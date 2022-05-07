Война России против Украины повлияла на планы Китая по Тайваню, - директор ЦРУ Бернс

Власти Китая делают выводы о своих планах по захвату Тайваня, наблюдая за войной, которую развязала Россия в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, передает CNN.

"Очевидно, что китайское руководство пытается тщательно выявить уроки, которые они должны извлечь из Украины по поводу своих собственных амбиций на Тайване", - сказал Бернс.

Он также добавил, что трехмесячные результаты российско-украинской войны не подорвали намерений Си Цзиньпиня получить контроль над Тайванем. Но это повлияло прежде всего на то, когда китайские власти будут готовы осуществить свой план.

Стоит заметить, что Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией и намерен ее вернуть в свой состав.

Читайте: Тайвань ужесточил ограничения на экспорт технологий в Россию