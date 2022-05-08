Скорее всего, от авиаудара по школе в Белогоровке погибли 60 человек, до сих пор остающихся под завалами, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В 16:37 7 мая в Белогоровке в результате российского авиаудара возникли пожары в здании школы на площади около 300 кв. м. и в доме культуры.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Пожар был ликвидирован почти четыре часа, затем проведена разборка завалов и, к сожалению, найдены тела двух погибших. Эвакуированы из-под завалов 30 человек, семеро из которых ранены. Скорее всего, все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли. Это настоящие зверства "русского мира": циничный обстрел школы с бомбоубежищем, убийство детей в Приволье. Россиянам неважно, кого убивать. Не может военного – убьет беззащитного ребенка", - заметил Гайдай.







Смотрите: Рашисты сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке, в которой прятался почти весь поселок, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Он также напоминает, что вчера днем оккупационные войска РФ из "Градов" и "Ураганов" обстреляли Приволье. Погибли 11-ти и 14-летний мальчики, их 69-летняя бабушка, 12-ти и 8-летняя сестры погибших получили тяжелые ранения и были госпитализированы в больницу. Как выяснилось, бабушка с внуками вышла из убежища на несколько минут и именно в это время враг ударил по городу.

Уже ночью россияне открыли огонь по Шипилову. Там разрушен двухэтажный дом. По предварительной информации, под завалами оказались 11 человек.

Четыре дома повреждены в Рубежном, девять – в Северодонецке, еще два – в Лисичанске. Эвакуирован один раненый.

"Относительно ситуации на фронте. Группировка оккупационных войск продолжает наступательные действия на Попаснянском и Северодонецком направлениях. На территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожено девятнадцать танков, двадцать единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронь , шесть автомобилей и одна единица специальной инженерной техники", - напоминает Гайдай.

Подразделения ПВО сбили один вражеский ударный вертолет Ми-28Н и шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".