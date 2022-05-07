Война России против Украины повлияла на планы Китая по Тайваню, - директор ЦРУ Бернс
Власти Китая делают выводы о своих планах по захвату Тайваня, наблюдая за войной, которую развязала Россия в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, передает CNN.
"Очевидно, что китайское руководство пытается тщательно выявить уроки, которые они должны извлечь из Украины по поводу своих собственных амбиций на Тайване", - сказал Бернс.
Он также добавил, что трехмесячные результаты российско-украинской войны не подорвали намерений Си Цзиньпиня получить контроль над Тайванем. Но это повлияло прежде всего на то, когда китайские власти будут готовы осуществить свой план.
Стоит заметить, что Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией и намерен ее вернуть в свой состав.
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+30 Дмитрий Иванов #512538
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Шнуров.
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Кіт Базіліо
Сперва покупаешь лицензию на вырщивание свиней.
Забиваешь тушку по лицензии, дальше покупаеш тушку у соседа ( укоторого нет лицензии ) , и продаёшь её как за свою.
Так вот, у Японии на данный момент, лицензии даже спрашивать никто не будет.
По большому счету, я тоже (по аналогии с анало говнетным) могу попасть с 500 метров в муху, но рисую я ее на всю стену.
Прості американці (не "круті" аналітики, не розвідники) вже в січні 2021 писали про війну рашка-Україна і Китай-Тайвань.