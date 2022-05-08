Эвакуационные коридоры через г. Запорожье будут открыты исключительно на въезд в областной центр, выезд - ограничен, - ОВА

В связи с напряженной ситуацией безопасности, эвакуационные коридоры в направление г. Запорожье будут открыты исключительно на въезд в областной центр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"В связи с напряженной ситуацией безопасности, эвакуационные коридоры в направление г. Запорожья будут открыты исключительно на въезд в областной центр. Сейчас главная задача переместить большое количество машин в г. Запорожье, ожидающих въезда уже несколько суток. Выезд из города временно ограничен. Просим отнестись с пониманием", - говорится в сообщении.

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