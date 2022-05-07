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Новости Война
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Минреинтеграции запустило цифровую карту с громадами, оккупированными или расположенными в зоне боевых действий

карта,платформа

В Украине запустили цифровую платформу, где в режиме реального времени отображаются временно оккупированные территории, а также находящиеся в окружении (блокировке) и на которых ведутся активные боевые действия.

Платформу запустило Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с Министерством цифровой трансформации, информирует Цензор.НЕТ.

Платформа отображает актуальную информацию о статусе общин. Информацию о статусе предоставляют соответствующие областные военные администрации.

На ее основе формируется Перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке). Он утверждается Минреинтеграцией по согласованию Минобороны.

Минреинтеграции запустило цифровую карту с громадами, оккупированными или расположенными в зоне боевых действий 01

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Список не является фиксированным документом – он регулярно актуализируется. Все внутренне перемещенные лица, переместившиеся из этих громад, отображаемые на цифровой платформе, гарантированно получат денежную помощь от государства.

оккупация (10194) карта (183) Министерство реинтеграции (278)


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А что ето за пятно посреди подконтрольной Украине территории? Вражеский десант окопался посреди Украины?
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07.05.2022 21:44 Ответить
Звільнено 17.03.22

Миколаївська обл.
Вознесенський р-н
Громади: Прибужанівська, Бузька, Дорошівська, Вознесенська, Єланецька - воєнні (бойові) дії
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08.05.2022 10:39 Ответить
Мінреінтеграції ще треба створити карту розмінованих площ на Чаплинці і Колончаку створити, там де їх підрядник розчистив місце під ЦНАП і хаб для подорожуючих до Криму
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07.05.2022 21:44 Ответить
Каланчак . ПІсатєль .
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08.05.2022 08:14 Ответить
Жутко... уже совсем близко подошли.
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07.05.2022 23:22 Ответить
И что теперь с этой хернёй делать, на стенку повесить?
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07.05.2022 23:57 Ответить
ну теперь реальная картина , шо зе буба просрали , а не сказки абдрыстовича !!
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08.05.2022 08:35 Ответить
Хотів путлєр юга-васток і отримав путлєр юга-васток, поки зелені рятували свої дупи 3 колами оборони Києва.
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08.05.2022 09:21 Ответить
 
 