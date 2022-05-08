РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9302 посетителя онлайн
Новости Война
11 316 37

Для нас это ничего не меняет, - Зеленский о возможности объявления Путиным войны против Украины

зеленський

Амбиции российских оккупантов в отношении Украины, несмотря на большие потери и провал всех первоначальных замыслов, не меняются. Какие бы заявления ни сделал президент РФ Владимир Путин на параде в Москве, для Украины это не будет иметь никакого значения.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что "победа" для россиян – это разрушение и поражение всего цивилизованного мира.

"Для нас это ничего не меняет. Для нас война длится 8 лет, широкомасштабная война длится более 70 дней. Россияне уничтожают украинские города, их можно показывать в голливудских фильмах ужасов", - сказал глава государства.

Читайте: День 9 мая потеряет свою важность в обществе, потому что появится новая победа, - Дробович

День Победы (1231) Зеленский Владимир (20867) путин владимир (31560) россия (96184)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Прозріло чмо зелене
показать весь комментарий
08.05.2022 07:28 Ответить
+10
сльози за загиблих об штани витерли і продовжуемо ********* кацапаню....
показать весь комментарий
08.05.2022 07:44 Ответить
+9
Звичайно ж не змінить, ти вже здав все що міг.
показать весь комментарий
08.05.2022 07:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
....змінює - заберомо наші землі до Дону.
показать весь комментарий
08.05.2022 07:22 Ответить
Каждый кацап даже должен быть пизжен👊💥.
1. ***** кацапа вы делаете мир добрее❗
2. *********** кацап радует окружающих👍
3. Эсли не я, то кто же❓Так, что не ленитесь. Порадуйте окружающих🤙
показать весь комментарий
08.05.2022 07:56 Ответить
Вони тобі треба? Зараз не 19 століття - і не "землі" головне, а люди роботящі! А тобі потрібні ТІ люди? У моєї жінки прадід був з донських козаків Так він любив говорить: "Мы не сеяли, не шили, а в шелках ходили!"
Ми тут вже тридцять років власну "вату" ніяк перевиховать не можемо, а ти нам ще те бидло пропонуєш до себе забрать!
показать весь комментарий
08.05.2022 08:58 Ответить
і для нас теж.
вова не толстій, а то ти вже пішов....- а казав шо не лох
показать весь комментарий
08.05.2022 07:23 Ответить
Прозріло чмо зелене
показать весь комментарий
08.05.2022 07:28 Ответить
Чому тебе так корчить від злості, кацап чи що?
показать весь комментарий
08.05.2022 09:50 Ответить
А де жарти про "расія проста падвігаєт граніци" . Доречі а де Таран,,
показать весь комментарий
08.05.2022 10:39 Ответить
чому від злості? від тупості нашого Зє.

Оголошення війни - це мобілізація в РФ, а це від 10 до 20 млн. рашистів зі зброєю (у 50-100 раз більше ніж зараз).

Щоб з них зробити хороших росіянців (хоч в двухсотій формі, хоч в трьохсотій) треба буде років 5-10.

А скільки вони за цей час зроблять нам Буч або Маріуполів?

...і головне, весь цей час у нас презедентом буде "чмо зелене" (бо стан військовий, вибори не проводяться). Уявіть 10 років Зє кожного дня звертається до ще одного з парламентів світу ( транслює це в прямому ефірі на каналі Рада), потім нас разом з депутатами парламенту, якому не пощастило, заспокоює Арестович (каже, що треба потерпіти і сьогодні на одне Зє-звернення стало менше), раз на тиждень Єрмак вкидує "зраду", Верещук, Арахамія і Подоляк - організовують зелений коридор з зеленого коридору (але знову зривають евакуацію, розпатякавши про її час та місце напередодні)... небриті бороди Зє-команди доросли до землі і тепер заважають ходити...
показать весь комментарий
08.05.2022 11:17 Ответить
Раніше Зє написало би "Какая разница", а тепер "Для нас це нічого не змінює".
показать весь комментарий
08.05.2022 10:34 Ответить
ми ще пройдемо по Хрещатику і заспіваймо
https://www.youtube.com/watch?v=bRF9D0EGhIQ Марш Українського війська "Зродились ми великої години"
як ходили до квітня 19го.
показать весь комментарий
08.05.2022 07:37 Ответить
це Львів.
показать весь комментарий
08.05.2022 07:46 Ответить
Порошенко... Порошенко... А хто він такий, нагадайте.
показать весь комментарий
08.05.2022 09:54 Ответить
сльози за загиблих об штани витерли і продовжуемо ********* кацапаню....
показать весь комментарий
08.05.2022 07:44 Ответить
Звичайно ж не змінить, ти вже здав все що міг.
показать весь комментарий
08.05.2022 07:56 Ответить
Шо, і цей підписав ганебний "Мінск"?
показать весь комментарий
08.05.2022 09:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EV_vT0Vud5Q Ой у лузі червона калина
показать весь комментарий
08.05.2022 07:57 Ответить
пінк флойд -до сну.
показать весь комментарий
08.05.2022 08:01 Ответить
Хто знає де Сивохо, «отець платформи примирення та єдності».
показать весь комментарий
08.05.2022 08:03 Ответить
Під "генделиком" п"яний спить Біда в нього - знову "платформа" поламалася От і запив з горя!
показать весь комментарий
08.05.2022 08:51 Ответить
доброго ранку - ми з України!
показать весь комментарий
08.05.2022 08:05 Ответить
Хочу, тебе бачити, тільки на телеканалі ДОМ!
показать весь комментарий
08.05.2022 08:08 Ответить
вже не назива ( та сторона) шашлики в травні скоштував, асфальтні ракети зробив, дерева посадив шоб не пройшов ворог.
показать весь комментарий
08.05.2022 08:34 Ответить
Для тебе дебіла нічого не міняє, як і раніше. Ти вже мабудь переробився, треба відпочити.
показать весь комментарий
08.05.2022 08:35 Ответить
як діди на потребу? - свисніть..
показать весь комментарий
08.05.2022 08:35 Ответить
повилазили всі на стрічке провокатори - клобранти - боти -ліжби наложити кучу де живуть == хорошо смеюсь що так допікае і день робиться радісним хоч і війна
показать весь комментарий
08.05.2022 08:35 Ответить
- Куме! А знаєте чому "Блазень" так кріпко сидить у кріслі президента і кожен день виголошує патріотичні промови?
- Знаю! Бо патріоти України йому яйця покрівельними цвяхами до крісла прибили і кінці позагинали!
показать весь комментарий
08.05.2022 08:48 Ответить
********!!!!! а кричал 7 лет что войну закончил с своей "голове"!! что это апалчленцы
показать весь комментарий
08.05.2022 08:57 Ответить
шашлыки, асфалт, дороги, #ненагнетайте
показать весь комментарий
08.05.2022 14:29 Ответить
Как ничего не меняет? Объявят военное положение призовут ещё пол миллиона,обучат и через пару месяцев пойдут опять
показать весь комментарий
08.05.2022 08:57 Ответить
однако, пока доедут, пока "обучение" и т.д. у населения Мокселя появятся вопросы типа " а какжи Киев за два дня"? "а не сжеч ли нам военкомат и т.д. . два месяца им это до лебединого озера хватит с головой)))
показать весь комментарий
08.05.2022 14:31 Ответить
ктото верит в "независимых хакеров" на россии??? это в "стране" где за репост-****-сажают!! где всё тотально под каблуком спецслужб?

есессно, что это "скоординированная атака". так НЕзависимых сил давно не оставили, всё зачистили!!!
показать весь комментарий
08.05.2022 14:28 Ответить
 
 