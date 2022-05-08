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Новости Война
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Некоторые страны хотят купить у РФ зерно, украденное в Украине, - Зеленский

зерно,экспорт

Россия блокирует все украинские торговые пути и вывозит зерно, которое пытается продать некоторым странам. Киев знает, кому поступают такие "бизнес-предложения" от страны-агрессора.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава государства назвал ситуацию с воровством Россией наших товаров, зерна и других ресурсов большой проблемой.

"Россия блокировала все торговые пути, и мы не можем экспортировать нашу пшеницу. Они оккупировали наши порты и вывозят наши товары", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что украинская сторона знает, каким именно странам РФ намерена продать похищенное зерно, но разглашать информацию о них сейчас не стал.

"Я не хочу сейчас это говорить. Я не хочу называть конкретные страны, которые за нашими спинами заключают соглашения, чтобы покупать наше зерно у России, которые украли из Украины – не сейчас. Но у нас есть названия этих государств", – рассказал он.

Читайте: Россияне пытались продать в Египет украденное украинское зерно

Зеленский отметил, что если такие соглашения будут реализованы, то Украина отреагирует.

"Так что если они это сделают – мы, конечно, сообщим", – заявил президент.

Зеленский Владимир (20867) зерно (1070) продажа (484) россия (96184) хищение (679) зерновые (99)


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Топ комментарии
+34
Хто розмінував виходи із Криму? Хто дав добро на окупацію півдня?
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08.05.2022 08:16 Ответить
+30
Той хто купує крадене-є співучасником крадія...
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08.05.2022 08:10 Ответить
+22
Ти ж здав південь з коридором на Крим та водою, а тепер вихваляєшся що знаєш кому кацапня продасть вкрадене зерно. Підеш під трибунал.
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08.05.2022 08:21 Ответить
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Той хто купує крадене-є співучасником крадія...
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08.05.2022 08:10 Ответить
Решение простое: те кто покупает наше краденное зерно больше никогда в жизни ничего не продавать!! Пусть сосут член и голодают
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08.05.2022 08:29 Ответить
Скупка вкраденого це злочин!
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08.05.2022 08:35 Ответить
Китай це ж найкращий друг зекоманди, ахаха
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08.05.2022 10:38 Ответить
Біда з головою, так?
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08.05.2022 11:42 Ответить
если зерно везут морем то грузы можна перехватывать авианосцами и конфисковать
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08.05.2022 09:05 Ответить
Да,авианосцы как раз для этого и созданы.
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08.05.2022 11:42 Ответить
А клован не хоче хоча б натякнути,скільки це ще буде продовжуватися? Чи знову будуть чергові констатації фактів кацапського беззаконня ще на 10 років?
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08.05.2022 08:12 Ответить
Йому і "слугам" вигідна війна, бо не треба виборів.
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08.05.2022 09:59 Ответить
І заробітчани закордон не втечуть, мічта коломойського
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08.05.2022 10:39 Ответить
Очевидно, отморженные китай и индия в первую очередь...
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08.05.2022 08:12 Ответить
Один корабель Єгипет погнав від свого берега то він поплив в сторону Лівану і Сирії.
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08.05.2022 08:25 Ответить
Нічого у свінособак не змінюється за часіа голодомору.Що тоді продавали зерно за кордон що зараз теж саме.Знищувати русню без жалю.
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08.05.2022 08:15 Ответить
Хто розмінував виходи із Криму? Хто дав добро на окупацію півдня?
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08.05.2022 08:16 Ответить
Ви нє панімаєтє, там мали побудувати хаби з ЦНАПами, і щатл буси
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08.05.2022 10:41 Ответить
Ти ж здав південь з коридором на Крим та водою, а тепер вихваляєшся що знаєш кому кацапня продасть вкрадене зерно. Підеш під трибунал.
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08.05.2022 08:21 Ответить
"Так що якщо вони це зроблять - ми, звичайно, повідомимо", - заявив президент Джерело:
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08.05.2022 08:26 Ответить
Вы как-то уже определитесь.а то как победы,то ВСУ,а как поражение,так Зе.

"У победы множество отцов, а неудача всегда сирота." - Джон Фицджеральд Кеннеди
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08.05.2022 11:48 Ответить
Кажи давай, чого припхалося ефіопське расистське чмо і що воно тут забуло.
Теж харч просило ?
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08.05.2022 08:23 Ответить
Оффтоп: підкажіть, як знайти авторську тему.

