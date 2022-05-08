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Новости Война
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225 детей погибли и более 413 ранены из-за вооруженной агрессии РФ в Украине, - Офис генпрокурора

діти

По состоянию на утро 8 мая 2022 более 638 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом по официальным данным 225 детей погибли и более 413 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Сообщается, что больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 98, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 42, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16 , Житомирской – 15.

"7 мая в результате обстрела оккупантами г. Приволье Северодонецкого района Луганской области погибли два мальчика 11 и 14 лет. Также две девочки 8 и 12 лет получили ранения", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1635 учебных заведений. При этом 126 из них полностью разрушены.

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Це "фількина грамота"....Влада не знає точної кількості загиблих... Хочеться запитати, чому не були евакуйовані дитячі будинки з територій, які зараз захоплені загарбниками??? Ви ж, влада, знали дані розвідок ЄС, США і знали наміри Мордору ...
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08.05.2022 09:35 Ответить
Вони, як завжди, НЕ думали, НЕ сподівались, НЕ очікували. Це їх улюблена відмазка злочинної бездіяльності.
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08.05.2022 09:54 Ответить
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08.05.2022 09:55 Ответить
Лапотники в кокошниках тільки і вміють що воювати з дітьми, жінками та пенсіонерами.
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08.05.2022 10:48 Ответить
Путин любит не только убивать детей, но и в живом виде. Вот сейчас выляет хвостом вокруг 16-ти летней фигуристке Валиевой
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08.05.2022 18:08 Ответить
 
 