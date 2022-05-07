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Новости Война
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Рашисты убили 4 гражданских в Донецкой области, 9 человек получили ранения, - ОВА

область,донецька

Российские оккупанты 7 мая убили четырех гражданских в Донецкой области, еще 9 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"7 мая россияне убили четырех мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмуте и 2 в Константиновке. Еще 9 человек получили ранения.

Пока невозможно установить количество погибших в Мариуполе и Волновахе", - проинформировал глава ОВА.

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Донецкая область (9978) Кириленко Павел (639)


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07.05.2022 21:10 Ответить
рашисти стільки людей вбили в Україні? - тільки підрахуй.
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07.05.2022 21:14 Ответить
Сьогодні русняві су34 літали як на параді над Костянтинівкою, а вчора сили ППО країни хвалилися, що в їх зону 2 тижні не залітали літаки. Хочеться спитати - а їх зона відповідальності це тільки місто Київ?
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07.05.2022 21:34 Ответить
Киів, Львів - струнка по якої іде допомога прикрита насам перед....
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07.05.2022 21:37 Ответить
 
 