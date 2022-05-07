Готовим второй этап эвакуационной миссии из "Азовстали" - вывод раненых и медиков, - Зеленский

Власти готовят второй этап эвакуации с мариупольского завода "Азовсталь".

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Фактически, мы вывели гражданских из "Азовстали" и готовим сейчас второй этап эвакуационной миссии – раненых и медиков. Конечно, если все выполнят договоренности. Конечно, если не будет лжи.

Безусловно, работаем и над тем, чтобы вывести наших военных, всех героев, защищающих Мариуполь. Это очень сложно, но важно. Уверен, что все понимают главную причину этой сложности. А также где эта причина находится. Но мы не теряем надежду, мы не останавливаемся. Ежедневно ищем дипломатический вариант, который может сработать", – сказал глава государства.

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