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Новости Война
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Пока не видим доказательств подготовки РФ к ядерной атаке, – директор ЦРУ Бернс

рф,зброя,ядерна

Центральное разведывательное управление США не видит признаков того, что Россия готовится развернуть тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

"Как разведывательное сообщество мы не видим в настоящее время практических доказательств того, что Россия планирует развертывание или даже потенциальное применение тактического ядерного оружия", - пояснил он.

Но легкомысленно относиться к возможности применения ядерного оружия не следует, добавил Бернс.

"Учитывая бряцание оружием, которое мы слышали от российского руководства, мы не можем легкомысленно относиться к этим возможностям. Поэтому мы как разведывательная служба очень сосредоточены... на этих возможностях в тот момент, когда ставки для России очень высоки", - отметил директор ЦРУ.

Читайте: Путин верит, что удвоение усилий позволит ему добиться прогресса в войне против Украины, - директор ЦРУ Бернс

ЦРУ (216) ядерное оружие (1353) Бернс Уильям (51)


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Топ комментарии
+2
Троллінг від США це не в перший раз коли вони дають зрозуміти кацапам після бряцанням ядерної зброї, вірніше погроз що їх ниіхто не боїтся можете запускати)
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07.05.2022 21:30 Ответить
+2
За усім цим ядерним металобрухтом уважно спостерігають усі розвідки світу, тільки рипнуться
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07.05.2022 21:39 Ответить
+2
рабсеяне, передайте *********** челобитную от вас, с просьбой ему, пощадить вас убогих, потому как, если вам мало трупов и ненависти во всем мире, благодаря такой тоталитарной власти, то после применения ЯО по Украине, лично от Украины вы получите подрывы ядерных электростанций на территории ********** и много другого Возмездия за ваши преступления на чужой земле.
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07.05.2022 23:31 Ответить
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За усім цим ядерним металобрухтом уважно спостерігають усі розвідки світу, тільки рипнуться
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07.05.2022 21:39 Ответить
Не все так просто. Ракета несе декілька боєголовок. Які розлітаються та збити всі важко.
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07.05.2022 21:40 Ответить
Троллінг від США це не в перший раз коли вони дають зрозуміти кацапам після бряцанням ядерної зброї, вірніше погроз що їх ниіхто не боїтся можете запускати)
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07.05.2022 21:30 Ответить
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07.05.2022 21:36 Ответить
Рашисти просто ще не визначилися з ціллю атаки...
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07.05.2022 21:37 Ответить
Можно нервно курить дальше.
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07.05.2022 21:37 Ответить
бернс почав відгрібати назад

але трохи запізно, для нього особисто
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07.05.2022 21:41 Ответить
Читаем -- запоминаем -- ждём.
*****: Если власти Украины не пойдут на переговоры, то мы будем вынуждены применить ядерное оружие и вся вина ляжет на Зеленского!
Зеленский: Если мы не начнём переговоры с Россией, то она применит против нас ядерное оружие и вся вина ляжет на тех, кто хочет войны!
...уже не долго осталось...
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07.05.2022 21:44 Ответить
Бернс любитель раши, бывший посол и путинский кореш.
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07.05.2022 22:01 Ответить
***** уже либо пусть стреляет, либо заткнёт себе у дупу. Задолбали. У нас и так цилодобово ракеты летают
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07.05.2022 23:08 Ответить
рабсеяне, передайте *********** челобитную от вас, с просьбой ему, пощадить вас убогих, потому как, если вам мало трупов и ненависти во всем мире, благодаря такой тоталитарной власти, то после применения ЯО по Украине, лично от Украины вы получите подрывы ядерных электростанций на территории ********** и много другого Возмездия за ваши преступления на чужой земле.
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07.05.2022 23:31 Ответить
В США є пул дуже жорстких генералів які вже вимагають нанести по кацапстану масований ядерний удар а це 10-12000 боєголовок,бо ця ********..ритарика залякування вже порядком зає.. США,так що не можна виключати,що кацаб..дь будуть зносити саме так,одним моментом.
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08.05.2022 01:29 Ответить
 
 