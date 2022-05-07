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Новости Война
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Готовим второй этап эвакуационной миссии из "Азовстали" - вывод раненых и медиков, - Зеленский

азовсталь,маріуполь

Власти готовят второй этап эвакуации с мариупольского завода "Азовсталь".

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Фактически, мы вывели гражданских из "Азовстали" и готовим сейчас второй этап эвакуационной миссии – раненых и медиков. Конечно, если все выполнят договоренности. Конечно, если не будет лжи.

Безусловно, работаем и над тем, чтобы вывести наших военных, всех героев, защищающих Мариуполь. Это очень сложно, но важно. Уверен, что все понимают главную причину этой сложности. А также где эта причина находится. Но мы не теряем надежду, мы не останавливаемся. Ежедневно ищем дипломатический вариант, который может сработать", – сказал глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы как в адском реалити-шоу, а весь мир просто наблюдает. Спасите военных с "Азовстали", - командир морпехов Волына

Зеленский Владимир (20849) Мариуполь (5724) эвакуация (2102) Азовсталь (379)


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Топ комментарии
+49
Ты бы лучше, милок, рассказал почему ты сдал Херсонскую и юг Запорожской областей и открыл путь оркам в спину защитникам Мариуполя. Вот это было бы очень интересно узнать всей Украине.
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07.05.2022 22:45 Ответить
+40
мне всегда казалось, что такие сверхважные и грандиозно тяжелые операции надо проводить...тихо
без пафоса, анонса и самолюбования... с большой ответственность за каждое слово и ...дело...
но...но видимо шоубиз - это неискоренимо !
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07.05.2022 22:46 Ответить
+32
я вас умоляю...какие споруды??? предполагалось же перистатьстрилять и заглянутьвокохуйла...
ему ж с трибуны так виделась перспектива...да и майские шашлыки - звали не в окоп...
самое паскудное, что за 10 дней до войны приказали разминировать Перекопский перешеек (красиво заминированный еще в 2016 или 2017 году) - вот и свободный путь ...вот и Херсонская обл. пала...
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07.05.2022 22:51 Ответить
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А где ты был до 24.02.22?
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07.05.2022 22:42 Ответить
8 лет? Ты с бимбасу?
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07.05.2022 22:45 Ответить
А где ты увидел "8лет "?
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08.05.2022 03:08 Ответить
22-14=8
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08.05.2022 11:56 Ответить
Мы надеемся на лучшее. Ведь надежда умирает последней.
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07.05.2022 22:48 Ответить
К шашлыкам готовился,Ленка скумбрию по 8 покупала.Сумма за сдачу Украины была согласована,у великого все было до 24 отлично.Но великий комбинатор допустил просчет,во внимание не взял ВСУ
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07.05.2022 23:09 Ответить
Пи..ц ,всіх рзчленують...
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07.05.2022 22:43 Ответить
Ты бы лучше, милок, рассказал почему ты сдал Херсонскую и юг Запорожской областей и открыл путь оркам в спину защитникам Мариуполя. Вот это было бы очень интересно узнать всей Украине.
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07.05.2022 22:45 Ответить
В Москве кажуть, шо Украина пошла в наступ!
...вот и все складности...
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07.05.2022 22:46 Ответить
Что уже Белгород штурмуем мы? Не знал...
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07.05.2022 23:03 Ответить
Друзі, чи може хтось пояснити. Я чесно не розумію.
За 8 років війни чому не зробили ніяких фортифікаційних споруд, рвів чи ще якоїсь біди навколо Маріуполя?! Нехай там перші роки шоколадний барига все розікрав, але ж останні 2,5 роки ясне чесне сонечко при владі.
То ж було ясно як день що кацапи будуть його штурмовать та пробиватись в Крим. Чи такі дії зараз не ефективні у ******** війні?
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07.05.2022 22:46 Ответить
https://detector.media/community/article/199015/2022-05-06-kolyshni-vlashchenko-kogo-ranishe-intervyuvaly-veduchi-natsionalnykh-marafoniv/
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07.05.2022 22:50 Ответить
я вас умоляю...какие споруды??? предполагалось же перистатьстрилять и заглянутьвокохуйла...
ему ж с трибуны так виделась перспектива...да и майские шашлыки - звали не в окоп...
самое паскудное, что за 10 дней до войны приказали разминировать Перекопский перешеек (красиво заминированный еще в 2016 или 2017 году) - вот и свободный путь ...вот и Херсонская обл. пала...
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07.05.2022 22:51 Ответить
З тим дуріками все давно зрозуміло.
Мене цікавить глобально чого то не трапилось. У кожномі місті є ж воєнкомати, професійні військові які закінчують військові академії, місцева влада і т.д. Чи є якась процедура яка не дозволяю те робити без дозволу центральної влади. Наскільки я розумію Маріуполь то доволі заможне місто, яке могло б і само виділити гроші на такі процеси на протязі останніх років
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07.05.2022 22:58 Ответить
мне всегда казалось, что такие сверхважные и грандиозно тяжелые операции надо проводить...тихо
без пафоса, анонса и самолюбования... с большой ответственность за каждое слово и ...дело...
но...но видимо шоубиз - это неискоренимо !
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07.05.2022 22:46 Ответить
Шамиль Басаев решил бы такую задачу на раз..
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07.05.2022 22:56 Ответить
Знов засоромився назвати ***** винуватцем всього цього трешу.
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07.05.2022 22:46 Ответить
@Reception

