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Для Швеции и Финляндии сейчас лучшее время вступить в НАТО. Путин ведь занят Украиной, - Расмуссен

расмуссен

По мнению бывшего генсека НАТО Андерса Расмуссена, нынешний момент наиболее благоприятен для присоединения к Альянсу, потому что президент РФ Владимир Путин через Украину не сможет им помешать.

Об этом он сказал в комментарии CNBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Думаю, для этих стран есть окно возможности именно сейчас – потому что Путин занят другим. Он ничего не может с этим поделать", - отметил Расмуссен.

Он отметил, что и по срочной процедуре приобретение членства займет несколько месяцев - пока решение утвердят все страны-члены.

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"В этот период и Финляндия, и Швеция потенциально могут подвергнуться запугиванию и даже угрозам со стороны РФ, и поэтому мы должны гарантировать им безопасность… так, будто они уже члены Альянса", - добавил Андерс Расмуссен.

Действующий генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление, то государствам блока удастся найти решение по гарантиям их безопасности до момента официального присоединения двух стран.

Министр обороны Британии сказал, что Соединенное Королевство поможет Финляндии в случае нападения России, независимо от того, будет ли страна в тот момент членом НАТО.

Автор: 

НАТО (10085) Расмуссен Андерс Фог (238) Финляндия (982) членство в НАТО (1534) Швеция (1014)


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Топ комментарии
+26
А про шо каже логіка деяких українців? Вати повно в країні, очікують "визволення". Коригувальники в країні, прорашистські агенти у владі. І не одиниці, а відносно багато, як для країни проти якої ворог вже веде масштабну війну. Я думаю нам і озброєння неохоче давали, бо побоювались що продамо рашистам.
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08.05.2022 09:08 Ответить
+24
интересная вывернутая логика у этого идиота получается уж лучше Путин нападет на Финляндию и Швецию тогда у Украины будет прекрасный шанс стать членом НАТО что вы там курите кретины в НАТО?! вы хоть свой бред фильтруйте.. подонки..трусливая контора боящаяся собственной тени и чиха *****.. тьфу гыдота --не военные.. политика удел негодяев проституток и мразей...
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08.05.2022 09:03 Ответить
+24
циніча правда,али ми самі винні коли роками половина країна голосувала за ригів і тим відстроковуючи час України від вступу до НАТО та ЄС..Бажаю Фінам і Шведам як найскорішого вступу до НАТО не робіть наших помилок
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08.05.2022 09:03 Ответить
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интересная вывернутая логика у этого идиота получается уж лучше Путин нападет на Финляндию и Швецию тогда у Украины будет прекрасный шанс стать членом НАТО что вы там курите кретины в НАТО?! вы хоть свой бред фильтруйте.. подонки..трусливая контора боящаяся собственной тени и чиха *****.. тьфу гыдота --не военные.. политика удел негодяев проституток и мразей...
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08.05.2022 09:03 Ответить
А про шо каже логіка деяких українців? Вати повно в країні, очікують "визволення". Коригувальники в країні, прорашистські агенти у владі. І не одиниці, а відносно багато, як для країни проти якої ворог вже веде масштабну війну. Я думаю нам і озброєння неохоче давали, бо побоювались що продамо рашистам.
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08.05.2022 09:08 Ответить
Так треба було пуйлу використати тактично ядерну зброю і вєбать Фінляндію і Швецію, НАТО би всралось, бо це не їх територія, а Україна капітулювала би побачивши, який Пуйло дебіл і все стало би взад СССР, українська вата жила би щасливо, інші виїхали б за кордон, міста лишились би цілі і жертв в Україні можна було уникнути...
А так вбивають нас, нищать наші міста, які потрібні пуйлу і війна триватиме ще довго...
Так навіть зараз, якщо б ***** використав тактичну ядерну зброю на Фінляндії та Швеції погрожуючи що наступним буде Київ, думаю наша влада прийняла би умови капітуляції вже наступного дня...
Мені жаль наших людей, я розчарований НАТО, їх обіцянками щодо нашого вступу і тепер допомогою на отєбісь лиш би не було війни на їх території...
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08.05.2022 10:15 Ответить
після таких заяв плєшивий вдарить ядеркою по Україні. це запрошення.
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08.05.2022 10:25 Ответить
Чого йому нищити територію, яка йому потрібна в складі його імперії?
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08.05.2022 10:31 Ответить
спитай у пуйла та подивись на Маріуполь.
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08.05.2022 10:36 Ответить
Те що сталося з Маріком його величезний пройоб, як і по суті вся ця війна, він так чи інакше програє і це приведе в перспективі до розвалу РФ, але це буде зроблено ціною руйнування нашої каїни та убивства тисяч українців, а краще би він убив трохи Фінів чи Шведів, Україна би капітулювала.
Відтак економічні санкції, як наслідок зруйнували би РФ, без жертв українців, а Україна знов стала незалежною країною.
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08.05.2022 10:44 Ответить
ти мабуть з донбаса шо втебе навколо корегувальники і агенти....
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08.05.2022 10:20 Ответить
А Україну так не запрошували, як ці дві країни.
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08.05.2022 09:03 Ответить
В Украине коррупция всех элит за последние десятки лет.
Они знают об этом.
Кучма украл у нас будущее.
Построив олигархат.
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08.05.2022 09:09 Ответить
Ага, а у остальных коррупции нет? В Германии, например, которая продалась ***** за газ? Только другим коррупция почему-то не мешает быть в НАТО, а Украине очень помешала.
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08.05.2022 12:36 Ответить
циніча правда,али ми самі винні коли роками половина країна голосувала за ригів і тим відстроковуючи час України від вступу до НАТО та ЄС..Бажаю Фінам і Шведам як найскорішого вступу до НАТО не робіть наших помилок
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08.05.2022 09:03 Ответить
как удачно все сложилось! пуйло занят Украиною, есть время выстирать штаны... сцикуны
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08.05.2022 09:05 Ответить
Дорогой Расмуссен, подскажи Японии (Курилы)и Казахстану (Карабах), Польше(Калининград) что очень подходящее время. Россия занята Украиной. Пора забрать свое.
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08.05.2022 09:06 Ответить
Карабах від Казахстану далеко.
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08.05.2022 09:19 Ответить
С Азербайджаном перепутал.
Ни там ни там не был.
И не хочу.
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08.05.2022 09:50 Ответить
а хто винен що Україна 30 років тупила та гальмувала ?Усі прибалти давно у НАТО.Расмусен тут ні до чого
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08.05.2022 09:09 Ответить
Ну вы поняли. Пока они бросили Украину на сьедение сами строят оборонительный союз. А чего финам и шведам не подписать мирный договор и гарантию безопасности с Рашкой, как нам предлогаете? Нас за дураков считаете?
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08.05.2022 09:13 Ответить
Да, считают. Потому что Украину тупо развели и скормили *****, причем, давая ей 72 часа на существование. Зато других берут в НАТО, пока в Украине ровняются города с землей и детей убивают. Двуличные подлые твари.
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08.05.2022 12:38 Ответить
Підла заява, звичайно.
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08.05.2022 09:15 Ответить
Звучить цинічно. Краще б промовчав.
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08.05.2022 09:21 Ответить
путин говорил, что начинает войну против Украины для того, чтобы россия не имела границы с НАТО.

