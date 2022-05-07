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Новости Война
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С начала войны в Украине повреждено 500 больниц, 40 не подлежат восстановлению, - Ляшко

лікарня

С начала войны в Украине повреждено около 500 больниц, 40 медучреждений разрушены и не подлежат восстановлению.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ляшко подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия нарушает международные конвенции по функционированию здравоохранения, убивает медиков и применяет запрещенное оружие.

В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Гебреесус отметил, что ВОЗ подтвердила 200 нападений на систему здравоохранения Украины.

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения д-р Майкл Райан подчеркнул, что ВОЗ рассматривает удары по медучреждениям как нарушение международного гуманитарного права и военные преступления.

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"Мы подтвердили 200 таких преступлений. Нужно документировать и расследовать уголовные аспекты этих нападений для Международного уголовного суда. Это не случайные атаки. Мы продолжаем документировать и свидетельствовать о таких атаках", - сказал он.

больница (1442) Ляшко Виктор (1365)


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