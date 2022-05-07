Пока не видим доказательств подготовки РФ к ядерной атаке, – директор ЦРУ Бернс
Центральное разведывательное управление США не видит признаков того, что Россия готовится развернуть тактическое ядерное оружие в войне против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
"Как разведывательное сообщество мы не видим в настоящее время практических доказательств того, что Россия планирует развертывание или даже потенциальное применение тактического ядерного оружия", - пояснил он.
Но легкомысленно относиться к возможности применения ядерного оружия не следует, добавил Бернс.
"Учитывая бряцание оружием, которое мы слышали от российского руководства, мы не можем легкомысленно относиться к этим возможностям. Поэтому мы как разведывательная служба очень сосредоточены... на этих возможностях в тот момент, когда ставки для России очень высоки", - отметил директор ЦРУ.
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але трохи запізно, для нього особисто
*****: Если власти Украины не пойдут на переговоры, то мы будем вынуждены применить ядерное оружие и вся вина ляжет на Зеленского!
Зеленский: Если мы не начнём переговоры с Россией, то она применит против нас ядерное оружие и вся вина ляжет на тех, кто хочет войны!
...уже не долго осталось...