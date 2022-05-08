Зеленский наградил 216 украинских защитников, одному воину посмертно присвоено звание Героя Украины
Президент Владимир Зеленский награды 216 украинских защитников.
Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Уже традиционно вечером он подписал указы о награждении наших защитников.
Государственными наградами отмечены 216 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Звание Героя Украины присвоено полковнику Гегечкори Олегу Иродиевичу (посмертно), командиру вертолетной эскадрильи 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
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В свои 62 отроду -- я б ему той наградой в лобешник зарядил бы! -- шо б хруснуло...
...но, меня ж никто не приглашает...*)