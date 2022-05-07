На Восточном направлении отбиты 7 атак, уничтожены 107 оккупантов, 8 танков, 16 единиц бронетехники, 2 беспилотника, - ОТУ "Схід"
Оперативно-тактическое командование "Схід" обнародовало результаты противостояния российским оккупантам 7 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТУ "Схід".
В сообщении отмечается: "В течение суток, 7 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 7 атак. Украинские защитники уничтожили: личного состава – 107; танков – 8; БТР – 1; БМП – 11; МТЛБ – 4; АТТ – 5; БПЛА – 2".
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