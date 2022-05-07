Оккупанты не дают тушить пожар на Кинбурнской косе, который вот-вот может сжечь несколько сел

В Херсонской области российские захватчики не дают местным жителям тушить лесные пожары, которые приближаются к селам Геройское и Ивановка Чулаковской территориальной громады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке глава Чулаковской общины Александр Мусиенко.

"Сегодня происходит огромная беда в нашей громаде и во всей Херсонщине, горят леса непосредственно возле сел Геройское и Ивановка!!!! Очень больно понимать, что российские военные силой запрещают местным жителям тушить пожар!!! Мне звонят сотни людей, спрашивая, а что делать - сгореть или утопиться? Я прошу максимального распространения этого поста, возможно, он попадет к журналистам, которые поднимут эту катастрофу выше нашего правительства!" - сказано в сообщении.

По его словам, смерть от огня или дыма угрожает детям и пожилым людям.

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Ранее в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщали, что в Херсонской области пожары охватили 130 га леса: 70 га - в Геройском и 60 га - в Ивановском лесничествах. Из-за действий оккупантов, сухой и ветреной погоды усложняется своевременная локализация пожаров, ведь рашисты не пропускают лесную охрану в очаги возгораний. Огонь уничтожает целые экосистемы украинских лесов, которые будет очень трудно восстановить.

В результате военной агрессии РФ в украинских лесах происходит втрое больше пожаров, чем в аналогичный период 2021 года.