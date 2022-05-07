"Только совместными усилиями можем остановить агрессора", - Шмыгаль и Гебрейсус провели переговоры

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с руководителем ВОЗ Теодором Абрахамом Гебрейсусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в твиттере.

Он отметил: "Встретился сегодня с Генеральным директором ВОЗ Теодором Абрахамом Гебрейсусом. Он отметил, что только совместными усилиями можем остановить агрессора. Война, которую ведет Россия против Украины, угрожает всему миру. Поблагодарил за гуманитарную помощь и поддержку украинцев".

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