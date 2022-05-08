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Новости Война
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Скорее всего, от авиаудара по школе в Белогоровке погибли 60 человек, до сих пор остающихся под завалами, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В 16:37 7 мая в Белогоровке в результате российского авиаудара возникли пожары в здании школы на площади около 300 кв. м. и в доме культуры.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Пожар был ликвидирован почти четыре часа, затем проведена разборка завалов и, к сожалению, найдены тела двух погибших. Эвакуированы из-под завалов 30 человек, семеро из которых ранены. Скорее всего, все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли. Это настоящие зверства "русского мира": циничный обстрел школы с бомбоубежищем, убийство детей в Приволье. Россиянам неважно, кого убивать. Не может военного – убьет беззащитного ребенка", - заметил Гайдай.

Скорее всего, от авиаудара по школе в Белогоровке погибли 60 человек, до сих пор остающихся под завалами, - Гайдай 01
Скорее всего, от авиаудара по школе в Белогоровке погибли 60 человек, до сих пор остающихся под завалами, - Гайдай 02
Скорее всего, от авиаудара по школе в Белогоровке погибли 60 человек, до сих пор остающихся под завалами, - Гайдай 03

Смотрите: Рашисты сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке, в которой прятался почти весь поселок, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Он также напоминает, что вчера днем оккупационные войска РФ из "Градов" и "Ураганов" обстреляли Приволье. Погибли 11-ти и 14-летний мальчики, их 69-летняя бабушка, 12-ти и 8-летняя сестры погибших получили тяжелые ранения и были госпитализированы в больницу. Как выяснилось, бабушка с внуками вышла из убежища на несколько минут и именно в это время враг ударил по городу.

Уже ночью россияне открыли огонь по Шипилову. Там разрушен двухэтажный дом. По предварительной информации, под завалами оказались 11 человек.

Четыре дома повреждены в Рубежном, девять – в Северодонецке, еще два – в Лисичанске. Эвакуирован один раненый.

"Относительно ситуации на фронте. Группировка оккупационных войск продолжает наступательные действия на Попаснянском и Северодонецком направлениях. На территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожено девятнадцать танков, двадцать единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронь , шесть автомобилей и одна единица специальной инженерной техники", - напоминает Гайдай.

Подразделения ПВО сбили один вражеский ударный вертолет Ми-28Н и шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

армия РФ (19674) школа (3020) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+43
Це генетичне сміття, яке сторіччями не може знайти свою ідентичність,тому що це нереально для тієї солянки з різноманітних племен. Київська Русь для них має сакральне значення для обгрунтування взагалі їх існування. А тут якась незрозуміла незалежність України,територію якої вони вважають "ісконнарускай". Тому у хворій уяві кацапні Україна буде чи їхня,чи нічия. І знищувати вони будуть, поки їх не знищать.
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08.05.2022 08:08 Ответить
+29
Кацапські мерзенні покидьки-вбивці горіти вам всі в пеклі...
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08.05.2022 07:51 Ответить
+29
Так було ж сказано, у них наказ - знищити українців й українство, вони й виконують. А москалю вбити жінку чи дитину - нормальний стан - відчуває себе героєм, а в полоні пускає соплі - я не стрелял. Москали - мразота!
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08.05.2022 08:33 Ответить
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Кацапські мерзенні покидьки-вбивці горіти вам всі в пеклі...
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08.05.2022 07:51 Ответить
Це генетичне сміття, яке сторіччями не може знайти свою ідентичність,тому що це нереально для тієї солянки з різноманітних племен. Київська Русь для них має сакральне значення для обгрунтування взагалі їх існування. А тут якась незрозуміла незалежність України,територію якої вони вважають "ісконнарускай". Тому у хворій уяві кацапні Україна буде чи їхня,чи нічия. І знищувати вони будуть, поки їх не знищать.
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08.05.2022 08:08 Ответить
А до Русі вони не мають жодного відношення...
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08.05.2022 11:41 Ответить
Всі ці вбивства свінособакі роблять рівно до тіх пір поки їх не знищити.Треба усвідомити е народи яки творять майбутьне а є які щого руйнують .І у обидвах це не генетичному рівні.Висновок на питання чому?Один без вань робить гармоничний мир а другій війну та злодіяння.
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08.05.2022 08:22 Ответить
Так було ж сказано, у них наказ - знищити українців й українство, вони й виконують. А москалю вбити жінку чи дитину - нормальний стан - відчуває себе героєм, а в полоні пускає соплі - я не стрелял. Москали - мразота!
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08.05.2022 08:33 Ответить
може тому, що вони садисти? садисту ж все одно кого забити і за що, аби не нести відповідальність за це. рашка їм це забезпечує, можливість вбивати і неможливість притягненя до відповідальності, а от як вони дійшли до того, що у них садистів подавляюча масса, і жінки і навіть неповнолітні, то хтось писав про від"ємний неприродній відбір, коли вибивали всіх, хто міг би розвивати і залишали тих хто руйнує.
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08.05.2022 11:09 Ответить
И этож какая-то падаль дала наводку. Ну нахрена авиабомбой лупить по школе?
Вопрос номер два.
Где все ПЗРК? В Киеве? Или по беспилотникам тупо расстреляли?
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08.05.2022 08:01 Ответить
Охороняють найвеличнішого.
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08.05.2022 08:04 Ответить
Ну а як же?Треба охороняти героя.Він же не втік.
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08.05.2022 08:40 Ответить
1) -школа, єдина вціліла споруда в цьому селищі. Питання - чи надовго? Ні!
2) ПЗРК дають спеціально навченому військовому, а не цивільним. Крім того, розбомбити школу можна з висот чи дальності, де воно буде безсилим.
3) Чи не Гайдай ще місяць тому волав: тікайте всі, хто тільки може і забирайте з собою тих, хто не може чи не хоче, бо потім буде пізно! Чому ці люди вирішили залишитись? Жалко посаджених бурячків чи чекали на "своїх" хлопчиків?