Раніше це була «та сторона». Тепер - «причина, яку усі знають».
Вова, ну а може не всі, ану нагадай, будь ласка!
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08.05.2022 03:21 Ответить
https://detector.media/community/article/199015/2022-05-06-kolyshni-vlashchenko-kogo-ranishe-intervyuvaly-veduchi-natsionalnykh-marafoniv/
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07.05.2022 22:49 Ответить
Боевые части из Марика, лучше не вынимать -- лучше ротировать и усилить.
Хорошая точка опоры!
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07.05.2022 22:50 Ответить
Щоб ще інші під артилерією та авіабомбами помирали. Стратєгія шикардосна
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07.05.2022 23:06 Ответить
Йому з Ірманії видніше.
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07.05.2022 23:12 Ответить
Це захисників залишити без медиків?
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07.05.2022 23:10 Ответить
А причина знаходиться в твоїй голові напханій тирсою.
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07.05.2022 23:14 Ответить
Ну чому-чому, бо солдат набрали в Маріуполь, а гроші, які мали піти на озброєння чи на заводи з виробництва зброї - пішли на зарплату, будівництво квартир і маєтків, і просто на відкати. І командування, видно, думало про те як розбагатіти, а не про те, що поряд війна й є загроза. Що заважало виставити артилерію напроти кримського перешийку й розстрілювати усе, що рухається? Хіба зрада. І президент такий - природжений борець з коронавірусом і три торби наобіцяти, а справ ніяких. Ото в купі є те, що є. Повний інтернет дурилок і мальовної неіснуючої перемоги. В такому стані Україні без зовнішньої допомоги дійсно скрутно, але то, в цілому, було передбачувано. Ну а південь - це голий степ, хто швидший і мобільніший - той і перемагає.
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07.05.2022 23:17 Ответить
Избрание Зеленского президентом привело к территориальным потерям как минимум.
Когда-то первым президентом независимой Украины стал коммунист, последним президентом Украины станет клоун.
Как символично, блдь.
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07.05.2022 23:54 Ответить
Господи, да шо ви як дiти! Договорняк был сдать, но вмешалась Армия, воины АТО, которых власть уже начала садить, у народа в мозгах прояснилось. Т.е., шобла не рассчитала до конца.
Хотели обьяниться, но путин отказался встречаться, да ещё и сдать договорняк может.
Теперь надо крутиться, создать видимость непосильной, непрекращающейся борьбы.
Запад подключился, сильная раша никому не нужна, Джонсон - Робин Гуд, неутомимый борец
за правду, романтик, заслуживает отдельного СПАСИБО. В Англии раша тоже не брезговала
убийствами, так что накопилось. Байден очень помогает, мудрый политик. Надеюсь, прорвёмся.
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08.05.2022 00:22 Ответить
> Теперь надо крутиться, создать видимость непосильной, непрекращающейся борьбы.

👍👍👍
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08.05.2022 03:25 Ответить
РОЗДУПЛИВСЯ ! Бо армія і народ не дають можливості здавати українську землю ! Бо розголос про Маріуполь та акції на підтримку змушує зеленського робити хоч якийсь движ. щоб виглядіти більш-менш пристойно. А за договорняк потрібно відповідати перед військовим трибуналом і якраз під час військового стану. Перемогу України можна наблизити реальним очищенням влади. офісу президента. війського керівництва від зрадників. колаборантів \ ватників. шпигунів. І ось тут широке поле діяльності СБУ. генпрокуратури. слідчих органів. Той. хто каже. що це все треба робити після Перемоги. той лукавить. або це бот !
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08.05.2022 01:23 Ответить
кадыровский пёс -без имени предков как и положену пёсу
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08.05.2022 02:02 Ответить
Цитата: "шукаємо дипломатичний варіант".

- Оце і є причина і, де вона знаходиться:

причина ця в тому, що треба шукати не дипломатичний варіант, а воєнний варіант.
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08.05.2022 02:21 Ответить
МАРІУПОЛЬ АЗОВСТАЛЬ : ПРОБЛЕМА - ГНІЙНІ РАНИ і відсутність антисептиків!

