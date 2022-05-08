Украинские воины учатся владеть иностранным оружием до его поступления в Украину. Сейчас ведем переговоры об обучении наших пилотов, - Резников

Украинские военные учатся применять новейшее западное вооружение и технику еще до поставки ВСУ. В скором времени учения будут проходить и военные летчики.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Как быстро мы учимся? Я начал вести эти разговоры и просить моих коллег, чтобы они уже открывали курсы для наших военных, не дожидаясь решения, что нам дают это вооружение… И британцы уже взяли учить наши ССО оперировать "Старстриками" (британский переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak "Старстрик" – ред.), в Польше сделали подготовку. Наших взяли, когда приняли решение, что будут бронированные машины у нас и на "Спартанах" начали учить наших и технарей, и водителей, и "Спартаны" уже сегодня едут с подготовленными ребятами. Наши артиллеристы учатся в трех странах как использовать 155 калибры как американские, так и французские… Сейчас мы наладили систему подготовки по другим видам вооружения", - сообщил министр, добавив, что обучение проходит быстро, особенно когда идут боевые действия.

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По мнению Резникова, на тренинговые курсы целесообразно брать и готовить украинских инструкторов, чтобы те в свою очередь обучали наших военных. Кроме того, сейчас продолжаются переговоры о подготовке военных пилотов, ведь вскоре, убежден Резников, они будут применять и новейшую авиацию.

"Я уже веду переговоры, чтобы наши пилоты выезжали на обучение. Потому что придет время, когда мы начнем овладевать минимум А-10, то, что называют "тандерболт", или тот же F-15, F -16, или какие-то "Грипины" шведского производства. Это точно придет это время", – подчеркнул Резников.