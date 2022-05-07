Пока не видим доказательств подготовки РФ к ядерной атаке, – директор ЦРУ Бернс

Центральное разведывательное управление США не видит признаков того, что Россия готовится развернуть тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

"Как разведывательное сообщество мы не видим в настоящее время практических доказательств того, что Россия планирует развертывание или даже потенциальное применение тактического ядерного оружия", - пояснил он.

Но легкомысленно относиться к возможности применения ядерного оружия не следует, добавил Бернс.

"Учитывая бряцание оружием, которое мы слышали от российского руководства, мы не можем легкомысленно относиться к этим возможностям. Поэтому мы как разведывательная служба очень сосредоточены... на этих возможностях в тот момент, когда ставки для России очень высоки", - отметил директор ЦРУ.

Читайте: Путин верит, что удвоение усилий позволит ему добиться прогресса в войне против Украины, - директор ЦРУ Бернс