Чтобы:

- Нато не могло поставить возле границы свои ракеты

- Нато не могло использовать аэродромы возле границы для вылета авиации на российскую территорию.

- Нато не могло шпионить радио-локационными средствами за территорией россии.

И он добился того, что россия теперь будет иметь границу с НАТО, только со стороны Финляндии.

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08.05.2022 09:23 Ответить
росія і до цього мала кордон із 5-ма країнами НАТО: Польща, Литва, Латвія, Естонія, Норвегія.
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08.05.2022 09:44 Ответить
Отдать Кенигсберг - минус Польша и Литва
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08.05.2022 11:01 Ответить
то что он говорил-это просто обьяснение для обычных пиплов у себя дома-а реально для удара по россии и ответного удара по сша границ никаких абсолютно не надо
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08.05.2022 09:53 Ответить
Даремно ви так на Расмусена, він був набагато адекватніше, ніж Стєклов. І він все чесно і відверто каже, Вступайте будете в Альянсі. Хто заважав 73% виродку подати заявку на вступ? отримати пдч? не розвалювати армію? афсальтувати дороги для танків? розміновувати Чонгар? досить рожеві сопельки і сльози лити! якщо буде варіант передишки між смертю диктатора, боротьбі за владу всередині рашки, щоб і ми вступили в НАТО. вступимо, а поки що ось так... самі винуваті
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08.05.2022 09:26 Ответить
Як милота... ***...
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08.05.2022 09:28 Ответить
В зараз навіть Чукотку можете прийняти у НАТО, бо ***** ж зайнято Україною, він і не помітить.
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08.05.2022 09:31 Ответить
він не посадовець, він колишній генсек НАТО, перед Столтенбергом-Стєкловим
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08.05.2022 09:38 Ответить
А может нужно было сказать и сделать: Украине нужна помощь сейчас, возьмём её в НАТО сейчас и поможем с фашизмом, а другие страны подождут у них все чудненько. ГАНДОН
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08.05.2022 09:38 Ответить
А може треба вже перестати бути маленькою ображеною дитинкою, і вирости до дорослої людини? Ніякий добрий дядя не прийде і вирішить наші проблеми, проблеми, які наш любий нарід сам собі навибирав за всі ці роки. Той же самий Харків, Одеса: це вони зараз, під орківськими ракетами, стали дуже патріотичні; а згадайте, як харківська медсестра ногами пинала хлопчика-майданівця в 2014, маючи осатанілий вираз на обличчі! Скажіть будь ласка, чи багато олігархів ми посадили? Чи багато державних злочинців на кшталт ківи, царьова, стремоусова, монтян розстріляли? Чи може, хоча б одну прорабсійську гниду в тюрму показово засадили? Ні, навпаки, вибрали їх у Раду, а патріотів, що життя та здоров'я віддавали за країну, травимо продажними пшонкоподібними говнопрокурорами і говносуддями - саме тими, які ще 16.02 злиняли масово за кордон разом із валізами "чесно зароблених".
Ну то які можуть бути претензії? Рабів до раю не пускають! Треба навести порядок в країні, а потім все буде! А не будувати ссані дороги за х20 ціни...
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08.05.2022 11:20 Ответить
цинічно. нажаль захід ставиться до українців, як до людей 3-го гатунку. дуже неприємно таке чути. тим самим вони підштовкують багатьох підкоритися росії
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08.05.2022 09:39 Ответить
А як країна з таким рівнем корупції може бути першого гатунку?Підкоритися росії?...Хочеш бути взагалі помийкою в світі? А очистити країну від плісняви і гидоти не хочеш,щоб стати нарешті поруч з цивілізованим світом?
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08.05.2022 09:52 Ответить
ага чистити під військово-політичним тиском РФ, коли вони корумпували навіть європейських(цивілізованих) чиновників.... поміть нікому це не вдалося, країни балтії чомусь вони взяли. Маю сумнів, що в них на той час справи були набагато краще. Так шо ці тупі розмови про корупцію туфта. До того ж НАТО військовий блок а не економічний....
