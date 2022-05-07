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Новости Агрессия России против Украины Война
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Война России против Украины повлияла на планы Китая по Тайваню, - директор ЦРУ Бернс

тайвань,мост

Власти Китая делают выводы о своих планах по захвату Тайваня, наблюдая за войной, которую развязала Россия в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, передает CNN.

"Очевидно, что китайское руководство пытается тщательно выявить уроки, которые они должны извлечь из Украины по поводу своих собственных амбиций на Тайване", - сказал Бернс.

Он также добавил, что трехмесячные результаты российско-украинской войны не подорвали намерений Си Цзиньпиня получить контроль над Тайванем. Но это повлияло прежде всего на то, когда китайские власти будут готовы осуществить свой план.

Стоит заметить, что Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией и намерен ее вернуть в свой состав.

Читайте: Тайвань ужесточил ограничения на экспорт технологий в Россию

Китай (3040) Тайвань (114) Бернс Уильям (51)


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Топ комментарии
+30
Это продавшийся путлеру ублюдок
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07.05.2022 22:08 Ответить
+28
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07.05.2022 22:03 Ответить
+20
А не правильно было бы образцово показательно разбить рашу, что бы Китай и не думал над захватом Тайваня?
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07.05.2022 22:06 Ответить
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07.05.2022 22:03 Ответить
це хто
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07.05.2022 22:07 Ответить
Это продавшийся путлеру ублюдок
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07.05.2022 22:08 Ответить
Кто? Шнуров? Вы что то попутали)
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07.05.2022 22:10 Ответить
Увы нет, не попутал
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07.05.2022 22:13 Ответить
Да, да. И в Крым он на всякие фестивали последние восемь лет не ездил, и якобы "журналистом" на госканале не работал?
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07.05.2022 22:27 Ответить
В 2016-м был, за что и попал на Миротворец.
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08.05.2022 00:24 Ответить
Масква по ком звонят твои колокола.

Шнуров.
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07.05.2022 22:11 Ответить
це хто
******
Кіт Базіліо

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07.05.2022 22:11 Ответить
Комуністичний концтабір що з подачі совку захопив всю країну, називає легітимний уряд (нехай навіть він лишився тільки на Тайвані) заколотниками- дуже смішно.
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07.05.2022 22:06 Ответить
А не правильно было бы образцово показательно разбить рашу, что бы Китай и не думал над захватом Тайваня?
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07.05.2022 22:06 Ответить
Удивительно , что Япония до сих пор на Курилах не высадилась.
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07.05.2022 22:08 Ответить
не торопись друг...., сначала тушу нужно завалить, потом посмалить, а потом уже делить...... ))
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07.05.2022 22:12 Ответить
Тут я с тобой малость не согласен.
Сперва покупаешь лицензию на вырщивание свиней.
Забиваешь тушку по лицензии, дальше покупаеш тушку у соседа ( укоторого нет лицензии ) , и продаёшь её как за свою.

Так вот, у Японии на данный момент, лицензии даже спрашивать никто не будет.
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07.05.2022 22:53 Ответить
Опыт в уничтожении кораблей черноморского флота явно для Тайваня не лишний
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07.05.2022 22:08 Ответить
С добрым утром, тетя Хая. Вам посылка из Шанхая. А в посылке два китайца чешут репу.
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07.05.2022 22:13 Ответить
Китай чекає. Це їх філософія. Планування давно розроблено. Ресурсів хватає.
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07.05.2022 22:15 Ответить
Смешно. Особенно если учесть, что Тайвань тоже как-бы китайцы, но они не ждут у реки, имеют 400 тысячную армию и технологии позволяющие попасть в муху на расстоянии в несколько километров.

По большому счету, я тоже (по аналогии с анало говнетным) могу попасть с 500 метров в муху, но рисую я ее на всю стену.
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08.05.2022 05:59 Ответить
Доречі в рейтингу армій світу Тайвань на одну позицію вище за Україну.
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07.05.2022 22:29 Ответить
а якби останні два роки не гаяли час,а переозброювали свої збройні сили то були б ще міцніше.
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07.05.2022 22:33 Ответить
******** нема спокою. Куди цей світ котиться. Не можуть Землю поділить.Все рівно всіх чекає або 2х2, або маленька урночка. Живіть собі, радійте. Ні, *****, ніяк угомонитись нк можуть.
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07.05.2022 22:31 Ответить
Вже є потенційний замовник для Нептунів.
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07.05.2022 22:58 Ответить
Китай однозначно сиранул. Китайцы не ожидали такого отпора украинцев, не ожидали консолидации Запада. Я уверен, что китайцы прекрасно знали про войну и дали благословение хлу, но когда война начала "идти по плану" быстренько включили заднюю. Сейчас Украина это свет надежды для всех нормальных людей. Пример того, что злу можно и нужно давать отпор, каким бы большим и страшным это зло не казалось.
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07.05.2022 23:06 Ответить
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07.05.2022 23:26 Ответить
Во всех коментах , самое точное изречение.!!!
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07.05.2022 23:29 Ответить
визнав, шо їх підтримки недостатньо. тобто китай нападе, бо ніхто не буде вписуватися за Тайвань як і за Україну. нажаль джавелінами на ракетні обстріли не відповісиш
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07.05.2022 23:18 Ответить
А як щодо Японії?..
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08.05.2022 00:50 Ответить
+++++

Прості американці (не "круті" аналітики, не розвідники) вже в січні 2021 писали про війну рашка-Україна і Китай-Тайвань.
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08.05.2022 02:34 Ответить
То ще баранці пекинські.
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08.05.2022 00:37 Ответить
Теперрь у китайцев должен поменяться план: вместо Тайваня забрать сибирь.
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08.05.2022 07:48 Ответить
все, кто посягает на жизнь другого, планирует или не дай Бог, убил, должны быть в корне изничтожены, вместе с родственниками и покрыты позором только Всевышний может давать и забирать жизнь
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08.05.2022 11:49 Ответить
 
 