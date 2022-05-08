Для Швеции и Финляндии сейчас лучшее время вступить в НАТО. Путин ведь занят Украиной, - Расмуссен
По мнению бывшего генсека НАТО Андерса Расмуссена, нынешний момент наиболее благоприятен для присоединения к Альянсу, потому что президент РФ Владимир Путин через Украину не сможет им помешать.
Об этом он сказал в комментарии CNBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Думаю, для этих стран есть окно возможности именно сейчас – потому что Путин занят другим. Он ничего не может с этим поделать", - отметил Расмуссен.
Он отметил, что и по срочной процедуре приобретение членства займет несколько месяцев - пока решение утвердят все страны-члены.
"В этот период и Финляндия, и Швеция потенциально могут подвергнуться запугиванию и даже угрозам со стороны РФ, и поэтому мы должны гарантировать им безопасность… так, будто они уже члены Альянса", - добавил Андерс Расмуссен.
Действующий генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление, то государствам блока удастся найти решение по гарантиям их безопасности до момента официального присоединения двух стран.
Министр обороны Британии сказал, что Соединенное Королевство поможет Финляндии в случае нападения России, независимо от того, будет ли страна в тот момент членом НАТО.
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А так вбивають нас, нищать наші міста, які потрібні пуйлу і війна триватиме ще довго...
Так навіть зараз, якщо б ***** використав тактичну ядерну зброю на Фінляндії та Швеції погрожуючи що наступним буде Київ, думаю наша влада прийняла би умови капітуляції вже наступного дня...
Мені жаль наших людей, я розчарований НАТО, їх обіцянками щодо нашого вступу і тепер допомогою на отєбісь лиш би не було війни на їх території...
Відтак економічні санкції, як наслідок зруйнували би РФ, без жертв українців, а Україна знов стала незалежною країною.
Они знают об этом.
Кучма украл у нас будущее.
Построив олигархат.
Ни там ни там не был.
И не хочу.
Чтобы:
- Нато не могло поставить возле границы свои ракеты
- Нато не могло использовать аэродромы возле границы для вылета авиации на российскую территорию.
- Нато не могло шпионить радио-локационными средствами за территорией россии.
И он добился того, что россия теперь будет иметь границу с НАТО, только со стороны Финляндии.
Ну то які можуть бути претензії? Рабів до раю не пускають! Треба навести порядок в країні, а потім все буде! А не будувати ссані дороги за х20 ціни...
Сирия, Украина, Грузия.
Там где им могут дать по яйцам они не полезут.
Na trube v odnom interviu A. Piontkovskij čudovo skazav, - daj Ukraine amerikansku zbroju, i ona bude kruče amerikanskogo voiska. Vot tak.
**
P.S. Posle voiny obiazateljno potašču svoju žinku na nedeliu v Kiev. Xvatit užo zapadov, ta turcij ispanij. Ukraina, - ta ešče prekrasnaja Europa.
В 2014 Украина действительно была беззащитной и дезориентированной, в 2022 русня расслабила булки, думала все так же легко как в 2014 будет, но эпично обосралась.
А про тюльку, яка була проти ПДЧ, про пів країни, що хотіла в кацапстан, про палки в колеса переходу на стандарти НАТО від вищого керівництва країни якось невдобно згадувати, так?
У цей період і Фінляндія, і Швеція потенційно можуть зазнати залякування та навіть погроз з боку РФ, і тому ми повинні гарантувати їм безпеку… так, ніби вони вже члени Альянсу
А чего ж вы нас сс*лись взять и предлагаете нам подисать какой-то вшивый договор?? уроды и с*ки