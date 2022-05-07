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Новости Агрессия России против Украины Война
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При ударе по Одессе российские хакеры координировали атаки с военными, - Госспецсвязи

хакер,киберпреступление

Российские оккупанты 7 мая нанесли очередной удар по Одессе. Сообщается, что российские хакеры координировали свои атаки с военными.

Как передает Цензор,НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Государственной спецсвязи.

"Одесса подверглась новому нападению со стороны российских захватчиков. Как сообщают в Оперативном командовании "Південь", враг нанес удар четырьмя крылатыми ракетами с применением стратегической авиации. Примерно в то же время на вражеских ресурсах появились сообщения с призывами к кибератаке на сайт Одесского городской совета", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хакерские атаки РФ направлены прежде всего на логистику, транспорт и энергетику, - глава Госспецсвязи Щеголь

"Это очередное подтверждение, что российские хакеры действуют синхронно с военными РФ, атакующими ракетами украинские города", - подчеркнули в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

При ударе по Одессе российские хакеры координировали атаки с военными, - Госспецсвязи 01

Одесса (7921) хакер (1191) Госспецсвязь (181)


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Топ комментарии
+12
Там не тільки хакери діють з військовими, там повії діють спільно з попами, а терористи і вбивці з мєнтами.
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07.05.2022 20:35 Ответить
+10
Не здивуюсь якщо ті хакери є і на території України
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07.05.2022 20:36 Ответить
+7
все кацапы за границей радовались, 99%
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07.05.2022 20:41 Ответить
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Там не тільки хакери діють з військовими, там повії діють спільно з попами, а терористи і вбивці з мєнтами.
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07.05.2022 20:35 Ответить
Не здивуюсь якщо ті хакери є і на території України
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07.05.2022 20:36 Ответить
А потім одразу ж, по-гарячому, викладають відоси прильотів.
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07.05.2022 20:39 Ответить
Почему до сих пор не закрыто небо Украины полностью?. Уже забыли!
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07.05.2022 20:42 Ответить
А кто его должен закрыть и чем?
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07.05.2022 21:09 Ответить
Слухала одного біглого іксперда сбушника.
Виявляється то Петя винний, що зброю в зсу не поставив. В 2018 на с300 попіарився і все.
Вдуває лохам у вуха цю інформацію, ніби не знає, що то були дослідні зразки, які мали поступати в армію з 2020 вже при зе.
Отак народ і лапошать. Ніби ще не був президентом з 2029 і ні за що не відповідав. А все на замовлення влади і бені. Бо його канали ретранслюють цей брєд
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07.05.2022 22:03 Ответить
Зе з 2019*
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07.05.2022 22:04 Ответить
Так, слухав сьогодні на радіо інтерв'ю Бутусова про міністра оборони якого поставив Зе після виборів ,про Тарана,так ось за нього з 20 по 21 рік не придбали жодного боєкомлекту до ЗСУ,призначені для оборони бюджетні кошти не витратили на оборону ,а були перенаправлені на так зване "велике будівництво" 10 млрд.грн.А зараз призначили повноважним послом у Словенію де він разом з родиною буде відпочивати подалі від війни.Ось так,просто немає слів.
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07.05.2022 23:08 Ответить
Все дипломаты в шоке-Таран не профессионал , старый пердун ,
чловек д'Ерьмака ! Кроты фсб плюют в лицо,борзеют на крови и смертях народа
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07.05.2022 23:57 Ответить
Вы пойдете в атаку, я дам вам парабелум.
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07.05.2022 22:09 Ответить
рашисты сотрудники ведущих айти компаний силиконовой долины искренне радовались оккупации крыма и войне в Украине.
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07.05.2022 20:37 Ответить
все кацапы за границей радовались, 99%
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07.05.2022 20:41 Ответить
Что бы разрушить мебельную фабрику? Совсем там дауны что-ли?
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07.05.2022 20:40 Ответить
наверно вата думала что из стружки делали порох, а корпуса бомб из дсп или дерева
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07.05.2022 20:58 Ответить
Дурак.
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07.05.2022 21:03 Ответить
значить і трактувати тих хакерів як воєнних злочинців.
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07.05.2022 21:43 Ответить
Кому вообще снился этот сайт Одеської міської ради?
Никогда там не был и не собираюсь даже заходить на подобные сайты. Что есть они, что их нет. По барабану. Я не понимаю, какой вред для Украины?
А вот почему ПВО в Одессе отсутствует - вот лучше бы этим заинтересовались!
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07.05.2022 21:58 Ответить
Питання одне: - Чому вони, а не ми?
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07.05.2022 21:58 Ответить
 
 