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Новости Война
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С начала суток на Донбассе уничтожено 19 танков оккупантов, сбит вертолет Ми-28Н и 6 беспилотников, - пресс-центр ОС

війна

В течение текущих суток, 7 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, украинские защитники уничтожили 19 танков, 20 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля, одну единицу специальной инженерной техники и 6 автомобилей врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский ударный вертолет Ми-28Н и 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток отбиты 8 атак врага, уничтожены 22 единицы техники оккупантов и 7 беспилотников, - пресс-центр ОС

Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+20
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Заряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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07.05.2022 22:07 Ответить
+13
Гарний урожай.
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07.05.2022 22:10 Ответить
+6
Где работают? Везде...

Этой инфы достаточно?
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07.05.2022 22:42 Ответить
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Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Заряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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07.05.2022 22:07 Ответить
Гарний урожай.
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07.05.2022 22:10 Ответить
Указ Сатани Всепекельного:
"З 0:00 години 1 (першого) березня 2022 року вважать російське "нарєчіє" другою державною мовою для всіх "утриманців" у казанах на всій діючій території Пекла!" Височайше лівим заднім копитом припечатано"

"Сатана"
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07.05.2022 22:11 Ответить
Чому не чути про безпілотники "камікадзе"? Де вони працюють?
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07.05.2022 22:14 Ответить
Вам потрібно особисто доповісти про їх використання і показати відео?
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07.05.2022 22:33 Ответить
Где работают? Везде...

Этой инфы достаточно?
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07.05.2022 22:42 Ответить
Велике співвідношеня танків до іншої техніки ні на які думки не *********? ))
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07.05.2022 22:42 Ответить
Они працюють скрiзь где только можно, и уж конечно там працюють, где нельзя.
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07.05.2022 22:48 Ответить
Любопытной на днях , прищемили нос в дверях
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08.05.2022 00:40 Ответить
давненько геликов не приземляли)))
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07.05.2022 22:54 Ответить
Их в начале войны было введено около 200 штук всего, вроде как. Не знаю, сколько они ещё подтянули, но так три четверти от того, что было вначале - фсьо.
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07.05.2022 23:22 Ответить
******,так держать.Спасибо нашим воинам,здоровья и удачи.
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08.05.2022 07:44 Ответить
 
 