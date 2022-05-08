Великобритания предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи на 1,6 млрд долларов, - Reuters
Великобритания выделит Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму 1,6 миллиарда долларов. Данное решение связано с тем, что, по мнению премьер-министра Бориса Джонсона, война, развязанная Россией, угрожает безопасности всей Европы и ее следует закончить как можно скорее.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.
Так, очередная партия помощи для ВСУ – крупнейшие военные расходы Великобритании со времен военных кампаний в Ираке и Афганистане.
Новый пакет почти вдвое превышает по предыдущим расходам, которые были предоставлены Украине с момента полномасштабного вторжения РФ.
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+27 Benjie Lucic #475977
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Едут украинские фуры -- много и часто.
Ещё с прицепами -- СХ технику тащат. Какую-то тяжёлую и хитрую ...
...поляки мельчат -- легковушки тягают...
Подяка !
Дальность полета ракет этих систем достигает до 300 километров.
Касапів треба нищити, а міст нікуди не дінеться!
а шо без маски там десь шампусіка? - так приймермо із з сканадалом!
"кацапія повинна зникнути як держава!"
і все би гарно, як би тей же любний чи сашко ще б щось робили до цього,
а не тільки пітухами вскукарекyли.