Для Швеции и Финляндии сейчас лучшее время вступить в НАТО. Путин ведь занят Украиной, - Расмуссен

По мнению бывшего генсека НАТО Андерса Расмуссена, нынешний момент наиболее благоприятен для присоединения к Альянсу, потому что президент РФ Владимир Путин через Украину не сможет им помешать.

Об этом он сказал в комментарии CNBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Думаю, для этих стран есть окно возможности именно сейчас – потому что Путин занят другим. Он ничего не может с этим поделать", - отметил Расмуссен.

Он отметил, что и по срочной процедуре приобретение членства займет несколько месяцев - пока решение утвердят все страны-члены.

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"В этот период и Финляндия, и Швеция потенциально могут подвергнуться запугиванию и даже угрозам со стороны РФ, и поэтому мы должны гарантировать им безопасность… так, будто они уже члены Альянса", - добавил Андерс Расмуссен.

Действующий генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление, то государствам блока удастся найти решение по гарантиям их безопасности до момента официального присоединения двух стран.

Министр обороны Британии сказал, что Соединенное Королевство поможет Финляндии в случае нападения России, независимо от того, будет ли страна в тот момент членом НАТО.