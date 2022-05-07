С начала суток на Донбассе уничтожено 19 танков оккупантов, сбит вертолет Ми-28Н и 6 беспилотников, - пресс-центр ОС
В течение текущих суток, 7 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В частности, украинские защитники уничтожили 19 танков, 20 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля, одну единицу специальной инженерной техники и 6 автомобилей врага.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский ударный вертолет Ми-28Н и 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
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