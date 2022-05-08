Некоторые страны хотят купить у РФ зерно, украденное в Украине, - Зеленский
Россия блокирует все украинские торговые пути и вывозит зерно, которое пытается продать некоторым странам. Киев знает, кому поступают такие "бизнес-предложения" от страны-агрессора.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Глава государства назвал ситуацию с воровством Россией наших товаров, зерна и других ресурсов большой проблемой.
"Россия блокировала все торговые пути, и мы не можем экспортировать нашу пшеницу. Они оккупировали наши порты и вывозят наши товары", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что украинская сторона знает, каким именно странам РФ намерена продать похищенное зерно, но разглашать информацию о них сейчас не стал.
"Я не хочу сейчас это говорить. Я не хочу называть конкретные страны, которые за нашими спинами заключают соглашения, чтобы покупать наше зерно у России, которые украли из Украины – не сейчас. Но у нас есть названия этих государств", – рассказал он.
Зеленский отметил, что если такие соглашения будут реализованы, то Украина отреагирует.
"Так что если они это сделают – мы, конечно, сообщим", – заявил президент.
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Теж харч просило ?
Дякую.
Кто у нас президент?Ермак или Вова,который без листика не может сказать предложение?
А на какой карте вы увидели,что юг сдан?
А какое направление нужно было ослабить Киев,Харьков?
Ото павлик сиди и не пи... и .
Смотрю не до всех дошло ещё что
это война.Может им еще аренду за землю в Киев заплатить?
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Шо значить "я не хочу називати". Називай усіх!
Ми що, в іграшки граємось???? У нас війна! Гинуть діти!
а якщо інформація не перевірена, то пи$діти - не мішки ворочати.
А чому б ні
Может пора бить в лоб.... Тогда и покупать ворованое не будут?