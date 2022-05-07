Минреинтеграции запустило цифровую карту с громадами, оккупированными или расположенными в зоне боевых действий

В Украине запустили цифровую платформу, где в режиме реального времени отображаются временно оккупированные территории, а также находящиеся в окружении (блокировке) и на которых ведутся активные боевые действия.

Платформу запустило Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с Министерством цифровой трансформации, информирует Цензор.НЕТ.

Платформа отображает актуальную информацию о статусе общин. Информацию о статусе предоставляют соответствующие областные военные администрации.

На ее основе формируется Перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке). Он утверждается Минреинтеграцией по согласованию Минобороны.

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Список не является фиксированным документом – он регулярно актуализируется. Все внутренне перемещенные лица, переместившиеся из этих громад, отображаемые на цифровой платформе, гарантированно получат денежную помощь от государства.