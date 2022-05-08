Враг готовится к продолжению наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Из РФ передислоцированы две батальонные тактические группы, - Генштаб ВСУ

Начались семьдесят четвертые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 08.05.2022 по российскому вторжению.

Как отмечается, противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

На Волынском, Полесском и Северском направлении обстановка без существенных изменений.

По данным Генштаба, сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства.

"Определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Слобожанском направлении противник сосредоточил основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск в сторону государственной границы Украины на север и северо-восток от города Харьков. Враг производил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино и Циркуны. Для усиления обороны в районе населенного пункта Казачья Лопань враг проводил мероприятия по инженерному оборудованию позиций.

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"На Изюмском направлении противник сосредоточивал основные усилия на подготовке к продолжению наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В целях усиления группировки на территории Российской Федерации враг передислоцировал две батальонные тактические группы из состава 35-й общевойсковой армии в определенные районы. Совершал артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны", - добавляют в Генштабе.

Для уточнения положения наших войск противник продолжал вести воздушную разведку в районах населенных пунктов Изюм и Каменка.

На Донецком направлении группировка оккупационных войск продолжает наступательные действия на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях.

"На Кураховском направлении при поддержке артиллерии враг пытается возобновить наступательные действия в направлении населенного пункта Новомихайловка", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, на Лиманском направлении в результате штурмовых действий противник захватил северную окраину Шандриголово.

На Мариупольском направлении продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков производят штурмовые действия.

Противник продолжает подвоз вооружения, военной техники, боеприпасов горюче-смазочных веществ для обеспечения потребностей группировки войск на указанном направлении.

"На Южнобугском и Таврическом направлениях группировка войск оккупантов при поддержке авиации наносит удары по военным и гражданским объектам, проводит перегруппировку и усиление подразделений, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения", - информируют в Генштабе.

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На Криворожском направлении с целью выявления позиций подразделений Вооруженных Сил Украины противник применял БПЛА "Орлан-10".

Также Генштаб напоминает, что на территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожено девятнадцать танков, двадцать единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобиля, шесть автомобилей и одну единицу специальной инженерной техники противника.