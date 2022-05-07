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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты не дают тушить пожар на Кинбурнской косе, который вот-вот может сжечь несколько сел

пожежа,ліс

В Херсонской области российские захватчики не дают местным жителям тушить лесные пожары, которые приближаются к селам Геройское и Ивановка Чулаковской территориальной громады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке глава Чулаковской общины Александр Мусиенко.

"Сегодня происходит огромная беда в нашей громаде и во всей Херсонщине, горят леса непосредственно возле сел Геройское и Ивановка!!!! Очень больно понимать, что российские военные силой запрещают местным жителям тушить пожар!!! Мне звонят сотни людей, спрашивая, а что делать - сгореть или утопиться? Я прошу максимального распространения этого поста, возможно, он попадет к журналистам, которые поднимут эту катастрофу выше нашего правительства!" - сказано в сообщении.

По его словам, смерть от огня или дыма угрожает детям и пожилым людям.

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Ранее в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщали, что в Херсонской области пожары охватили 130 га леса: 70 га - в Геройском и 60 га - в Ивановском лесничествах. Из-за действий оккупантов, сухой и ветреной погоды усложняется своевременная локализация пожаров, ведь рашисты не пропускают лесную охрану в очаги возгораний. Огонь уничтожает целые экосистемы украинских лесов, которые будет очень трудно восстановить.

В результате военной агрессии РФ в украинских лесах происходит втрое больше пожаров, чем в аналогичный период 2021 года.

пожар (5969) Херсонская область (4886)


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Топ комментарии
+20
Ось що буває коли віддаєшь без бою ворогу землю.
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07.05.2022 21:25 Ответить
+14
Нашим дрг нужно палить леса в рашке
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07.05.2022 21:21 Ответить
+11
Кінбурнська коса - унікальне чудове місце… було. Рашістьска пошесть випалює і нище все, до чого доторкається. Я
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07.05.2022 21:32 Ответить
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Нашим дрг нужно палить леса в рашке
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07.05.2022 21:21 Ответить
Тат россияне сами свои леса хорошо топит. Даже рядом с Москвой. А в Сибири ежегодно сотни километров дымится.
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07.05.2022 22:03 Ответить
значить русскіє самі підпалили і тому не дають гасити, в..кі.
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07.05.2022 21:22 Ответить
Ось що буває коли віддаєшь без бою ворогу землю.
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07.05.2022 21:25 Ответить
Біда сама не приходить...
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07.05.2022 21:30 Ответить
Кінбурнська коса - унікальне чудове місце… було. Рашістьска пошесть випалює і нище все, до чого доторкається. Я
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07.05.2022 21:32 Ответить
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2022-05-06..2022-05-07,2022-05-06;@31.9,46.5,10z

Вже тиждень горить, і все більше і більше.
Нікому гасити - там гектари...
Їм головне що в Крим вода пішла.
Як підемо через Перекоп, в канал будемо скидати - нехай пливе Гавно за течією
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07.05.2022 21:36 Ответить
Бл..ть дивився карту - 14го в суботу можливий невеличкий дощ і все - далі спека
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07.05.2022 22:17 Ответить
Що людина хоче сказати? Хз?
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07.05.2022 22:40 Ответить
Кинуть бы этих тварей в этот горящий лес, и пусть там сволочи жарятся.
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07.05.2022 21:45 Ответить
 
 