Великобритания предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи на 1,6 млрд долларов, - Reuters

Великобритания выделит Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму 1,6 миллиарда долларов. Данное решение связано с тем, что, по мнению премьер-министра Бориса Джонсона, война, развязанная Россией, угрожает безопасности всей Европы и ее следует закончить как можно скорее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.

Так, очередная партия помощи для ВСУ – крупнейшие военные расходы Великобритании со времен военных кампаний в Ираке и Афганистане.

Новый пакет почти вдвое превышает по предыдущим расходам, которые были предоставлены Украине с момента полномасштабного вторжения РФ.

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