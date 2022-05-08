РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9302 посетителя онлайн
Новости Война
2 248 1

Эвакуационные коридоры через г. Запорожье будут открыты исключительно на въезд в областной центр, выезд - ограничен, - ОВА

заоріжжя

В связи с напряженной ситуацией безопасности, эвакуационные коридоры в направление г. Запорожье будут открыты исключительно на въезд в областной центр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"В связи с напряженной ситуацией безопасности, эвакуационные коридоры в направление г. Запорожья будут открыты исключительно на въезд в областной центр. Сейчас главная задача переместить большое количество машин в г. Запорожье, ожидающих въезда уже несколько суток. Выезд из города временно ограничен. Просим отнестись с пониманием", - говорится в сообщении.

Также читайте: Гутерриш и Эрдоган призвали обеспечить работу гуманитарных коридоров в Украине

Автор: 

безопасность (1116) Запорожье (2680) Запорожская область (3205) гуманитарный коридор (125)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На Запоріжжі окупанти два дні катували чоловіка: патріот встиг розстріляти загарбників перед смертю (ФОТО)
Він був ефективним партизаном, надана інформація допомагала українським військовим нищити російських зайд. Роман Семененко загинув Героєм

46-рінчий мешканець Полог Роман Семенко після окупації залишився в місті аби доглядати за мамою та допомагати Руху спротиву на місці. Він був ефективним партизаном, надана інформація допомагала українським військовим нищити російських зайд.
Та зранку близько 20 окупантів на бронетехніці приїхали й викрали Романа.
Два дні путінські орки катували Романа, вимагаючи розкрити інформацію про схрон зброї, місцезнаходження побратимів й інформацію про його старшого брата - очільника Пологівського Нацкорпусу.
Врешті, 4 травня чоловік привів російських загарбників до місця, де сам ховав зброю. Швидко дістав ПМ та почав розстрілювати рашистів. Загинув від кулі, випущеної в спину.
На прощання російські нелюди пустили тільки маму. У Романа залишилися дружина та донька.
показать весь комментарий
08.05.2022 09:07 Ответить
 
 