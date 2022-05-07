Рашисты убили 4 гражданских в Донецкой области, 9 человек получили ранения, - ОВА

Российские оккупанты 7 мая убили четырех гражданских в Донецкой области, еще 9 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"7 мая россияне убили четырех мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмуте и 2 в Константиновке. Еще 9 человек получили ранения.

Пока невозможно установить количество погибших в Мариуполе и Волновахе", - проинформировал глава ОВА.

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