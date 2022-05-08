Некоторые страны хотят купить у РФ зерно, украденное в Украине, - Зеленский

Россия блокирует все украинские торговые пути и вывозит зерно, которое пытается продать некоторым странам. Киев знает, кому поступают такие "бизнес-предложения" от страны-агрессора.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава государства назвал ситуацию с воровством Россией наших товаров, зерна и других ресурсов большой проблемой.

"Россия блокировала все торговые пути, и мы не можем экспортировать нашу пшеницу. Они оккупировали наши порты и вывозят наши товары", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что украинская сторона знает, каким именно странам РФ намерена продать похищенное зерно, но разглашать информацию о них сейчас не стал.

"Я не хочу сейчас это говорить. Я не хочу называть конкретные страны, которые за нашими спинами заключают соглашения, чтобы покупать наше зерно у России, которые украли из Украины – не сейчас. Но у нас есть названия этих государств", – рассказал он.

Читайте: Россияне пытались продать в Египет украденное украинское зерно

Зеленский отметил, что если такие соглашения будут реализованы, то Украина отреагирует.

"Так что если они это сделают – мы, конечно, сообщим", – заявил президент.