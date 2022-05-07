При ударе по Одессе российские хакеры координировали атаки с военными, - Госспецсвязи

Российские оккупанты 7 мая нанесли очередной удар по Одессе. Сообщается, что российские хакеры координировали свои атаки с военными.

Как передает Цензор,НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Государственной спецсвязи.

"Одесса подверглась новому нападению со стороны российских захватчиков. Как сообщают в Оперативном командовании "Південь", враг нанес удар четырьмя крылатыми ракетами с применением стратегической авиации. Примерно в то же время на вражеских ресурсах появились сообщения с призывами к кибератаке на сайт Одесского городской совета", - говорится в сообщении.

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"Это очередное подтверждение, что российские хакеры действуют синхронно с военными РФ, атакующими ракетами украинские города", - подчеркнули в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.