.
И всем было комфортно и материально выгодно в неё верить.
И сейчас все там включая путина продолжают верить в свою собственную ложь.
И пожтому делают неправильные выводы и совершают ошибки.
Поэтому тактика ВОВ " заваливания трупами" т е за счёт увеличения количества а не качества рассматривается ими как основа успеха.
Но сейчас воюют в первую очередь технологи. И если у Украины будут современные вооружения то вовану ничего не светит.
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07.05.2022 21:18 Ответить
Ключевое слово - "построена".

Странааа!!! Стройсь! Ать-два!

Гласные и несогласные! Шаг вперёд!

Согласныеее! На изготовкууу! По гласным и несогласным - пли!

Странааа!!! Стройсь! Ать-два...
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07.05.2022 21:53 Ответить
Прикро це визнавати, але х@йло таки має рацію - 50 тисяч дохлих свинособак, це краще ніж 25...
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07.05.2022 21:37 Ответить
Шо значит "подвоення зусыль"? Это шо, больше пушечного мяса будет гнать? Будет заваливать жаренными бурятами в двойном количестве? Погонит наконец москвичей и питерцев на утилизацию в Украину? Ну, военкоматы на рашке уже потихоньку начинают гореть. Посмотрим, что будет, когда ***** объявит мобилизацию
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07.05.2022 21:51 Ответить
Россия будущего. Экскурсия.
- А тут у нас Путин. В начале 2022 года он выиграл войну с Украиной, потом захватил всю Прибалтику, Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию, Румынию, восстановил Югославию. Открывать дверь, увы, нельзя, но можно посмотреть на него в глазок. Он буйный.

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08.05.2022 00:43 Ответить
Путин всего лишь человек, причем как человек старый, слабый и больной... неужели нет для него у западных лидеров никаких интервенций кроме мягких практически недирективных подходов вроде санкций, которые дойдут, как свет от звезд через десятки лет?)
Представляете сколько у политиков и их политтехнологов всякого дерьма, чтобы повлиять на пипл? Да, сотни методов и трюков!!! Зеля хакнул, как говорят, Украину и выиграл почти в сухую, потому что люди в его команде из медиа-среды и все время такую манипулятивную чушь пишут, чтобы оказать влияние и рассмешить. За это время Зеля сдулся, поправился, поседел, потолстел, тк не вписывается в тот образ Голобородька, который ему приготовили, но все списывают, что он живой человек, неужели? Сплошная манипуляция)))
А от западных лидеров какието жидкие фразы, чтобы спасти лицо Путина или не показаться некрепкими и жидкими - Вам ненадо казаться такими, как Путин, кажитесь беззаботными бездельниками, но действовать втайне вы можете иначе)
Заставьте Путина еще при жизни испытать большое горе, чтобы он потерял рассудок и его в народ выводили в кресле как физика С.Хокинга)
Путин трусливый, расчетливый, мелочный человек, но решился на фатальную ошибку и использует безусловные формулировки, чтобы не осознавать всех просчетов и промахов, всех подозрений и сомнений.
Обогатите его опыт эпилептическим припадком от бессильной ярости, чтобы он до конца жизни в инвалидном кресле провел; Пескова проучите, чтобы он не болтал всякую чушь журналистам, а заболел и умер; Шойгу - чтобы при награждении инфаркт случился и он посинел; чтобы самолет Путина исчез из радаров и появился в бермудском треугольнике без экипажа)
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27.06.2022 03:12 Ответить
 
 