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08.05.2022 10:08 Ответить
Я зрозумів,тобі до мордору.Там немає ніяких тупих розмов про корупцію.
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08.05.2022 11:44 Ответить
И Расмуссен, запомните, русские это сцыкливые нацисты. Они нападают только на беззащитных.
Сирия, Украина, Грузия.
Там где им могут дать по яйцам они не полезут.
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08.05.2022 09:45 Ответить
Poprošu vas, - Ukraina bezzaščitnaja? A et kto neandertalcam vlomil "Kiev za dva dnia"?
Na trube v odnom interviu A. Piontkovskij čudovo skazav, - daj Ukraine amerikansku zbroju, i ona bude kruče amerikanskogo voiska. Vot tak.
**
P.S. Posle voiny obiazateljno potašču svoju žinku na nedeliu v Kiev. Xvatit užo zapadov, ta turcij ispanij. Ukraina, - ta ešče prekrasnaja Europa.
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08.05.2022 13:08 Ответить
Судя по тому как русня во время вторжения тупо шла колоннами вместе с омоном и еще парадную форму везла - рашка была искренне уверена, что Украина беззащитная, потому и напала.
В 2014 Украина действительно была беззащитной и дезориентированной, в 2022 русня расслабила булки, думала все так же легко как в 2014 будет, но эпично обосралась.
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08.05.2022 13:41 Ответить
Ого, як кацапи і місцеві корисні ідіоти наїжджають на НАТО.

А про тюльку, яка була проти ПДЧ, про пів країни, що хотіла в кацапстан, про палки в колеса переходу на стандарти НАТО від вищого керівництва країни якось невдобно згадувати, так?
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08.05.2022 09:49 Ответить
1. тимошенко не могла блокувати ПДЧ воне не була президентом. 2.навіть головою уряду вона була 10-15 років тому. 3. я не впевнений, що вона проти. так шо про корупцію це тупа відмазка... з 2014-го навіть в конституції в нас прописано ціллю вступ в НАТО. вони просто ссикнули - на це й розраховував путін.
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08.05.2022 10:33 Ответить
Капітельман не одмазуй, вана була пре'єром в уряді юща коли був Бухареський саміт НАТО і її партія мала величезний вплив у раді і саме вана заробляла на расєйських енергоносіях, не в усіх амнезія як у фанатів цієї політичної курви 1.2.3.4.5...
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08.05.2022 10:45 Ответить
Вот за что я таких люблю - так это за способность говорить правду
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08.05.2022 10:32 Ответить
Жаль до наших идиотов не дошло вступить в НАТО когда рашка была занята войной с Чечней
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08.05.2022 10:37 Ответить
У складі України були крим, лугандонія та і південь України традиційно прорасєйські регіони які не дали б голосів за НАТО а ПДЧ заблокували німеччина та франція...
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08.05.2022 10:48 Ответить
користайтеся поки українці відтягують рашистів,ще й Швейцарію беріть до НАТО, а то виходить ********** стандартів альянсу вони виробляють, але українцям не можуть продати..
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08.05.2022 11:35 Ответить
За что люблю всех этих бывших, так за то что они, не обременённые дипломатическими манерам, режут правду матку такой какой она есть. И это печально для нас, хотя и предсказуемо. Наш удел буферная зона. Будут подкидывать бабла и оружия. На этом все. Увы
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08.05.2022 16:07 Ответить
какое циничное заявление!
У цей період і Фінляндія, і Швеція потенційно можуть зазнати залякування та навіть погроз з боку РФ, і тому ми повинні гарантувати їм безпеку… так, ніби вони вже члени Альянсу

А чего ж вы нас сс*лись взять и предлагаете нам подисать какой-то вшивый договор?? уроды и с*ки
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08.05.2022 23:14 Ответить
 
 