Для нас это ничего не меняет, - Зеленский о возможности объявления Путиным войны против Украины
Амбиции российских оккупантов в отношении Украины, несмотря на большие потери и провал всех первоначальных замыслов, не меняются. Какие бы заявления ни сделал президент РФ Владимир Путин на параде в Москве, для Украины это не будет иметь никакого значения.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что "победа" для россиян – это разрушение и поражение всего цивилизованного мира.
"Для нас это ничего не меняет. Для нас война длится 8 лет, широкомасштабная война длится более 70 дней. Россияне уничтожают украинские города, их можно показывать в голливудских фильмах ужасов", - сказал глава государства.
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1. ***** кацапа вы делаете мир добрее❗
2. *********** кацап радует окружающих👍
3. Эсли не я, то кто же❓Так, что не ленитесь. Порадуйте окружающих🤙
Ми тут вже тридцять років власну "вату" ніяк перевиховать не можемо, а ти нам ще те бидло пропонуєш до себе забрать!
вова не толстій, а то ти вже пішов....- а казав шо не лох
Оголошення війни - це мобілізація в РФ, а це від 10 до 20 млн. рашистів зі зброєю (у 50-100 раз більше ніж зараз).
Щоб з них зробити хороших росіянців (хоч в двухсотій формі, хоч в трьохсотій) треба буде років 5-10.
А скільки вони за цей час зроблять нам Буч або Маріуполів?
...і головне, весь цей час у нас презедентом буде "чмо зелене" (бо стан військовий, вибори не проводяться). Уявіть 10 років Зє кожного дня звертається до ще одного з парламентів світу ( транслює це в прямому ефірі на каналі Рада), потім нас разом з депутатами парламенту, якому не пощастило, заспокоює Арестович (каже, що треба потерпіти і сьогодні на одне Зє-звернення стало менше), раз на тиждень Єрмак вкидує "зраду", Верещук, Арахамія і Подоляк - організовують зелений коридор з зеленого коридору (але знову зривають евакуацію, розпатякавши про її час та місце напередодні)... небриті бороди Зє-команди доросли до землі і тепер заважають ходити...
https://www.youtube.com/watch?v=bRF9D0EGhIQ Марш Українського війська "Зродились ми великої години"
як ходили до квітня 19го.
- Знаю! Бо патріоти України йому яйця покрівельними цвяхами до крісла прибили і кінці позагинали!
есессно, что это "скоординированная атака". так НЕзависимых сил давно не оставили, всё зачистили!!!