Дякую.
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08.05.2022 08:25 Ответить
Саме цікаве що це (скоріш всього) - не ініціатива "Блазня" Це інформація від союзників, які змусили його її озвучить! Бо для нього кожне подібне "дзявкотіння" проти кацапів - що удар молотком по власних пальцях!
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08.05.2022 08:25 Ответить
Пані Софія просила вам передати, що її заблоковано і щоб ви трохи підтримували Автотему.
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08.05.2022 08:44 Ответить
це та софія що дуглас?! УРА!!! нарешті цю мадярську босорканю заблокували!)) адміну з мене Гленфідік...
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08.05.2022 11:45 Ответить
Доброго здоров"я , шановний , навіть не читаю коментар - просто радий що Ви з"явилися на Цензорі ! Відпишіться своїм знайомим , вони Вас вже тут з місяць шукають , хвилюються !
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08.05.2022 12:11 Ответить
Стаття 198. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом
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08.05.2022 08:25 Ответить
Цей Зеленський навіть війну перетворив у квартал з відосиками: жвиндить і малюється на кождому кроці, "по поводу і без". Мали б говорити пофільні фахівці, міністри, військові... ні, всюди ЯЯЯ і "пєсєнка моя". Аплодисментів, видно, хоче. Щось про успіхи на фронтах пісенька не дуже виходить... і жалюгідне белькотіння про порятунок людей з Маріуполя. Веде себе як речник, а не як Президент країни...
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08.05.2022 08:25 Ответить
воно хоче, ще раз в президенти йти і думає, що малює собі рейтиинг, а не статті КК.
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08.05.2022 08:28 Ответить
Бо біля Лиману всьо не дуже добре для ЗСУ...
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08.05.2022 10:42 Ответить
. .
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08.05.2022 08:29 Ответить
А хто тоді Зеленський, якщо не українська влада? Законно обраний президент. Щось я не розуміє цих критиків влади саме зараз. У нас широкомасштабна війна і владу зараз змінювати ніхто не буде. То то чого оці всі дебільні коментарі про те, яка влада хрінова? Ви або дурні або зловмисники
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08.05.2022 09:36 Ответить
Критика Зеленского была постоянно,только 73% долбней этого не хотело замечать.Тебя не смущает,что завхоз Ермак какие то переговоры ведет вместо президента,на все всех встречах его ипало.
Кто у нас президент?Ермак или Вова,который без листика не может сказать предложение?
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08.05.2022 09:44 Ответить
Во всём мире переговоры ведут доверенные лица ,а президенты подписывают уже фактически принятые решения.
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08.05.2022 11:59 Ответить
Как я должен относиться к предательской власти,которая хотела сдать Украину?Или еще есть упоротые,которые думают,что игнорирование разведок СЩА Англии о готовящейся войне и сдача юга Украины это случайность?
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08.05.2022 09:37 Ответить
Тим більше що про плани рахи захопити Каховські шлюзи і Маріупіль за ці 8 років тільки глухий не чув!
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08.05.2022 10:49 Ответить
А где вы прочли про игнорирование?
А на какой карте вы увидели,что юг сдан?
А какое направление нужно было ослабить Киев,Харьков?
Ото павлик сиди и не пи... и .
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08.05.2022 12:43 Ответить
Мене нервують подібні заяви від сьогоднішніх зе"патріотів" , які два місяці тому кричали про мир з рахою а до 2014 взагалі думали що війна неможлива. Тоді вони нас називали нациками а зараз вчать нас як бути патріотом і називають кацапськими тролями що розгойдують човен найвеличнішого
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08.05.2022 10:48 Ответить
А шо во время войны по-другому бывает?
Смотрю не до всех дошло ещё что
это война.Может им еще аренду за землю в Киев заплатить?
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08.05.2022 09:14 Ответить
Тупин это как богатенький мальчик которому добрые бабушки (Европа) надавали много-много карманных денег и он обезумев от счастья, ломится в детский магазин покупать много много солдатиков и танчиков , но вот незадача - соседский мальчик видя эго расточительность, время от времени забирает его игрушки , а он покупает опять а он забирает ещё больше... Надеемся что у куйла денежных средств не бесконечные.
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08.05.2022 09:18 Ответить
Я не хочу називати конкретні країни, які за нашими спинами укладають угоди, щоб купувати наше зерно у .....
------------------------------
Шо значить "я не хочу називати". Називай усіх!
Ми що, в іграшки граємось???? У нас війна! Гинуть діти!
а якщо інформація не перевірена, то пи$діти - не мішки ворочати.
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08.05.2022 10:02 Ответить
