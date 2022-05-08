Для нас это ничего не меняет, - Зеленский о возможности объявления Путиным войны против Украины

Амбиции российских оккупантов в отношении Украины, несмотря на большие потери и провал всех первоначальных замыслов, не меняются. Какие бы заявления ни сделал президент РФ Владимир Путин на параде в Москве, для Украины это не будет иметь никакого значения.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что "победа" для россиян – это разрушение и поражение всего цивилизованного мира.

"Для нас это ничего не меняет. Для нас война длится 8 лет, широкомасштабная война длится более 70 дней. Россияне уничтожают украинские города, их можно показывать в голливудских фильмах ужасов", - сказал глава государства.

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