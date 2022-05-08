Эвакуационные коридоры через г. Запорожье будут открыты исключительно на въезд в областной центр, выезд - ограничен, - ОВА
В связи с напряженной ситуацией безопасности, эвакуационные коридоры в направление г. Запорожье будут открыты исключительно на въезд в областной центр.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОВА.
"В связи с напряженной ситуацией безопасности, эвакуационные коридоры в направление г. Запорожья будут открыты исключительно на въезд в областной центр. Сейчас главная задача переместить большое количество машин в г. Запорожье, ожидающих въезда уже несколько суток. Выезд из города временно ограничен. Просим отнестись с пониманием", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він був ефективним партизаном, надана інформація допомагала українським військовим нищити російських зайд. Роман Семененко загинув Героєм
46-рінчий мешканець Полог Роман Семенко після окупації залишився в місті аби доглядати за мамою та допомагати Руху спротиву на місці. Він був ефективним партизаном, надана інформація допомагала українським військовим нищити російських зайд.
Та зранку близько 20 окупантів на бронетехніці приїхали й викрали Романа.
Два дні путінські орки катували Романа, вимагаючи розкрити інформацію про схрон зброї, місцезнаходження побратимів й інформацію про його старшого брата - очільника Пологівського Нацкорпусу.
Врешті, 4 травня чоловік привів російських загарбників до місця, де сам ховав зброю. Швидко дістав ПМ та почав розстрілювати рашистів. Загинув від кулі, випущеної в спину.
На прощання російські нелюди пустили тільки маму. У Романа залишилися дружина та донька.