І ще, тупо не розстріляний безпілотник - очі ворога. Тому якщо ти ідіот, то надовго!
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08.05.2022 09:35 Ответить
Если ты не совсем идиот и умеешь пользоваться Гуглом - найдёшь видосы, где авиация орков на востоке летает на вполне досягаемой высоте.
И только такие мудаки как ты, считают, что на востоке ждут оккупантов.
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08.05.2022 09:55 Ответить
Не повіриш, але дехто їх чекає і на заході країни. А що скажеш на заклик Гайдая евакуюватись? Чому вони його не слухали, чого чекали чи кого чекали?
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08.05.2022 10:03 Ответить
Я и моя семья уехали с востока, семья уехала в марте, я в апреле. Теща сидела до момента, когда прилетело в 50 метрах. Сейчас сидим в селе на западной, без удобств, но живы.
Кстати, те "кто переживает за свои бурячки" в реале - единственный способ достойного заработка.
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08.05.2022 10:43 Ответить
Есть одна странность

Пишут 60 человек
Конечно дети это люди, но обычно, когда речь идёт о детях, то так и пишут - дети.
Видимо в школе были не дети

Но это конечно не отменяет ужаса происходящего
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09.05.2022 02:00 Ответить
Почему США до сих пор не доставили в Украину системы Пэтриот??? это бы спасло море жизней.
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08.05.2022 08:05 Ответить
Накручуєш публіку проти США? Вони зобов'язані нам поставляти зброю?
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08.05.2022 08:22 Ответить
Так, зобов'язані.
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08.05.2022 11:25 Ответить
до того як її доставити, треба вчити операторів системою тією користуватися, то не така система що з відео на ютубі можна вивчитися, а вона страшенно дорога, який сенс її привозити, якщо нею нема кому користуватися?
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08.05.2022 11:13 Ответить
Не тупи ..Там відстань до кордону всього да ні скільки.
....
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Смерть москалям
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08.05.2022 08:06 Ответить
Нужно туда пригласить все мировые СМИ! Россию должны признать страной спонсором терроризма и все должны отказаться от русского газа ибо это кровавый газ! Путин за эти деньги создает ракеты, которые падают на мирное население! Это терроризм!!! Кто дает Путину деньги - это спонсоры терроризма!
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08.05.2022 08:10 Ответить
Так Україна ні на день не зупиняла транзит кацапського газу в Європу. Це подвійні стандарти чи ні?
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08.05.2022 08:19 Ответить
Жахіття.

Ця запоребрикова нечисть точно не вгомониться, поки її не знищать.
Зло повинно бути зупинене назавжди.

Смерть рашці і москалям.
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08.05.2022 08:22 Ответить
Ой у лузі червона калина...
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08.05.2022 08:23 Ответить
Будьте ви прокляті рашиські варвари ,хай здохне путі і вся рашиська росія ця імперія зла.
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08.05.2022 08:52 Ответить
а кто людей сгоняет в кучу? если там такой слабый подвал то может пусть они по своим погребам сидят? так хоть шанс есть что пронесет..
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08.05.2022 08:58 Ответить
Наводка.
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08.05.2022 09:48 Ответить
Брацкий нарот раzzеи спасал дитей дамбаса ат униатов и салдатав нати
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08.05.2022 09:52 Ответить
Вопрос, а почему они там сидели , а не уехали, ждали руский мир ????
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08.05.2022 09:55 Ответить
Багато "сваїх ждалі"
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08.05.2022 10:06 Ответить
Путин сам, его армия, генералы плоть от плоти глубинного рус. народа, на который он сделал ставку 20 лет назад. Глубинный русский народ это потомки поколений рабов алкоголиков, выжигавших алкоголем нейроны в собственной голове столетиями. Народ настолько тупой, что не способен понять, что не может Украина быть нацистской, хотя бы потому что президентом в Украине избран еврей (к сожалению). Отсюда ненависть, к тем кто живет лучше их, а они живут также, как их деды прадеды. В противостоянии с ВСУ они выглядят жалко. Мародерство, пьянство, изнасилование женщин и детей, убийства гражданских и детей, уничтожение жилых домов вот и вся воинская доблесть.
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08.05.2022 10:56 Ответить
Треба припинити цю дурну практику всім збиратись в одну кучу, розсередження кращий спосіб вціліти.
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08.05.2022 11:23 Ответить
Гайдай може не чує й не бачить зауважень на свою адресу - знову наполегливо безграмотно пише "руський мир"... Чи то навмисно , чи просто корисний ідіот...
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08.05.2022 11:36 Ответить
Так в школе не было никаких гражданских. Как стало известно там базировалась часть ВСУ. А вот кто дал наводку, это уже другой вопрос.
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08.05.2022 13:17 Ответить
Немає слів ...... біль та горе від цієі дикої орди 😠і особисто від м'ясника
путлєра , який лютує перед смертю ‼️
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09.05.2022 00:07 Ответить
Про руzких всё ясно, но тот кто разрешил собрания людей , тем более в школе , должен понести наказание . Потому что для руzких школы ,церкви , синагоги, торговые центры это цели для атак , для них важно уничтожение украинцев как таковых ,поэтому чем больше их погибнет тем лучше ,а не в бою . Т.н. денацификация это не что иное как ликвидация лиц ,которые считают себя украинцами , а не то что вы подумали .это как СССР воевал за мир ,с одной стороны покажется нонсенс,но нет , он воевал не за piece, а за world . Т.е завоевать весь мир
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09.05.2022 07:05 Ответить
 
 