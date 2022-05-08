Скорее всего, от авиаудара по школе в Белогоровке погибли 60 человек, до сих пор остающихся под завалами, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В 16:37 7 мая в Белогоровке в результате российского авиаудара возникли пожары в здании школы на площади около 300 кв. м. и в доме культуры.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
"Пожар был ликвидирован почти четыре часа, затем проведена разборка завалов и, к сожалению, найдены тела двух погибших. Эвакуированы из-под завалов 30 человек, семеро из которых ранены. Скорее всего, все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли. Это настоящие зверства "русского мира": циничный обстрел школы с бомбоубежищем, убийство детей в Приволье. Россиянам неважно, кого убивать. Не может военного – убьет беззащитного ребенка", - заметил Гайдай.
Он также напоминает, что вчера днем оккупационные войска РФ из "Градов" и "Ураганов" обстреляли Приволье. Погибли 11-ти и 14-летний мальчики, их 69-летняя бабушка, 12-ти и 8-летняя сестры погибших получили тяжелые ранения и были госпитализированы в больницу. Как выяснилось, бабушка с внуками вышла из убежища на несколько минут и именно в это время враг ударил по городу.
Уже ночью россияне открыли огонь по Шипилову. Там разрушен двухэтажный дом. По предварительной информации, под завалами оказались 11 человек.
Четыре дома повреждены в Рубежном, девять – в Северодонецке, еще два – в Лисичанске. Эвакуирован один раненый.
"Относительно ситуации на фронте. Группировка оккупационных войск продолжает наступательные действия на Попаснянском и Северодонецком направлениях. На территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожено девятнадцать танков, двадцать единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронь , шесть автомобилей и одна единица специальной инженерной техники", - напоминает Гайдай.
Подразделения ПВО сбили один вражеский ударный вертолет Ми-28Н и шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
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Вопрос номер два.
Где все ПЗРК? В Киеве? Или по беспилотникам тупо расстреляли?
2) ПЗРК дають спеціально навченому військовому, а не цивільним. Крім того, розбомбити школу можна з висот чи дальності, де воно буде безсилим.
3) Чи не Гайдай ще місяць тому волав: тікайте всі, хто тільки може і забирайте з собою тих, хто не може чи не хоче, бо потім буде пізно! Чому ці люди вирішили залишитись? Жалко посаджених бурячків чи чекали на "своїх" хлопчиків?
І ще, тупо не розстріляний безпілотник - очі ворога. Тому якщо ти ідіот, то надовго!
И только такие мудаки как ты, считают, что на востоке ждут оккупантов.
Кстати, те "кто переживает за свои бурячки" в реале - единственный способ достойного заработка.
Пишут 60 человек
Конечно дети это люди, но обычно, когда речь идёт о детях, то так и пишут - дети.
Видимо в школе были не дети
Но это конечно не отменяет ужаса происходящего
....
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Смерть москалям
Ця запоребрикова нечисть точно не вгомониться, поки її не знищать.
Зло повинно бути зупинене назавжди.
Смерть рашці і москалям.
путлєра , який лютує перед смертю ‼️