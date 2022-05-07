С начала суток на Донбассе уничтожено 19 танков оккупантов, сбит вертолет Ми-28Н и 6 беспилотников, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 7 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, украинские защитники уничтожили 19 танков, 20 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля, одну единицу специальной инженерной техники и 6 автомобилей врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский ударный вертолет Ми-28Н и 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток отбиты 8 атак врага, уничтожены 22 единицы техники оккупантов и 7 беспилотников, - пресс-центр ОС