Зеленский наградил 216 украинских защитников, одному воину посмертно присвоено звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский награды 216 украинских защитников.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Уже традиционно вечером он подписал указы о награждении наших защитников.

Государственными наградами отмечены 216 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Звание Героя Украины присвоено полковнику Гегечкори Олегу Иродиевичу (посмертно), командиру вертолетной эскадрильи 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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