"Мы как в адском реалити-шоу, а весь мир просто наблюдает. Спасите военных с "Азовстали", - командир морпехов Волына

Командир украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына) просит приложить все усилия для эвакуации военных с "Азовстали".

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Что я чувствую? Кажется, будто я оказался в каком-то адском реалити-шоу, где мы - военные, боремся за жизнь, используем каждый шанс для спасения, а весь мир просто наблюдает интересный сюжет! Такие сценарии используют в фильмах и сериалах. Разница только в том, что это не фильм, а мы – не выдуманные персонажи! Это реальная жизнь! Боль, страдание, голод, мучения, слезы, страх, смерть – все настоящее!" – говорится в сообщении.

По словам Волыни, его удивляет цинизм людей.

"Человеческий цинизм не имеет предела! Есть общепринятые правила, они одинаковые для всех, заверенные кучей законов, подписей и печатей, но они не действуют! Тогда зачем они нужны?" – подчеркнул он.

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В то же время украинский защитник надеется на чудо.

"На то, что высшие силы (в широком смысле этого слова) найдут решение для нашего спасения! И это адское реалити-шоу закончится... Высшие силы, мы ждем результата ваших действий... Время истекает, а время - это наши жизни! МОРСКАЯ ПЕХОТА - ВЕРНЫЕ ВСЕГДА! СЛАВА УКРАИНЕ!" – добавил он.

Также Волына напомнил, что цена последней эвакуации - трое убитых и шестеро раненых военных.

"Мариупольский гарнизон сделал все возможное для спасения мирного населения. Просим всех приложить максимум усилий для эвакуации военных", - подытожил он.

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