на самом деле всё намного проще,и без эмоций!!! украине надо официально открыть уголовные дела по конкретным случаям незаконного вывоза россией зерна,или какого другого ресурса с территории украины,после объеденить несколько таких случаев в одно дело и обратиться в международный суд. так надо действовать,чтоб для страны агрессора наступили конкретные юридические последствия,а они в случае доказаности этих действий будут намного более плачевными, чем сегодняшние санкции,так-как есть конкретный состав преступления по очень серьёзным статьям международного уголовного кодекса. и здесь уже не отвертеться тем что,для рашки это "спецоперация,по помощи,советским украинцам,после их обращению к россии, в защите от украинских нацистов", а для украины это отечественная война,в отражении агрессии соседнего государства. спорить и доказывать будут много и бессовестной рашке ничего не докажешь,её можно только принудить! а конкретное уголовное дело после решения международного суда,это юридический факт,без эмоций и интерпретаций!!!вот чего надо добиваться. а так-же,это можно будет использовать в качестве доказательства того,что рашка не советский порядок устанавливает по просьбе советских украинцев и уничтожает украинских националистов,а ведёт захватническую и грабительскую войну. последствия этого дела будут изгнание рашки из тех международных организаций в которых она применяет право вето и блокирует все решения которые ей не нравятся,а так-же прямое изъятие российской государственной собственности за границей и наложение санкций на те государства которые с ней сотрудничают. пусть потом германия или израиль с турцией попробуют с рашкой сотрудничать,так-же попадут под санкции! касательно стран которые покупают краденное, так-же надо выявлять эти цепочки,заводить конкретные уголовные дела и передавать их в международный суд! всё надо доводить до юридического факта и к этим странам сразу будут применены штрафы в таком размере,что и украина получит десятикратное возмещение за убытки и покупатели краденного больше этого делать не будут,а в случае повторной глупости,с их стороны,на них будут наложены санкции,как на рашку,а может и хуже и полное эмбарго. когда где-то убивают людей,всем это не приятно,многим неприятно временно,а другим возмутительно неприятно,и только кого убивают,для них это смертельно,а вот когда кто-то пытается убить международный экономический порядок,это смертельно для всех,и за это они уничтожат кого угодно - и рашку и кто с ней сотрудничает и кто покупает краденное. вот в этом направлении и надо работать украинскому государству. призывы к справедливости- это не плохо,а наличие юридического факта смертельно для агрессора. переведите это на украинский и отправьте президенту.
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08.05.2022 10:28 Ответить
Что за страны? что он темнит. венгрия? австрия? китай? загадочник какой то
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08.05.2022 11:10 Ответить
яка мадярія та австрія?)) навіщо їм стільки зерна, китай та якась аравія...
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08.05.2022 11:41 Ответить
Див.08.25.
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08.05.2022 11:42 Ответить
Страны, котолрым предлагается, легко увидеть из гугла на запрос "покупка зерна в Украине". Это, в основном, страны Магриба.
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08.05.2022 12:11 Ответить
Щиро бажаю,щоб вони ним вдавились!
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08.05.2022 11:35 Ответить
Розмінував південь а тепер каже що крадуть, мабуть знову потягнув зайву стежку сніжку...
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08.05.2022 11:38 Ответить
не виключаю що зерно перед захопленням було трошечки отруєно патріотичними українськими бабусями
А чому б ні
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08.05.2022 11:41 Ответить
Цікаво, чиє то зерно, що боневтік так переймається? Напевно не Україні належало
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08.05.2022 11:43 Ответить
Певно, рошенівське, бо Дякули страшенно знервовані.
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08.05.2022 11:50 Ответить
Цим питанням повинен займатись Шмигаль, він тільки кредити на боротьбу з ковідом шмигає по 150 млн негривень. А Зеленському варто відкрити рот тільки після порятунку військових і цивільних з Маріуполя стоячи перед ними на колінах у залі суду.
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08.05.2022 12:53 Ответить
Опять эти гнилые намёки..... Кто то покупает.... Кто то на нас напал и убивает украинцев .... Я знаю кто занимается контрабасом на таможне но пока их не назову....
Может пора бить в лоб.... Тогда и покупать ворованое не будут?
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08.05.2022 15:07 Ответить
Хрен им а не пшеницу!
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08.05.2022 16:47 Ответить
в суд надо подавать на них, а не сопли пускать
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08.05.2022 23:25 Ответить
 
 