Для обробки гнійних ран (місцево) можна використати розчин хлориду натрію NaCl, тобто, водний розчин харчової солі - цитата:

"для обробки гнійних ран (місцево)"

Джерело - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8E#%D0%92_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/Хлорид_натрію#В_медицині

Там же у останньому реченні розділу "У харчовій промисловості та кулінарії", тобто, перед розділом "В медицині" - цитата:

"Хлорид натрію має слабкі антисептичні властивості - 10-15 % вміст солі запобігає розмноженню гнилісних бактерій. Цей факт обумовлює її широке застосування як консерванту."
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08.05.2022 02:23 Ответить
Бомбардувальник СУ-24 може нести 3-4 тони авіабомб.

Він літає значно швидше за вертоліт.

Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.

Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.

Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що вже потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).

Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
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08.05.2022 02:36 Ответить
Зеля продовжуватиме цю виставу доки не виконає оманські угоди.
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08.05.2022 06:55 Ответить
Значить так, Зеленський попросив ненакладати санкції на Абрамовича. Він продав Челсі за 4 млрд фунтів. Ну йому залишаться десь 3 (податки ж треба заплатити). За ті гроші, я так думаю, можна купити 1 підводний корабель, декілька воєнних (для підтримки підводки), 1 штурмовик, заплатити туркам ну і ще щось додати до цього всього. До чого веду - таким чином руйнуєто останні кацапські кораблі з картону. І за 1 ніч визволяємо АЗОВЦІВ, нищимо кацапів і тд.
Якщо не хватить грошей Абрамовича, то у нього є друзі міліонери, зкинуться.
Не дуже кричіть, що це неможливо. Якщо захотіти то все можливо.
У мене одне питання: А Зеленський зі своїми друзями дійсно хочуть визволити АЗОВЦІВ?
Я не воєнний і ніколи ним не була. Але живемо в 21 столітті. Думаю що все можливо.
Абрамович може перейти жити у звичайну квартирку в 50 кв м. Багато хто з нас там живе. Зможе сам прибирати і готувати собі. Дорослий хлопчик живе із дорослою дівчинкою.
Ну щось так 😏
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08.05.2022 08:58 Ответить
Тяжело писать, аж руки дрожат от ненависти. Мог бы спасти, но не спасёт, упивается своим величием и значимостью. Ему живые герои не нужны, он ненавидит Армию и то, что ему
недоступно в понимании, как патриотизм, как смерть за Родину. Это просто пугает его.
И ещё окружение друзей специально усиливает мнительность и мстительность, подстрекает.
Им нужен ручной президент, ну Ермаку это точно, со стороны хорошо видно это.
Внушили идею, что хотят убить, чтоб боялся. Не смешите, зачем убить сговорчивого президента,
наоборот, держать, чтобы не сбежал. Или народ и Армия перестанут сражаться? Другой придёт.
Даже удивляет их нежная дружба. Нельзя не похвалить врага, хорошая разработка ФСБ!
Все документы не уничтожишь, потом всплывёт!
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08.05.2022 09:31 Ответить
з інавгураційної промови Зеленського "Наступні 5 років я зроблю все, щоб ви не плакали».... Ну що, як результати його "зроблю", чого варті його "рєчі" ...????
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08.05.2022 09:44 Ответить
Ви не забули, що і епоха бідності вже давно закінчилася?
І інші обіцянки?
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08.05.2022 11:16 Ответить
ЄРМАК:
Україна або піде на уклін, або Путін спалить все дотла - ТРЕТЬОГО ВАРІАНТУ НЕМАЄ

Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві. Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський

https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
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08.05.2022 11:08 Ответить
Владимир Зеленский https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-donbas/30570561.html ПООБЕЩАЛ закончить войну на Донбассе к декабрю 2020 года - в фильме о годовщине своего президентства.

https://www.radiosvoboda.org/a/30576487.html https://www.radiosvoboda.org/a/30576487.html

Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что ДАЕТ СЕБЕ год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok
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08.05.2022 11:09 Ответить
--- Ясно .як Божий день : народ України і його ЗСУ з волонтерами---це єдина твердиня на якій тримається країна... Влада.як НЕ прикро-- це більмо. а вірніше гальмо на поступі України . до перемоги над ординцями ... З її плібейськими задобрюваннями агресора. підступними зрадами-- плазуванням. цинічним окозамилюванням та приховуванням договорнячків з пропутінською гидотою /яка тотально-- - кермує .помикає нами і на місцяхі у Києві.../ Назріла потреба обговорення щодо повернення /.
на час війни/. до витоків нашої державності .зразок військово--козацької держави ... Оскільки ініціативи і Зеленського .і Вакарчука --- залучити для порятунку Маріуполя оте фрегідно--імпотентне ООН ---це громовідвід. щоб заховатися від свого сумління і осуду людей...за трагедію. яка там назріває !!!
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08.05.2022 12:56 Ответить
ООН и Красный Крест сразу наотрез отказались эвакуировать военных хоть раненых, хоть здоровых. Как Зеленский собрался их эвакуировать?
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08.05.2022 13:04 Ответить
 
 