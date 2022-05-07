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На Восточном направлении отбиты 7 атак, уничтожены 107 оккупантов, 8 танков, 16 единиц бронетехники, 2 беспилотника, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Оперативно-тактическое командование "Схід" обнародовало результаты противостояния российским оккупантам 7 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "В течение суток, 7 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 7 атак. Украинские защитники уничтожили: личного состава – 107; танков – 8; БТР – 1; БМП – 11; МТЛБ – 4; АТТ – 5; БПЛА – 2".

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потери (4430) ВСУ (6694)


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Чудово! Треба ще пару літаків за сьогодні. Будьласочка.
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07.05.2022 20:47 Ответить
кількість мяса побільшала- це значить бункерне ***** спішить
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07.05.2022 20:49 Ответить
Знову якісь ябо дебіли, або зрадникі військових, які тільки прибули для підкріплення на Донбас, поселили у місцевому ліцеї замість землянок....і тут же по ліцею прилетіло...пздц просто зла не вистачає...
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07.05.2022 20:51 Ответить
Наших небагато постраждало, я сподіваюсь?
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07.05.2022 23:11 Ответить
Молодці бийти рашиську наволоч це подарунок бункерному чорту до дня победобесія.
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07.05.2022 21:08 Ответить
Слава ЗСУ! Кацапы здохнут
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07.05.2022 21:44 Ответить
107 москалів "200" - це катастрофічно мало, але маємо те, що маємо...
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07.05.2022 21:51 Ответить
Ну 107 це тільки по одному напрямку і те що порахували.
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07.05.2022 23:23 Ответить
 
 