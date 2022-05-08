РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6389 посетителей онлайн
Новости Война
1 932 3

Зеленский наградил 216 украинских защитников, одному воину посмертно присвоено звание Героя Украины

нагорода,держспецзв'язку

Президент Владимир Зеленский награды 216 украинских защитников.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Уже традиционно вечером он подписал указы о награждении наших защитников.

Государственными наградами отмечены 216 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Звание Героя Украины присвоено полковнику Гегечкори Олегу Иродиевичу (посмертно), командиру вертолетной эскадрильи 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: Зеленский присвоил специальные знаки отличия "За мужество и отвагу" 7 бригадам ВСУ

Автор: 

Зеленский Владимир (20867) награда (1818)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ХЕЗ?
В свои 62 отроду -- я б ему той наградой в лобешник зарядил бы! -- шо б хруснуло...
...но, меня ж никто не приглашает...*)
показать весь комментарий
08.05.2022 00:58 Ответить
зеленое лайно безпредельное
показать весь комментарий
08.05.2022 02:39 Ответить
АхрЕнеть!
показать весь комментарий
08.05.2022 09:37 Ответить
 
 