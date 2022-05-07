При ударе по Одессе российские хакеры координировали атаки с военными, - Госспецсвязи
Российские оккупанты 7 мая нанесли очередной удар по Одессе. Сообщается, что российские хакеры координировали свои атаки с военными.
Как передает Цензор,НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Государственной спецсвязи.
"Одесса подверглась новому нападению со стороны российских захватчиков. Как сообщают в Оперативном командовании "Південь", враг нанес удар четырьмя крылатыми ракетами с применением стратегической авиации. Примерно в то же время на вражеских ресурсах появились сообщения с призывами к кибератаке на сайт Одесского городской совета", - говорится в сообщении.
"Это очередное подтверждение, что российские хакеры действуют синхронно с военными РФ, атакующими ракетами украинские города", - подчеркнули в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.
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Виявляється то Петя винний, що зброю в зсу не поставив. В 2018 на с300 попіарився і все.
Вдуває лохам у вуха цю інформацію, ніби не знає, що то були дослідні зразки, які мали поступати в армію з 2020 вже при зе.
Отак народ і лапошать. Ніби ще не був президентом з 2029 і ні за що не відповідав. А все на замовлення влади і бені. Бо його канали ретранслюють цей брєд
чловек д'Ерьмака ! Кроты фсб плюют в лицо,борзеют на крови и смертях народа
Никогда там не был и не собираюсь даже заходить на подобные сайты. Что есть они, что их нет. По барабану. Я не понимаю, какой вред для Украины?
А вот почему ПВО в Одессе отсутствует - вот лучше бы этим заинтересовались!