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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Только совместными усилиями можем остановить агрессора", - Шмыгаль и Гебрейсус провели переговоры

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с руководителем ВОЗ Теодором Абрахамом Гебрейсусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в твиттере.

Он отметил: "Встретился сегодня с Генеральным директором ВОЗ Теодором Абрахамом Гебрейсусом. Он отметил, что только совместными усилиями можем остановить агрессора. Война, которую ведет Россия против Украины, угрожает всему миру. Поблагодарил за гуманитарную помощь и поддержку украинцев".

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Только совместными усилиями можем остановить агрессора, - Шмыгаль и Гебрейсус провели переговоры 01

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Поки нема альтернативи ООН і її підрозділів, так і буде.
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07.05.2022 23:07 Ответить
Вау. Круто. Все знесли. Правду писати не можна.

Значить, ця падаль не говорила про расизм і українців ?
Але я вже не дивуюся.
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08.05.2022 02:28 Ответить
 
 