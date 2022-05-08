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Великобритания предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи на 1,6 млрд долларов, - Reuters

джонсон,зеленський

Великобритания выделит Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму 1,6 миллиарда долларов. Данное решение связано с тем, что, по мнению премьер-министра Бориса Джонсона, война, развязанная Россией, угрожает безопасности всей Европы и ее следует закончить как можно скорее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.

Так, очередная партия помощи для ВСУ – крупнейшие военные расходы Великобритании со времен военных кампаний в Ираке и Афганистане.

Новый пакет почти вдвое превышает по предыдущим расходам, которые были предоставлены Украине с момента полномасштабного вторжения РФ.

Смотрите: Если бы все в мире были такими же смелыми, как Украина и Великобритания, мы бы уже покончили с этой войной, - Зеленский. ВИДЕО

Великобритания (5027) помощь (7878)


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Топ комментарии
+27
Джонсон представитель старых добрых консерваторов и биограф Черчилля. Дай Бог ему здоровья и чтобы поскорее решились его проблемы с возможной отставкой. А вообще желаю ему стать Черчиллем 21ого века
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08.05.2022 02:49 Ответить
+26
Борюсік - ти єдиний притомний. А найголовніше - дієш без зайвого сюсюкання і =словоблудія=.

Подяка !
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08.05.2022 03:02 Ответить
+25
Британца респект, все тянут! Слава Украине!
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08.05.2022 02:51 Ответить
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Ганьба! Під час війни "Слуги народу" намагаються розпродати Укроборонпром.🤡
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08.05.2022 02:41 Ответить
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08.05.2022 06:45 Ответить
Як його роздуло, мабуть від "херсонського зерна"
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08.05.2022 08:35 Ответить
там весь квартал пороздувало,как зелень презом стал-на жирные пятаки тошно уже смотреть
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08.05.2022 10:51 Ответить
Слава Англії!
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08.05.2022 02:44 Ответить
Не в Тему -- но с Автобана -- на Берлин.
Едут украинские фуры -- много и часто.
Ещё с прицепами -- СХ технику тащат. Какую-то тяжёлую и хитрую ...
...поляки мельчат -- легковушки тягают...
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08.05.2022 02:48 Ответить
дай бог что б КОМБАЙНЫ доехали беспроблемно и вовремя
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08.05.2022 10:53 Ответить
Джонсон представитель старых добрых консерваторов и биограф Черчилля. Дай Бог ему здоровья и чтобы поскорее решились его проблемы с возможной отставкой. А вообще желаю ему стать Черчиллем 21ого века
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08.05.2022 02:49 Ответить
Британца респект, все тянут! Слава Украине!
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08.05.2022 02:51 Ответить
Смерть кацапам!
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08.05.2022 03:01 Ответить
Борюсік - ти єдиний притомний. А найголовніше - дієш без зайвого сюсюкання і =словоблудія=.

Подяка !
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08.05.2022 03:02 Ответить
Не знаю, правда или нет: ⚡️Реактивные системы залпового огня США уже в Украине, сообщает Euromaidan Press.

Дальность полета ракет этих систем достигает до 300 километров.
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08.05.2022 03:05 Ответить
Та давно вже відео гуляє як 72 з них кацапів палить.
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08.05.2022 04:52 Ответить
смотрю в списки - всё такое вкусное...
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08.05.2022 03:22 Ответить
Тоска быть москалём. Остальное всё почётно.
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08.05.2022 04:07 Ответить
🔴⚫ Твой нацико-руснявый пердак знатно полыхнул пламенем! Слава Степану Андреевичу Бандере! 🔴⚫
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08.05.2022 05:46 Ответить
Ничего, скоро рабсейская тюрьма народов тоже распадётся и тебя уже никто не будет принуждать в глубокую ночь.
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08.05.2022 06:23 Ответить
Да егои и принуждать не надо, на швабру с разбегу прыгает. Пригожинские они в этом плане очень гибкие
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08.05.2022 09:01 Ответить
интересно, а с каких пор бывшая колония Киеской Руси имеет право вообще что-то хотеть от матушки своей-прародительницы?
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08.05.2022 06:32 Ответить
Дайте Украине вооружения, чтобы уничтожить мост Путина в Крым полностью!
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08.05.2022 03:57 Ответить
Дався вам цей міст...

Касапів треба нищити, а міст нікуди не дінеться!
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08.05.2022 04:13 Ответить
міст треба ********** вщент- війна так війна.
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08.05.2022 05:56 Ответить
знайдіть там "Нептуна" якого зелені ще не в асфатльт не поклали і зробіть вже тому мосту козью морду.
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08.05.2022 06:02 Ответить
а Велика Брітанія не може Україні Борю одовжити на років з 3 замість цього зелененого?
а шо без маски там десь шампусіка? - так приймермо із з сканадалом!
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08.05.2022 05:25 Ответить
портібен за любу ціну!
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08.05.2022 05:26 Ответить
дайте мені автора-тормоза за "надто часті коментарі" за шось подержати секунд 30.
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08.05.2022 05:29 Ответить
ну за любного я знаю - кричалка знатна, сашковська
"кацапія повинна зникнути як держава!"
і все би гарно, як би тей же любний чи сашко ще б щось робили до цього,
а не тільки пітухами вскукарекyли.
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08.05.2022 06:27 Ответить
Велика подяка Борису Джонсону! Це єдиний ******** політик, який цілком реально оцінює сьогодення.
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08.05.2022 07:51 Ответить
Кацапія повинна зникнути як тюрьма народів. А коли всі ці татаріі та Бурятії будуть незалежними державами типа як Казахстан та Монголія, то і рязансько-суздальські кацапіки угомоняться. Тому що будуть регулярно получати п§зди. І як їх єдинокровниє браття угорці всіх у Європі шугали поки не получили п$зди від німців і все. Здулися аж до сьогодні та і назавжди.
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08.05.2022 07:58 Ответить
автор "надто часті коментарі" - дебіл
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08.05.2022 08:37 Ответить
ви теж помітили?
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08.05.2022 11:18 Ответить
******** танки с постаментов поснимает и кривые автоматы с хранения с ватниками со складов ))
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08.05.2022 08:56 Ответить
В очередной исторический кризис Британия опять доказывает, что она действительно Великая. По сути мы сегодня воююем за Свободу и их первую демократическую конституцию, которую британцы подарили миру еще в 13 веке. Все кто взял на вооружение ценности этой британской конституции процветают и двигают мир вперед. Украина отвоева Свободу неизбежно будет развиваться фарватере свободного мира и станет мощным региональным лидером для десятков стран бывшего СССР и бывшего РФ.
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08.05.2022 09:09 Ответить
Щиро дякуємо, Британіє!
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08.05.2022 09:44 Ответить
 
 